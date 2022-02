Bài toán Tiểu học đếm số hình vuông tưởng dễ, nhưng 99% trả lời 5 hình đều sai bét

Là một môn học đề cao sự tư duy logic, chính vì thế mà Toán học cũng rất thú vị, đặc biệt là những bài toán lắt léo, mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau. Một trong số đó chính là dạng bài đếm số hình từ những đường vẽ 3D hoặc chồng lên nhau. Bên cạnh sự tinh mắt thì còn cần khả năng phán đoán xem hình đó thuộc loại hình gì.

Các bài toán này ngày càng phổ biến và có những bài cho học sinh tiểu học cực kỳ khó nhằn. Bài toán cho học sinh lớp 2 này là một ví dụ. Tưởng chừng chỉ cần đếm theo thứ tự là ra ngay đáp án, nhưng việc các hình xếp chồng lên nhau đã làm nhiều người nhìn vào phải "hoa mắt".

Bài Toán đếm số hình vuông tưởng đơn giản nhưng rất nhiều tranh cãi. (Ảnh: Internet)

Trong bài toán này, có thể dễ dàng nhìn ra có 5 hình vuông tách biệt nhau, nhưng chúng lại được xếp chồng lên nhau theo kiểu 3D nên đã tạo ra các hình vuông nhỏ khác. Vì vậy, phải thật tinh mắt và tư duy logic để tìm ra tất cả số hình vuông.

Song, dù có căng mắt nhìn thì vẫn có nhiều kết quả khác nhau được đưa ra. Các đáp án được đưa ra là: 10, 15, 19, 21, 23,... nhưng vẫn không ái dám chắc kết quả chính xác là bao nhiêu.

Cư dân mạng đăng tải bức hình có kết quả là 29 hình với cách lý giải như sau:

Xét góc dưới trái: gồm 6 hình vuông con, trong đó 4 hình vuông con xếp thành 1 hình vuông lớn hơn nên có 7 hình vuông trong góc đó.

Góc trên phải tương tự nên có 7 hình vuông nữa là 14 hình.

Có thêm 5 hình vuông to chồng lên nhau là thành 19 hình.

Xét các hình vuông do 2 hình vuông to chồng lên nhau. Hai hình vuông to bất kì chồng lên nhau tạo ra 1 hình vuông chung nữa là có 5x4:2 = 10. Như vậy, tổng cộng có 29 hình.

Về phần mình, đáp án của bạn là bao nhiêu?