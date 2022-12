Bà mẹ ở Hà Nội review 1 ứng dụng giúp con vừa nâng cao khả năng sáng tạo, vừa học tốt tiếng Anh: Học phí chỉ bằng bát phở

Là mẹ của một bạn nhỏ 7 tuổi có tâm hồn mộng mơ cực thích các hoạt động DIY (Do It Yourself - Tự làm) nên chị Lê Phương Thanh (Hà Nội) - tác giả cuốn sách "Tài chính cá nhân cho mẹ Việt" đã dành thời gian tìm hiểu các chương trình có thể giúp con thoả mãn đam mê. Khi tìm hiểu về DIY – 1 ứng dụng giúp các bé học được nhiều kỹ năng mới và có cộng đồng để chia sẻ các kết quả cũng như để truyền cảm hứng, bà mẹ này ưng ý ngay lập tức.

DIY có cả bản trên website, bản app điện thoại và chương trình tương tác trên TV) dành cho các bé. Theo chị Thanh, nếu bạn đang muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi của con để giúp bé khám phá, trải nghiệm các kĩ năng mới, vừa chơi vừa học tiếng Anh thì nhất định đừng nên bỏ qua một ứng dụng siêu hay ho này.

Chị Lê Phương Thanh (Hà Nội) - tác giả cuốn sách "Tài chính cá nhân cho mẹ Việt".

Sau một thời gian cho con sử dụng DIY, chị Thanh nhận thấy những lợi ích: Thứ nhất, khả năng nghe tiếng Anh của con được cải thiện do chương trình có nhiều khóa học do giáo viên từ nhiều nước giảng dạy; Thứ hai, lượng từ mới đa dạng phong phú hơn đến từ nhiều lĩnh vực; Thứ ba, con được học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới. Thứ tư, con có một cộng đồng chia sẻ các sản phẩm DIY với các bạn trên khắp thế giới để cùng chia sẻ, học hỏi lẫn nhau.

Tải DIY trên Appstore Tải DIY trên Google Play Xem DIY trên website

Các kỹ năng DIY cung cấp cụ thể là gì?

DIY là nơi các bạn nhỏ (độ tuổi khuyến nghị từ 4 – 15 tuổi) có thể học được các kỹ năng mới và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng các bạn nhỏ sử dụng tiếng Anh từ hơn 7 triệu bạn nhỏ và đến từ gần 200 quốc gia khác nhau, thông qua quy trình "học – làm – chia sẻ".

Bé có thể truy cập hàng nghìn Video dạng offline và các lớp "live class" hướng dẫn cách vẽ (drawing & painting), nướng bánh (baking), xếp hình (cubing), tạo hình với lego (lego), hát (music), nhảy (dancing), làm vườn (gardening) hay thậm chí cả các kĩ năng nâng cao khác với các bạn lớn hơn như: tạo hình ảnh động (animation), làm phim (filmmaking), chụp ảnh (photography), làm slime, đá bóng (football), thiết kế đồ hoạ (graphic design), học các thói quen tốt (healthy habits),...

Danh mục các khoá học kỹ năng của DIY rất nhiều. Bố mẹ có thể đăng ký học thử miễn phí 1 tháng để khám phá hết.

"Với các dạng Video bố mẹ yên tâm sẽ hoàn toàn "Ad – free" (không có quảng cáo). Hơn nữa trong phần lớn các Video, DIY sẽ chiếu các videos mà các bạn khác đã từng làm với dự án đó để tạo động lực cho các bạn nhỏ. Ngoài các Video và "Live Class" (lớp học trực tiếp), DIY còn thường xuyên có các "events" (sự kiện), các cuộc thi "contests",... để kết nối cộng đồng các bạn tham gia DIY", chị Thanh chia sẻ.

Một lợi ích mà bà mẹ này đánh giá cao ở ứng dụng DIY đó chính là cộng đồng chia sẻ, truyền cảm hứng an toàn. Bé có thể chia sẻ kinh nghiệm, khoe sản phẩm tự làm của mình,... DIY kết nối các bạn nhỏ cùng sở thích và cho phép các bạn được trao đổi, phản hồi với nhau, thậm chí có thể trở thành "giáo viên" để dạy các bạn khác. 100% các nội dung được DIY kiểm duyệt để đảm bảo rằng các nội dung chia sẻ trong cộng đồng, các bình luận không có nội dung nào gây tác động xấu đến các bạn nhỏ.

Theo chị Thanh, "đây là một trong những điểm cộng đáng chú ý mà mình quyết định dừng chân ở DIY và chọn DIY là địa điểm cho bạn nhỏ nhà mình học hỏi thêm các kĩ năng. Đồng thời con có cơ hội "giao lưu" với các bạn nhỏ khác, trao dồi khả năng tiếng Anh mà vẫn đảm bảo sự an toàn, không gặp phải các thông tin xấu, thông tin sai lệch với lứa tuổi".

DIY có các công cụ khuyến khích các bạn nhỏ tham gia học và chia sẻ. Các bạn nhỏ sẽ được tự tạo profile (hồ sơ) của mình và trong profile sẽ theo dõi tất cả các kĩ năng các bạn đang học.

Tuy nhiên, bà mẹ này cũng lưu ý, DIY chính xác là một "nồi lẩu thập cẩm" có rất nhiều kỹ năng để các bạn nhỏ khám phá nên bố mẹ sẽ không thể kỳ vọng sẽ có những khóa học chuyên sâu tại đây. Chỉ là một chương trình có rất nhiều lựa chọn để các con khám phá thôi.

Chi phí hợp lý, có tháng chỉ 14 ngàn đồng nếu chịu khó "săn sale"

Bình thường DIY có giá 7.99 USD (Khoảng 200 ngàn đồng) cho 1 tháng, tối đa 4 bạn chung 1 tài khoản. Tuy nhiên nếu phụ huynh may mắn mua tài khoản vào các dịp giảm giá thì chi phí còn tiết kiệm hơn nhiều.

Chị Thanh từng "săn" chương trình sale Black Friday để mua DIY, khi đó "new users" (người dùng mới) sẽ được giảm 90% còn 8 USD cho năm đầu tiên, ngoài ra DIY còn tặng bạn thêm 1 tháng trải nghiệm thử miễn phí. Tức là chỉ mất 190 nghìn/13 tháng cho 4 bạn (tương đương 45 nghìn/bạn một năm) bằng tiền 1 bát phở hoặc 1 cốc trà sữa mà con có thể thoải mái tham gia các "DIY courses" (khóa học DIY). Còn một điều nữa là sau 1 tháng trải nghiệm ứng dụng "DIY" miễn phí nếu bố mẹ có gì không ưng ý thì có thể hủy đăng ký, tức là 190 ngàn đồng đó cũng không mất đi.

Hoặc DIY có các code giảm giá 60%, tức chỉ còn 185 ngàn/13 tháng tương đương 14 nghìn/tháng. Một mức giá khá "hời" để con trải nghiệm ngàn điều lý thú.