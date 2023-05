Bàng hoàng vụ vỡ hụi gần 50 tỉ đồng tại Đồng Nai

Ngày 27-5, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiếp nhận, xác minh làm rõ vụ vỡ hụi liên quan anh T.Q.H (SN 1987) và vợ là chị N.T.H.H (SN 1989), sinh sống và mở Văn phòng bất động sản H.T.P tại ấp 3, xã Lộ 25.



Đến trưa cùng ngày, Công an huyện Thống Nhất và Công an xã Lộ 25 đã tiếp nhận trình báo của hơn 200 cá nhân với tổng số tiền nợ của vợ chồng anh H. là gần 50 tỉ đồng. Trước đó, 1 ngày, rất đông người dân tập trung đến Văn phòng bất động sản H.T.P để đòi tiền.



Rất đông người dân tới đòi tiền sau vụ bể hụi, phía Công an huyện Thống Nhất đang tiếp nhận, xác minh làm rõ.

Vào cuộc, Công an huyện Thống Nhất đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã Lộ 25 xác minh, làm rõ. Theo đó, thời gian qua, anh H. và chị H. đã mở một số "dây hụi" để cho người dân ở địa phương và các nơi lận cận (Long Thành, Long Khánh, Biên Hòa,…) chơi theo hình thức hụi tuần, hụi tháng. Đồng thời, cả hai còn mượn tiền của một số người quen để làm ăn.

Đến sáng ngày 26-5, anh H. đăng bài viết lên trang mạng xã hội thông báo vỡ nợ, không còn khả năng hoàn tiền cho những người góp hụi.

Ngay sau đó, một số người cho anh H mượn tiền và người chơi hụi đã kéo đến Văn phòng bất động sản H.T.P để đòi nợ.

Công an huyện Thống Nhất khuyến cáo người dân tới trình báo

Theo các nạn nhân, bà chủ hụi N.T.T.H đã đứng ra tổ chức chơi hụi từ 3 năm nay. Mỗi nhóm “dây dụi” có từ khoảng trên 10 người và H đã tổ chức rất nhiều nhóm chơi như vậy.



Phía Công an huyện Thống Nhất kêu gọi những ai liên quan đến vụ việc trên đến trình báo tại Công an xã Lộ 25 (SĐT Trực ban Công an xã Lộ 25: 02513.964.174) hoặc trình báo đến SĐT Trực ban Công an huyện: 02513.762.865 để được hướng dẫn giải quyết.



Theo tìm hiểu, đường dây hụi trên có gần 700 người tham gia. Hiện tại, những người trong đường dây đang thống kê lại số tiền của các nạn nhân tham gia. Ước tính con số này lên tới gần trăm tỉ đồng.