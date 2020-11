Baby Shark "qua mặt'' Despacito đầy ngoạn mục với hơn 7 tỷ lượt xem, trở thành MV "khủng'' nhất trên Youtube

Bài hát Baby Shark là ca khúc gây ''ám ảnh'' cho các bà mẹ bỉm sữa. Bởi đây là 1 sản phẩm âm nhạc được mọi em bé trên thế giới yêu thích. Vào lúc 13h20 hôm nay, phiên bản tiếng Anh của Baby Shark đã xuất sắc soán ngôi MV nhiều lượt xem nhất trên Youtube mà MV Despacito nắm giữ từ tháng 8/2017.

Current Time 0:00 / Duration 2:16 0:00 Bài Baby Shark.

Ra mắt lần đầu tiên vào 17/6/2006, ca khúc Baby Shark đã nhanh chóng thu hút người xem, đặc biệt là các em nhỏ bởi giai điệu sôi động và ca từ gây nghiện "Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo".

Đây là một sản phẩm âm nhạc nằm trong chuỗi các bài hát trẻ em PINKFONG thuộc sở hữu của SmartStydy.

Trước đó, Baby Shark từng xuất sắc xếp thứ hạng 32 trên bảng xếp hạng 100 ca khúc "hot" trên Billboard của Mỹ và đứng thứ 6 trang chủ chính thức Official Charts của Anh.

Được biết, ca khúc được sáng tác cách đây 5 năm bởi Kim Min-seok - một người làm trong công ty giải trí, giáo dục dành cho trẻ em ở Hàn Quốc. Nhờ sức lan tỏa khủng khiếp của bài hát này, gia đình anh nhanh chóng trở thành triệu phú với khối tài sản lên đến 125 triệu USD. Tất nhiên, cha đẻ của Baby Shark rất vui mừng và hạnh phúc vì điều này. Anh từng gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả và những người yêu thích bài hát.

Như vậy Hàn Quốc đã xuất sắc có 2 trong tổng số 4 bài hát lập kỷ lục video được xem nhiều nhất trên YouTube. Trước đây, bản Gangnam Style của ca sĩ Psy cũng giữ kỷ lục này liên tục suốt hơn 3 năm. Sau đó, ca khúc See You Again của rapper người Mỹ Wiz Khalifa đã phá kỷ lục.