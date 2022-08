Bánh Trung thu phủ vàng 24k - Quà sang cho mùa đoàn viên sung túc

Sau một năm nghiên cứu về sản phẩm, khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake bắt đầu kế hoạch phủ sóng thị trường bánh Trung thu với sản phẩm bánh Trung thu phủ vàng thật, có thể ăn được. Mỗi chiếc bánh có trọng lượng 125 gram (1 trứng) hoặc 175 gram (2 trứng), với toàn bộ nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp 100% từ Hồng Kông. Thiết kế hộp tinh mỹ, điểm xuyết trên sắc đỏ Burgundy ấm áp chủ đạo là những chi tiết màu nhũ vàng đồng đặc trưng lấy cảm hứng từ ánh trăng tròn vằng vặc, treo trên đỉnh toà nhà dát vàng trứ danh, soi bóng trên bờ hồ Giảng Võ thơ mộng. Mặc dù, còn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng sản phẩm hiện đang được tiêu thụ rất tốt.

Giá của set bánh trung thu phủ vàng với 6 vị bánh thượng hạng vàng 24k dao động từ 760.000đ đến 6.000.000đ. Trong đó, hộp Royal Golden MoonCake với giá bán 6.000.000đ là set bánh signature trong bộ sưu tập Nguyệt Hí Kim An với 6 bánh nướng ½ trứng phủ vàng các vị (55gr/bánh) và đi kèm với bộ dao nĩa dát vàng 24k đang là set được giới thượng lưu chuộng mua để làm quà tặng.

Để làm được loại bánh này, ngoài việc nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài thì bếp trưởng đến từ Hong Kong cùng với quy trình sản xuất khép kín chính là giá trị cốt lõi để tạo ra sự khác biệt của chiếc bánh phủ vàng thủ công, không chất bảo quản Nguyệt Hí Kim An so với những sản phẩm khác trên thị trường

Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế hộp nổi bật, điểm xuyết trên sắc đỏ Burgundy ấm áp chủ đạo là những chi tiết màu nhũ vàng đồng đặc trưng đầy ấn tượng.Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế hộp nổi bật, điểm xuyết trên sắc đỏ Burgundy ấm áp chủ đạo là những chi tiết màu nhũ vàng đồng đặc trưng đầy ấn tượng.

Hiện tại mỗi ngày, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake sản xuất ra hơn 24.000 – 25.000 bánh để có thể đáp ứng được nhu cầu mua set quà tặng Trung thu cao cấp của thị trường. Theo kế hoạch kinh doanh, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake sẽ có thể bán được hơn 40.000 hộp bánh trong mùa Trung thu 2022.



Những chiếc bánh Trung thu phủ vàng 24K độc đáo mang đến hương vị mới cho mùa trăngNhững chiếc bánh Trung thu phủ vàng 24K độc đáo mang đến hương vị mới cho mùa trăng

Dòng sản phẩm quà tặng cao cấp này, rất thích hợp được sử dụng để biếu cho ông bà, bố mẹ, người thân hay đối tác quan trọng. Tính đa dạng trong set bánh với 6 vị bánh thượng hạng của Hí Nguyệt Kim An đánh thức vị giác mà bạn có thể chọn: Hạt sen Hong Kong; Ngũ vị; Đậu đỏ; Khoai môn; Trà xanh.



Đồng thời, ngoài yếu tố đắt đỏ và tính đa dạng ra, thì giá trị về sức khoẻ cũng được tôn vinh và chú trọng. Điều này thể hiện qua nguyên liệu vàng 24k được tán nhỏ và dán lên bánh có tác dụng tốt cho sức khỏe.

Bánh được tập trung hướng tới thị trường chủ yếu là Hà Nội với nhu cầu lớn, đối tượng là những khách hàng thượng lưu mua làm quà biếu, tặng. Tuy nhiên, Hí Nguyệt Kim An cũng đã tiếp cận cả những thị trường ở xa như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP HCM… Trong tương lai, mục tiêu của khách sạn là đẩy mạnh thị phần trong nước, hướng đến xuất khẩu để kiều bào cũng có thể thưởng thức hương vị mới lạ từ quê hương.

Khách hàng mua 10 hộp bánh trung thu trở lên sẽ được Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake giao hàng miễn phí trong bán kính 5km. Tìm hiểu thêm tại đây hoặc hotline 0243 365 9999

Khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake khai trương đầu tháng 7/2020. Công trình hơn 2.230 m2 này có thể chống chọi với động đất cấp 8. Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake là công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng theo phong cách hoàng gia, dát vàng toàn bộ nội thất, từ trong ra ngoài. Bên trong, trần, phào của sảnh, cửa thang máy... của khách sạn đều được phủ vàng 24k, còn lan can cầu thang mạ vàng 18k. Đặc biệt, dao dĩa, thìa, bát, đĩa... trong phòng tiệc đều được mạ vàng. Menu đặc biệt có những món ăn như bít tết thăn bò Angus, bào ngư Australia nguyên con, bánh ngọt... phủ vàng.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Hòa Bình - Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake

Địa chỉ: Số B7 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội