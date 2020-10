Bản gốc Tiệc Trăng Máu có gì mà được "xào lại" trên dưới 18 lần, còn vào thẳng sách kỷ lục Guinness thế giới?

Tiệc Trăng Máu đang là siêu phẩm điện ảnh Việt được đón chờ ngoài rạp. Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không chỉ sở hữu dàn cast bảo chứng gồm những tên tuổi "không phải dạng vừa" mà còn sở hữu một pha "chống lưng" tuyệt hảo đến từ nguyên tác của Ý ra mắt năm 2016.

Trước khi trở thành rất nhiều bản remake khắp nơi trên thế giới, bộ phim gốc mang tên Người Quen Xa Lạ (hay Perfetti Sconosciuti) xoay quanh trò chơi diễn ra giữa nhóm bạn 7 người, tại đó họ đều phải để điện thoại lên bàn và chấp nhận công khai mọi tin nhắn hay cuộc gọi từ bất kì ai. Đó cũng là phần nội dung mà Tiệc Trăng Máu và gần 18 phiên bản remake khác trên khắp thế giới đã bám sát.

Cũng với con số được remake lên đến gần 20 phiên bản, Người Quen Xa Lạ đang nắm giữ kỷ lục Guinness cho bộ phim có nhiều phiên bản làm lại nhất (cụ thể là 18 tính đến ngày 15/7/2019 và con số này vẫn đang tăng). Vậy vì sao một bộ phim tưởng chừng có bối cảnh chẳng mấy phức tạp, chỉ xoay quanh một bàn tiệc và vài con người, lại được người người nhà nhà đổ xô "xào đi nấu lại" như vậy?

Bản gốc của Tiệc Trăng Máu - Người Quen Xa Lạ từ Ý - từng nhận được nhiều lời tán dương và giải thưởng danh giá mặc cho phần bối cảnh hạn hẹp, giản đơn

1. Lượng bối cảnh tối giản hết mức, khán giả chỉ cần tập trung vào lời thoại và cốt truyện

Nhìn vào phần tóm tắt cốt truyện như trên, dễ thấy ở Người Quen Xa Lạ không có sự cầu kỳ hay phức tạp về bối cảnh. Cả bộ phim chỉ xoay quanh một căn nhà, hay nói đúng hơn là một căn phòng. Đây không phải phong cách làm phim mới trên thế giới khi trước đó nền điện ảnh đã tự hào có được những tuyệt tác như Người Bất Tử (The Man From Earth) hay 12 Người Đàn Ông Giận Dữ (12 Angry Men). Ở đây, với cảnh trí đôi khi chẳng có gì thu hút, thậm chí tẻ nhạt, người xem hoàn toàn chỉ cần tập trung vào phần nội dung cốt lõi nhất, từ đó nắm bắt tinh thần và thông điệp mà kịch bản muốn truyền tải.

The Man From Earth...

Và 12 Angry Men là những phim thành công dù bối cảnh chẳng có gì nổi trội

Đó chính là dụng ý của Người Quen Xa Lạ khi mạnh dạn "rao bán" phần nội dung nổi bật nhưng theo hướng gián tiếp, tức là nhờ vào cách bày trí đơn lẻ, nhìn như "thiếu kinh phí" để làm người xem tò mò, đưa đến những thắc mắc theo kiểu "Vậy phim này có gì hay nhỉ?" hoặc "Nhìn low-budget (kinh phí thấp) quá, không biết nội dung sẽ thế nào đây?". Từ đó, khán giả xông xáo bước vào rạp chiếu để tìm câu trả lời, và ngay lập tức được chiêu đãi một bàn tiệc tràn ngập đủ loại hương vị ngọt, đắng, chua, cay hứa hẹn chiều lòng các "thực khách". Từ đó, liệu bàn tiệc đó có chất lượng, gồm toàn mỹ thực hay không thì lại là một câu chuyện khác.

2. Trò chơi lửa thử vàng mà ở đó, ván cược đặt hết vào tài nghệ của diễn viên

Đứng trước một bối cảnh khiêm tốn, dễ sao chép vào bộ nhớ chỉ trong những phút đầu tiên, khán giả sẽ ngay lập tức tìm kiếm một yếu tố nổi bật khác. Khi ấy, dàn diễn viên chính là lựa chọn gần ngay trước mắt nhất vì bản thân họ là người truyền tải các tuyến câu chuyện thông qua lời nói và hành động. Đặc biệt, với một kịch bản đậm đặc câu thoại như Người Quen Xa Lạ thì người xem càng có xu hướng tập trung hơn vào từng nhất cử nhất động của nhân vật, bởi vì chắc chắn đạo diễn sẽ cài cắm vào đó nhiều chi tiết nhỏ đầy ẩn ý.

Phần bối cảnh bị "tối thiểu hóa" là đòn đánh tâm lý khiến người xem đầu tư bóc tách nội dung, và đó là khi biên kịch, đạo diễn và diễn viên phô diễn hết nấc tài nghệ của mình

Đó luôn là điểm đặc biệt của một bộ phim có địa điểm quay hạn chế chứ không riêng gì Tiệc Trăng Máu và Người Quen Xa Lạ. Đã có không ít các "chiến binh" phải ngã xuống vì không sở hữu nhân lực đủ khỏe và đủ tầm để mô phỏng toàn vẹn từng trang kịch bản lên màn ảnh. Nhìn ngay vào trường hợp của Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm (When A Stranger Calls) sẽ rõ, tuy đều đầu tư khủng vào phần cảnh trí (ngôi biệt thự tiện nghi hạng sang) nhưng phiên bản remake năm 2006 bị chê tơi tả do nữ chính Camilla Belle còn quá non trẻ, không làm chủ được cả cuộc hành trình bị tên sát nhân "đuổi bắt" trong căn nhà lớn. Bản gốc thực chất cũng chẳng phải quá xuất sắc, thế nhưng chính diễn xuất của Carol Kane (từng được đề cử Oscar cho hạng mục nữ chính) đã khiến phim hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Cũng được đầu tư bối cảnh đơn chiếc nhưng hai phiên bản của When A Stranger Calls lại không được giới chuyên môn đánh giá cao

Thế nhưng, thất bại của When A Stranger Calls chưa bao giờ là trở ngại lớn của "vũ trụ" Người Quen Xa Lạ. Đứng trước phần kịch bản nặng về con chữ, gần như tất cả ekip trên khắp thế giới (bao gồm cả Việt Nam) đều ý thức được rằng họ cần có trong tay đội ngũ chất lượng nhất có thể. Từ đó, những cái tên như Nguyễn Quang Dũng, Phan Gia Nhật Linh hay Hồng Ánh, Thái Hòa, Đức Thịnh, Hứa Vĩ Văn, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn xuất hiện. Họ đều là những cá nhân có thành tích riêng, đã và vẫn đang nhiệt huyết hết cỡ với từng sản phẩm mà mình tham gia. Vì vậy, Tiệc Trăng Máu đã tập hợp lại một biệt đội nhìn vào đã thấy "chất" đúng theo quy trình thành công của một thương hiệu phim chỉ mới có 4 năm tuổi đời.

3. Phản ứng của giới chuyên môn và khán giả về "đại gia đình" Người Quen Xa Lạ



Mang thân phận "đến sau", các phiên bản remake dĩ nhiên khó vượt qua được hào quang nguyên tác. Tuy nhiên, không vì thế mà gần 20 dự án Người Quen Xa Lạ, bao gồm cả Tiệc Trăng Máu, lại không thể có được thành công của riêng mình. Trong đó về mặt doanh thu, phiên bản của Hàn Quốc đang nắm giữ con số cao nhất là 39,7 triệu đô, vượt cả bản gốc với chỉ 31 triệu đô.

Sự thành công của Người Quen Xa Lạ bản Hàn ở mặt trận phòng vé chính là minh chứng hùng hồn nhất rằng: bản remake cũng có giá lắm nhé!

Ngoài ra, phần lớn các bộ phim trong "đại gia đình" Người Quen Xa Lạ đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Điều này khá dễ hiểu vì như đã nói, với một kịch bản đã quá sâu sắc và chất lượng, nếu sở hữu được ekip tinh tường, tâm huyết và dàn diễn viên thực lực, phối hợp tốt thì thành công về mọi mặt đã là 90-95%. Trên Rotten Tomatoes, thương hiệu Người Quen Xa Lạ phủ đỏ tươi rói, nhất là ở phần đánh giá của khán giả.

Một số đánh giá tươi rói của các phiên bản "từ gốc đến ngọn" của Người Quen Xa Lạ

Đặc biệt, giới phê bình tỏ ra vô cùng ưu ái cho câu chuyện "lật mặt" của hội bạn Người Quen Xa Lạ. Ở một số phiên bản nổi tiếng, phần lớn các chuyên gia đều đánh giá cao diễn xuất của dàn cast, cho rằng chính họ là "cơn mưa" giúp "hạt giống" cốt truyện nảy mầm và xanh lá. Về bản Hàn, tờ The Korea Herald viết: "Dù có khởi đầu khá chậm, phim lại dần dần nóng lên về độ gay cấn và cả sự hài hước. Điều này phần lớn đến từ dàn diễn viên chất lượng. Những câu thoại thể hiện tự nhiên như ngoài đời, các nhân vật cũng có bản sắc riêng dễ phân biệt". Một đánh giá trên Rotten Tomatoes về bản gốc của Ý như sau: "Các diễn viên rất thoải mái và tự tin, và có một số tình huống hài hước cổ điển trở thành mồi lửa một điều gì đó kịch tính hơn".

Dù có khởi đầu khá chậm, phim lại dần dần nóng lên về độ gay cấn và cả sự hài hước. The Korean Herald, nhận xét về bản Hàn

Người Quen Xa Lạ bản Hàn được xem là bản remake thành công bậc nhất

Người Quen Xa Lạ tốn kha khá thời gian để vào trò chơi - gần như cả đoạn đầu chỉ để giới thiệu và lên set. Phần lớn đều không cần thiết vì phản ứng hóa học của dàn nhân vật đã vô cùng chân thực. Nhưng khi mọi thứ đã vào guồng, hệ quả sau đó kéo đến dữ dội và chóng mặt. IndieWire, nhận xét về bản Tây Ban Nha

Phiên bản Tây Ban Nha được IndieWire chấm 83/100 điểm

Các diễn viên rất thoải mái và tự tin, và có một số tình huống hài hước cổ điển trở thành mồi lửa một điều gì đó kịch tính hơn. Rotten Tomatoes, một đánh giá về bản Ý

Bản gốc của Người Quen Xa Lạ gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết giao của nhóm diễn viên

Tựu trung lại, chúng ta đang thấy một cơ hội rất lớn của Tiệc Trăng Máu nói riêng và cả làng phim Việt nói chung. Chẳng mấy khi lại có một dự án hội tụ nhiều nhân tố "thời cơ" đến như vậy. Đầu tiên, phim tập trung khai thác sâu mặt tâm lý, đấu trí và đấu khẩu vốn vẫn còn hiếm, mới nhưng cần thiết để nền điện ảnh nước ta thoát khỏi làn sóng hài-lãng mạn (rom-com) quen thuộc. Thứ hai, dự án này cũng đảm bảo đủ độ "drama", kịch tính với hàng tá chủ đề nóng hổi về tình bạn, tình yêu và xung đột, từ đó giữ chân khán giả đại chúng. Có một chỗ dựa đầy bình yên của nguyên tác, còn có hội "anh chị em" remake đạt thành công nhất định, cộng hưởng cùng dàn ekip thực lực từ đầu chí cuối, Tiệc Trăng Máu rồi sẽ tìm thấy "quả ngọt" của mình ở phần chất lẫn phần lượng trong thời gian sắp tới.

Tiệc Trăng Máu sẽ có suất chiếu sớm vào các ngày 20-21-22/10 và sẽ chính thức công chiếu vào ngày 23/10 sắp tới.

