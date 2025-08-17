Bằng chứng cho thấy Nobita là cậu bé "nguy hiểm" nhất thế kỷ 20: Chỉ cần ấn nút một lần là thế giới… tiêu tùng

Tuổi thơ của nhiều người gắn liền với chú mèo máy Doraemon và cậu bạn Nobita hiền lành, tốt bụng, luôn quan tâm đến bạn bè. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ ấy của Nobita lại là một hồ sơ dài dằng dặc những sự cố mà nếu gom lại, chắc phải có một ủy ban quốc tế đứng ra giám sát. Nói cách khác, Nobita là minh chứng rằng đôi khi mối nguy lớn nhất lại nằm ở người mà ai cũng tin là vô hại.

1. Kho "thành tích" gây sốc

Thống kê vui từ cộng đồng fan cho thấy, trong suốt hàng nghìn tập truyện và phim các phiên bản, Nobita đã mượn bảo bối của Doraemon hơn 1.178 lần. Trong số đó, 578 món bảo bối đã bị phá hủy hoặc biến dạng. Cậu trộm tiền của mẹ 12 lần, bỏ nhà đi 14 lần và thậm chí bán nhà tới 2 lần. Ngoài ra, Nobita còn sở hữu "thành tích" 12 lần tình cờ nhìn thấy Jaian trong tình huống không mấy hay ho, 542 lần dùng bảo bối để chọc ghẹo Shizuka và đặc biệt là 207 lần suýt đưa Trái Đất đến bờ vực diệt vong.

Những con số này nếu ghi vào báo cáo thật sự sẽ khiến bất kỳ tổ chức an ninh nào phải họp khẩn. Nhưng khi nhìn lại từng câu chuyện, ta mới thấy mức độ "nguy hiểm" của Nobita đôi khi vượt xa trí tưởng tượng của cả tác giả Fujiko F. Fujio.

Nobita sở hữu khả năng gây rắc rối "thượng thừa"

2. Cậu bé hiền lành nhưng là thảm họa di động

Nobita chưa bao giờ là người xấu. Cậu yêu quý bạn bè, thương mẹ, thích giúp đỡ người khác và không ưa bạo lực. Vấn đề ở chỗ cậu sở hữu một sự tò mò vô hạn, cộng thêm tính bất cẩn và được quyền tiếp cận kho bảo bối của Doraemon gần như không giới hạn.

Chỉ cần Doraemon sơ hở, Nobita sẽ nhanh tay mượn một món mới. Ban đầu cậu dùng nó với mục đích đơn giản như trốn làm bài tập, trả đũa Jaian hoặc gây ấn tượng với Shizuka. Nhưng kết quả thường là bảo bối hỏng hóc, tình huống mất kiểm soát, không gian thời gian rối tung và Doraemon lại phải lao vào giải cứu.

Điều này khiến Nobita giống một nhà khoa học non nớt đầy nhiệt huyết nhưng thiếu khả năng lường trước hậu quả. Các thí nghiệm của cậu không bao giờ dừng ở mức an toàn mà thường bùng phát thành sự cố khủng khiếp.

3. Nguy cơ toàn cầu mang tên Nobi Nobita

Con số 207 lần suýt hủy diệt Trái Đất không phải chuyện đùa. Có lần Nobita vô tình mở cổng không gian cho một giống loài ngoài hành tinh hung hãn. Có lần cậu kích hoạt bảo bối khiến hành tinh bước vào kỷ băng hà...

Điểm chung là Nobita không ý thức được mức độ nghiêm trọng cho đến khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Điều này giống như việc trao cho một học sinh quyền điều khiển hệ thống vũ khí hạt nhân chỉ vì cậu nói muốn chơi thử một chút.

Con số 207 lần suýt hủy diệt Trái Đất của Nobita không phải chuyện đùa.

Có lẽ chính sự kết hợp giữa trái tim ấm áp và khả năng gây rắc rối "thượng thừa" ấy mới khiến Nobita trở thành một nhân vật khó quên. Cậu không phải anh hùng, cũng chẳng phải phản diện mà là tấm gương sống động cho thấy EQ cao nhưng thiếu kỹ năng kiểm soát hậu quả có thể biến bất kỳ ý định tốt đẹp nào thành một chuỗi sự cố nhớ đời. Nhìn từ Nobita có thể thấy, sự nhiệt tình thôi là chưa đủ, đôi khi bạn cần cả sự tỉnh táo và trách nhiệm để biến điều mình muốn thành điều tốt cho tất cả.