Bà Rịa- Vũng Tàu: 12 cán bộ công an dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 21-7, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác nhận thông tin 12 cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại Công an thị xã Phú Mỹ đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Theo đại tá Bùi Văn Thảo, cả 12 cán bộ, chiến sĩ này đều là F1 từng tiếp xúc với cán bộ khác là F0 và đã được cách ly từ cách đây 1 tuần. Kết quả xét nghiệm đầu tiên cho âm tính nhưng đến lần thứ 2 lại dương tính. "Chúng tôi đã cách ly, khoanh vùng hết các trường hợp tiếp xúc gần, ngay khi phát hiện 2 ca dương tính đầu tiên liên quan đến Công an thị xã Phú Mỹ, các trường hợp F1 và F2 đều được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Hiện công an tỉnh tiếp tục tăng cường truy vết và lấy mẫu những trường hợp liên quan" - Giám đốc Công an tỉnh BR-VT cho hay.

Nhiều lực lượng đang làm việc tại các chốt kiểm soát, nơi đây cũng phát hiện nhiều ca dương tính qua test nhanh

Được biết, 12 cán bộ Công an thị xã Phú Mỹ dương tính gồm 3 người ở đội Cảnh sát hình sự, 3 người ở đội Điều tra tổng hợp, 6 người ở đội Kinh tế - Môi trường. Cả 12 người là F1 của 2 chiến cán bộ khác là N.S và N.V.N.

Trước đó, 2 cán bộ công tác tại Công an thị xã Phú Mỹ là N.S và N.V.N được phát hiện dương tính. Trước khi bị phát hiện dương tính, 2 cán bộ này đi làm bình thường, có thường xuyên qua các chốt kiểm soát trên quốc lộ để kiểm tra.

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu mới đây cũng có văn bản đồng ý thành lập cơ sở cách ly tập trung cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh theo đề nghị của công an tỉnh.

Hiện tỉnh đang giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các địa phương liên quan rà soát địa điểm dự kiến và chuẩn bị nhân sự, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết để đề xuất UBND tỉnh quyết định.