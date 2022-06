Bà mẹ nhờ làm hộ bài Tiếng Việt của con gái lớp 1, dân tình 9/10 người đọc xong "toát mồ hôi" vì quá khó

Khi bước vào lớp 1, trẻ em sẽ cần học môn Tiếng Việt với những bài tập cơ bản như: điền từ, hoàn thành câu, phát âm, đặt câu với từ cho trước... Các bài tập lớp 1 cũng đơn giản thôi, tuy nhiên nếu giáo viên muốn đánh đố cha mẹ và học sinh thì cũng có nhiều cách đấy.

Như mới đây, một bà mẹ đã phải bất lực than thở lên một group đồng hành cùng học sinh lớp 1: "Các mom giúp mình điền câu 2: ... ua ... ềnh điền thế nào với. Tự dưng mụ hết đầu không biết điền kiểu gì".

Trong đó các tiếng điền vào dấu ba chấm là: "c/k/qu".

Bài tập điền từ Tiếng Việt lớp 1 gây khó khăn cho các bậc phụ huynh (Ảnh: Amy Nguyễn)

Tưởng rằng chỉ cần thay từ vào là được, tuy nhiên câu hỏi lớp 1 này đã thực sự gây khó khăn cho cả giáo viên lẫn phụ huynh. Nhiều người bày tỏ rằng không biết nên giải quyết thế nào cho bà mẹ trên vì ngẫm ra từ này khó quá.

Thực tế, đáp án chính xác của bài này là một từ địa phương: Cua kềnh

Trong đó: Từ "kềnh" là từ địa phương mang nghĩa "to hơn rất nhiều so với đồng loại" => Cua kềnh là cua loại to.

Không phải ai cũng dễ dàng điền được từ này. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng chỉ nhau kinh nghiệm loại trừ khi làm bài tập điền từ Tiếng Việt dạng tương tự thế này:

Vần "ua" chỉ đi được với chữ c

Vần "ềnh" thì chỉ được với chữ k mới đem ra nghĩa.

Những con cua to được gọi là cua kềnh - cách nói địa phương (Ảnh minh hoạ)

Đây cũng là một cách làm hay để các bậc phụ huynh giải nghĩa cho con, cũng như dạy con cách suy luận khi làm bài tập. Một số góp ý khác của các bậc cha mẹ như sau:

- "Nhưng công nhận là chữ cua kềnh khá khó cho các con khi vốn từ ít, khả năng loại trừ cũng chưa thành thạo".

- "Từng có câu tục ngữ thế này mom ạ: "Còn duyên kén cá chọn canh. Hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ". Nhưng câu này cho lớp 1 thì cũng hơi khó thật".

- "Mình cũng không biết cua kềnh là gì nhưng mà cứ theo quy tắc mà điền thôi. Vần ua chỉ đi được với c, còn vần ênh cũng chỉ đi được với k. Các con đang học để ghi nhớ quy tắc ghép nguyên âm, phụ âm khi viết nên cũng chẳng cần nghĩa nhiều đâu mom ơi".