Vào ngày 13/8, China Times đưa tin "ông lớn" làng thời trang Nike vừa đâm đơn kiện Trần Quán Hy vì vi phạm hợp đồng. Công ty Juice Los Angeles LLC do Trần Quán Hy thành lập cũng là bị đơn trong vụ việc. Theo thông tin ban đầu, số tiền bồi thường Nike yêu cầu lên đến 126 triệu USD (khoảng 3300 tỷ đồng). Con số khổng lồ này khiến ai cũng phải ngỡ ngàng và hoảng hốt.

Tuy nhiên sau đó, phía Nike đính chính lại rằng yêu cầu bồi thường chỉ hơn 126.000 USD (3,3 tỷ đồng), chứ không phải 126 triệu USD. Sự chênh lệch đến từ lỗi hành chính trong hồ sơ tòa án. Nike cho biết đây là tiền hàng đã giao nhưng chưa được phía Trần Quán Hy thanh toán. Nam diễn viên đứng ra bảo lãnh khoản nợ này, song cả anh và công ty Juice Los Angeles LLC đều chưa thanh toán kể từ khi Nike yêu cầu lần đầu vào tháng 11/2024. Trong đơn kiện, Nike yêu cầu Trần Quán Hy thanh toán cả khoản nợ, lãi suất và các chi phí phát sinh khác.

Trần Quán Hy bị Nike đâm đơn kiện, yêu cầu bồi thường 3,3 tỷ đồng

Từ năm 2006, "bad boy Cbiz" đã hợp tác với Nike để cho ra đời nhiều mẫu giàu đình đám như "Kiss of Death" CLOT x Nike Air Max 1, "Silk" CLOT x Air Force 1 Low, CLOT x Nike “Clotez” lấy cảm hứng từ Lý Tiểu Long. CLOT là thương hiệu thời trang cá nhân của Trần Quán Hy, được xem là đối tác quan trọng của Nike tại châu Á. Tuy nhiên đế tháng 10/2023, nam diễn viên tuyên bố hợp tác với Adidas, chấm dứt mối quan hệ đối tác kéo dài gần 2 thập kỷ với Nike.

Truyền thông đã liên hệ với phía Trần Quán Hy nhưng không nhận được phản hồi. Tuy nhiên trên mạng xã hội, nam diễn viên này vẫn điềm nhiên đăng ảnh sản phẩm giày hợp tác với Adidas - đối thủ không đội trời chung của Nike. Vụ kiện này diễn ra trong lúc Nike vừa đổi CEO mới và tăng cường bảo vệ tài sản thương hiệu của mình 1 cách cứng rắn hơn.

Trần Quán Hy giữ im lặng về vụ kiện nhưng vẫn đăng ảnh giày mới lên trang cá nhân

Trần Quán Hy sinh năm 1980 tại Canada trong một gia đình giàu có, có cha là một doanh nhân có mối quan hệ rộng trong giới giải trí. Anh bước chân vào làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) từ năm 1999 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng giá nhờ ngoại hình lãng tử, cá tính và tài năng đa dạng ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc và điện ảnh. Trần Quán Hy được kỳ vọng sẽ trở thành một "thiên vương" mới của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Trần Quán Hy thời trẻ là cực phẩm showbiz

Vào đầu năm 2008, một sự cố rò rỉ ảnh cá nhân đã biến sự nghiệp của Trần Quán Hy thành tro bụi. Một kỹ thuật viên máy tính đã phục hồi những bức ảnh riêng tư từ chiếc máy tính bị hỏng của anh và tung lên mạng. Hơn 1.300 bức ảnh nhạy cảm của Trần Quán Hy và nhiều nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếngnhư Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi đã bị phát tán.

Scandal này đã gây chấn động toàn châu Á, hủy hoại danh tiếng của cả Trần Quán Hy và các nữ nghệ sĩ liên quan. Dưới áp lực khổng lồ của dư luận, Trần Quán Hy đã tổ chức một cuộc họp báo, công khai xin lỗi và tuyên bố rút lui vô thời hạn khỏi làng giải trí. Anh cũng rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) để sang Mỹ sinh sống.

Bê bối ảnh nóng hủy hoại sự nghiệp Trần Quán Hy và cả dàn sao nữ

Sau nhiều năm rời xa showbiz, Trần Quán Hy đã có một cuộc sống mới, hoàn toàn khác biệt so với quá khứ ồn ào. Anh tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh thời trang, đặc biệt là thương hiệu CLOT mà anh sáng lập. Thương hiệu này đã gặt hái được nhiều thành công, hợp tác với các nhãn hàng lớn và có cửa hàng ở khắp châu Á.

Sau những sóng gió tình trường, "bad boy" này kết hôn với siêu mẫu Tần Thư Bồi vào năm 2017 và có một cô con gái tên là Alaia. Cuộc sống của anh hiện tại chủ yếu xoay quanh vợ con và công việc kinh doanh. Anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc, cho thấy một hình ảnh "ông bố bỉm sữa" hoàn toàn khác với quá khứ. Mặc dù đã rời khỏi làng giải trí, mỗi khi Trần Quán Hy xuất hiện, quá khứ của anh vẫn được "đào lại". Tuy nhiên, sau nhiều năm, công chúng đã có cái nhìn bớt khắt khe hơn, đặc biệt khi thấy anh đã thay đổi để trở thành một người chồng, người cha mẫu mực.

"Bad boy" 1 thời giờ hoàn lương, lấy vợ sinh con và tập trung kinh doanh

Nguồn: China Times