Trong tháng 8, xe tay ga Vision vẫn được bán ra thị trường với 5 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn, cổ điển, cao cấp và đặc biệt, đi kèm với các tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe máy Honda Vision trong tháng 8 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 7. Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn đang bán ở mức 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp vẫn đang bán ở mức 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao được bán ở mức 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển bán ở mức 36.612.000 đồng.

Honda Vision phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Vision là mẫu xe ga quốc dân của hãng Honda có giá thành rẻ đi kèm chất lượng vô cùng ấn tượng. Xe sở hữu diện mạo nhỏ gọn, trẻ trung với đa dạng màu sắc cũng như mang tính tiện lợi cao giúp người dùng có thể dễ dàng di chuyển đến bất kì đâu. Hơn thế nữa, xe Vision còn được hãng trang bị cho khối động cơ esP+ mạnh mẽ, êm ái và có khả năng tiết kiệm xăng tối ưu.

Tại các đại lý, giá xe Vision trong tháng 8 không có sự biến động mới. Giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 4.220.727 - 5.689.818 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Vision bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng đen 31.310.182 37.000.000 5.689.818 Phiên bản cao cấp Xanh đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Đỏ đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Phiên bản đặc biệt Nâu đen 34.353.818 39.500.000 5.146.182 Phiên bản thể thao Đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Xám đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Phiên bản cổ điển Vàng đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000 Xanh đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí trước bạ, phí VAT, phí ra biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý Honda khu vực bán.