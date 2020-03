Backstreet Boys tổ chức concert tại nhà vì dịch Covid-19: Livestream hát lại hit đình đám cực xúc động

Mới đây, nhóm nhạc đình đám Backstreet Boys đã nhận lời biểu diễn trong chương trình iHeart Living Room Concert for America do danh ca huyền thoại Elton John tổ chức.

Được biết chương trình này kéo dài 1 giờ đồng hồ trên kênh truyền hình Fox và không phục vụ với mục đích thương mại.

Xuất hiện trong concert "tại gia", 5 anh chàng của nhóm Backstreet Boys gồm AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson và Brian Littrell đã tham gia buổi livestream từ nhà của họ và trình diễn lại bản hit đình đám I Want It That Way khiến fan không khỏi xúc động bởi đã rất lâu rồi boygroup 5 thành viên mới trình diễn lại ca khúc này.

Backstreet Boys hát lại hit đình đám I Want It That Way.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, đoạn video biểu diễn của Backstreet Boys đã nhận được sự đón nhận của khán giả với hơn 200 nghìn lượt xem trên Instagram, 1 triệu lượt xem trên YouTube cùng hàng nghìn lượt bình luận ngợi khen về màn thể hiện của boygroup 5 thành viên.



Màn trình diễn của Backstreet Boys thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

I Want It That Way là bài hát của nhóm nhạc Backstreet Boys nằm trong album phòng thu thứ 3 có tên Millennium được phát hành vào năm 1999. Đây được xem là một trong những bản hit thành công của nhóm nhạc. Và sau gần 21 năm kể từ thời điểm phát hành, I Want It That Way một lần nữa tái hiện với phiên bản mới, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.

Theo tờ CNN, sự xuất hiện của Backstreet Boys là một trong nhiều hoạt động của giới nghệ sĩ kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại "xứ sở cờ hoa" từ tháng 1 vừa qua nhằm khích lệ tinh thần, gây quỹ ủng hộ những y bác sĩ và nhà khoa học đang ở phòng tuyến đầu chống dịch, cũng như nhắc nhở mọi người rửa tay và giữ khoảng cách tối thiểu.