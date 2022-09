Bàn tròn thảo luận: Giải pháp chuyên sâu hỗ trợ giảm và mờ sẹo

Câu hỏi từ bạn D.A. (Quận Gò Vấp, TP HCM): Tuần trước em vừa bị thương ngay đầu gối. Bây giờ, phần , thời điểm này nên bôi các sản phẩm chăm sóc sẹo được chưa? Hướng dẫn chăm sóc như nào để không có sẹo?

Đáp:

Sẹo là một phần của quá trình tự chữa lành vết thương một cách tự nhiên. Khi bị thương, da sẽ trải qua 3 giái đoạn: Viêm, tăng sinh và tái tạo. Tùy vào nguyên nhân của vết thương, mức độ nặng nhẹ, cơ địa,… sẽ quyết định kích thước và màu sắc của sẹo.

Bạn cần lưu ý 2 điều khi chăm sóc vết thương: Dinh dưỡng và sản phẩm thoa giảm sẹo.

Với sẹo lõm, bạn cần bổ sung đạm (thịt, cá,..) để tăng tái tạo collagen, làm đầy sẹo lõm. Còn với sẹo lồi, bạn cần hạn chế các món dễ gây sẹo lồi thêm như các món nếp, thịt bò, rau muống…. Bạn cũng cần bổ sung các món giàu vitamin C như cam, bưởi, quýt,…

Thời điểm vàng để sử dụng các sản phẩm thoa sẹo với khả năng hồi phục lên đến 80% là giai đoạn 2, khi da đang tăng sinh và tái tạo. Ngay khi vết thương đã khô, đóng mài và lên da non, bạn nên sử dụng các sản phẩm gel mờ sẹo chuyên sâu cùng tần suất 2-3 lần/ngày để đat hiệu quả tốt nhất.

Lưu ý: Cần che chắn, tránh nắng kỹ do vùng da non có thể bị ảnh hưởng bởi tia cực tím và bụi bẩn.

Sử dụng sản phẩm hỗ trợ mờ sẹo vào thời điểm da đang đóng mài theo hướng dẫn sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất.

Câu hỏi từ bạn T.H. (Quận 05, TPHCM): Em bị bỏng bô, vết thương đã xẹp bóng nước, bắt đầu đóng mài và hơi ngứa. Em có thể bôi nghệ luôn được chưa ạ? Hay có sản phẩm nào chuyên dùng để bôi giảm sẹo không ạ?



Đáp:

Việc vết bỏng đang khô, không còn bóng nước và đang kéo mài với cảm giác ngứa ngáy là dấu hiệu chứng minh vết thương đang trong giai đoạn tái tạo. Có 2 cách giúp cải thiện, mờ sẹo mà nhiều người đang áp dụng: Sử dụng những vật phẩm từ thiên nhiên và sử dụng sản phẩm bôi sẹo.

Các mẹo dân gian dùng vật phẩm thiên nhiên như nghệ tươi, khoai tây, chanh… với chi phí thấp và dễ tìm tại mọi gia đình. Tuy nhiên, điểm trừ là dễ bị kích ứng không vệ sinh hoặc nồng độ quá cao, khá bất tiện khi sử dụng hàng ngày và cần thời gian dài để thấy hiệu quả.

Bên cạnh đó, sử dụng các sản phẩm bôi giảm sẹo chuyên biệt được nhiều người lựa chọn hơn do tính an toàn trên da, thuận tiện với hiệu quả được kiểm chứng. Các công thức cho một sản phẩm chăm sóc sẹo hiệu quả thường bao gồm các chất dưỡng ẩm sâu (sodium heparin, silicone,…), các chất kháng viêm (centella extract,…) và hệ Vitamin giúp làm sáng màu, mềm mịn vùng da sẹo (vitamin C, E, Niacinamide,…)

Người bệnh cân nhắc sử dụng các sản phẩm mờ sẹo có công thức và thành phần đặc trị để việc lành sẹo đạt hiệu quả cao nhất.

Câu hỏi từ bạn H.G.(Quận 09, TP HCM): 1 tháng trước, em có phẫu thuật. Vết mổ để lại một đường thâm dài ở vùng bụng. Có cách nào làm mờ hoặc xoá sẹo đơn giản không?



Đáp:

Cần chú ý:

Chăm sóc da cẩn thận và giữ vệ sinh tuyệt đối. Lưu ý không sử dụng các phương pháp dân gian, hoặc bất kỳ sản phẩm bôi ngoài nào khi vết thương chưa lên da non vì có thể gây nhiễm trùng.

Lựa chọn sử dụng các sản phẩm trị sẹo có nguồn gốc và thành phần rõ ràng. Chú ý lựa chọn các sản phẩm trị sẹo có các thành phần cấp ẩm sâu như Sodium Heparin,… kháng viên như Centella Extract,… Các dưỡng chất vitamin (như vitamin C, E,…) có khả năng thúc đẩy chức năng của collagen, đồng thời giữ ẩm và ngăn chặn các hắc sắc tố dưới da dược đẩy lên tránh hình thành sẹo và thâm.

