Có 3 kinh nghiệm nhỏ mách bạn khi tham dự tiệc tùng. Một là, bạn hãy ăn nhiều salad ngay từ đầu. Món salad giàu chất xơ trước khi bắt đầu bữa ăn sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn, nhờ vậy mà bạn sẽ tiêu thụ ít calo hơn so với mức có thể khi ăn các món chính. Hai là, bạn nên uống các loại canh/súp trong bữa ăn vì khiến bạn no bụng và ấm bụng trước khi uống rượu bia. Ba là, bạn hãy luôn có một cốc nước lọc đầy để bên cạnh và cố gắng uống rải rác trong cả bữa tiệc. Hành động này sẽ khiến bạn giảm tiêu thụ đồ ăn và cả rượu bia trong suốt bữa tiệc.