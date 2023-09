Bạn thân Song Hye Kyo bất ngờ ly hôn chồng doanh nhân hơn 12 tuổi sau 11 năm cưới, lý do là gì?

Sáng 22/9, SBS News đưa tin nữ diễn viên Ki Eun Se (Penthouse) vừa chính thức ly hôn chồng doanh nhân sau 11 năm cưới. Theo nguồn tin, sự khác biệt trong tính cách chính là nguyên nhân khiến cặp đôi “đường ai nấy đi”. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen bày tỏ sự ngỡ ngàng trước thông tin Ki Eun Se ly hôn bởi nữ diễn viên xinh đẹp và ông xã đã gắn bó bên nhau hơn 1 thập kỷ.

Tới trưa 22/9, đại diện mỹ nhân Penthouse đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin ly dị do truyền thông Hàn đăng tải: “Đúng là cô ấy quyết định chia tay chồng do sự khác biệt về tính cách giữa 2 người họ. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa ra một thông báo chi tiết hơn qua các phương tiện truyền thông ”.

Ki Eun Se tuyên bố ly hôn chồng sau 11 năm cưới, khiến công chúng vô cùng bất ngờ

Ki Eun Se sinh năm 1983, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2006 bằng một vai diễn nhỏ trong tác phẩm truyền hình The invisible man . Từ đó đến nay, người đẹp 8X tích lũy danh tiếng nhờ các vai phụ ở loạt phim truyền hình ăn khách như Phẩm giá quý ông (2012), Hospital playlist (2020), Penthouse (2020), Now, we are breaking up (2021)… Nhờ tác phẩm Now, we are breaking up , cô trở nên thân thiết với nữ minh tinh hạng A Song Hye Kyo. Bên cạnh công việc diễn viên, Ki Eun Se còn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội với tư cách một influencer nổi tiếng, được biết đến là “tay chơi” hàng hiệu tại xứ sở kim chi.

Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân hơn cô tận 12 tuổi. Sau hơn 1 thập kỷ chung sống, họ vẫn chưa có con. Trước khi chính thức tuyên bố ly hôn, thỉnh thoảng Ki Eun Se cũng khoe những hình ảnh hạnh phúc bên ông xã lên trang cá nhân.

Nữ diễn viên và chồng doanh nhân đã ở bên nhau hơn 1 thập kỷ

Ki Eun Se cùng Song Hye Kyo và 2 nữ diễn viên Park Hyo Joo, Choi Hee Seo lập thành hội bạn thân sau màn hợp tác ở tác phẩm

Mỹ nhân họ Ki sở hữu diện mạo xinh đẹp, đóng vai phụ trong nhiều phim ăn khách

Nguồn: Koreaboo