Bà mẹ Hà Nội đi ngược số đông, chỉ muốn con học trường dân lập chứ không muốn con vào trường công

Mới đây, câu chuyện muốn con học trường tư hơn là trường công của một phụ huynh Hà Nội nhận được sự quan tâm của dân tình.

Được biết, trước khi con thứ hai của vị này thi vào lớp 10, gia đình đã chuẩn bị sẵn cho con kế hoạch vào một trường dân lập, nếu chẳng may không đỗ trường công. Nói là dự phòng nhưng thực tế vốn phụ huỳnh này đã hướng cho con học trường dân lập hơn dù gia đình... không quá khá giả.

Về lý do, phụ huynh chia sẻ: "Khoan nói đến vấn đề kinh tế, có lẽ rất nhiều phụ huynh cũng phải công nhận với mình là nhiều trường dân lập giờ chất lượng tốt. Mình có con lớn đã học một trường công và có con của em gái bằng tuổi con lớn mình học một trường dân lập nên cũng đã có một cái nhìn sơ bộ về sự khác nhau của hai trường".

Cụ thể như sau:

- Thứ nhất, chương trình học của trường dân lập tập trung vào các môn chính hơn các môn phụ nên các con được bớt đi rất nhiều áp lực, bên cạnh đó còn có nhiều chương trình đào tạo quốc tế, đào tạo IELTS, học bổng, các cuộc thi chuyên môn cho các con... Một số trường dân lập nếu tham gia đầy đủ các lớp phụ thì chả phải học thêm nếm gì bên ngoài nữa, vẫn đảm bảo được chất lượng dạy cho con mà chi phí tính ra cũng bằng học công xong đi học thêm ngoài.

- Thứ hai, vị phụ huynh đánh giá các hoạt động ngoại khóa của trường dân lập rất mạnh. Những chương trình do nhà trường tổ chức thường có phần lớn ban tổ chức là chính các bạn học sinh. Có rất nhiều các CLB do học sinh thành lập hoạt động sôi nổi và học sinh cũng được đề xuất tổ chức chương trình cho trường luôn, khá giống với cách hoạt động của một trường đại học. Đây là điều mà phụ huynh này cho rằng không nhiều trường công làm được. Bà mẹ này rất quan tâm đến vấn đề kỹ năng của con vì con lớn cũng không quá quảng giao, nhưng trường công không đáp ứng được điều đấy nên chị phải cho con đi học kỹ năng mềm rồi tham gia các hoạt động tình nguyện bên ngoài.

"Dù chỉ là góc nhìn chủ quan, nhưng điều mình muốn nói là nếu có khả năng chi trả cho trường dân lập thì các phụ huynh đừng áp lực chuyện con thi đỗ trường công, vì trường dân lập có rất nhiều các quyền lợi khác tốt hơn cho con ngoài việc học kiến thức. Nếu có kiến thức mà không có kỹ năng thì có giỏi mấy cũng sẽ bị đào thải, đấy là lý do nhiều bạn đi kiếm tiền từ rất sớm mà sau còn thành công hơn cả các bạn học giỏi nhiều thành tích trên trường", bà mẹ chia sẻ.

Ảnh minh họa

Cộng đồng mạng nêu quan điểm

Bên dưới bài đăng, nhiều quan điểm cả đồng tình lẫn phản đối đều đưa ra.

Người dùng V.T nói: "Trường công, trường tư đều có ưu nhược điểm. Việc chọn loại nào phụ thuộc vào nhu cầu, mong muốn, tài chính... của mỗi gia đình. Chuyện này bàn mãi rồi chứ nhỉ?".

Phụ huynh M.N chia sẻ lại câu chuyện của con mình: "Tùy trường công là trường nào, và trường tư là trường nào, và tùy túi tiền bố mẹ học sinh đầy hay vơi. Con mình bỏ nguyện vọng 2 công lập để đi học trường tư đây, còn bạn cùng lớp học thêm của con mình thì bỏ nguyện vọng 1 để đi học trường tư. Tất nhiên khi bỏ công sang tư thì chắc chắc gia đình phải đánh giá trường tư ấy hơn trường công ấy ở những điểm gì rồi".

"Mình nghĩ dân lập phải top cao cơ, chứ dân lập top thấp không sánh được với trường công đâu. Trường công top cao thì ai cũng muốn thi đỗ vì chất lượng giáo dục tốt, đầu ra được đảm bảo và kỷ luật cũng cao. Mà dân lập top 1 tháng học phí một tháng cũng phải trên chục triệu trở lên. So với trường công top đầu thì chi phí cao hơn nhiều, kể cả trường công phải học thêm bên ngoài. Mà các trường công top đầu bây giờ cũng có nhiều hoạt động để học sinh phát triển toàn diện lắm", phụ huynh V.A chia sẻ.

Phụ huynh H.N nói: "Chẳng có gì phải nói đi nói lại chuyện này. Cứ có khả năng tài chính và con có khả năng học thì dân lập hay công lập đều theo ý nguyện của gia đình học sinh được. Mẹ thử đến các trường như Yên Hòa, Kim Liên... để xem CLB của các học sinh thế nào. Mà hơn hết mình thấy trường nào cũng có CLB sở thích của các con, quan trọng là con của mình có năng động và hướng ngoại để tham gia hay không thôi".

"Nếu nhà bạn đã có tư tưởng chọn trường dân, thì việc gì phải phòng trường hợp con thi không đỗ. Vào thẳng luôn từ đầu cho các bạn khác khỏi tranh đấu slot trường công. Bạn so sánh rất khập khiễng, có phải gia đình nào cũng có điều kiện để cho con vào trường dân lập top đầu? Còn trường dân lập làng nhàng thì chả ai tính làm gì. Cứ thử xem con bạn đỗ được Chu Văn An hay chuyên Hà Nội - Amsterdam... xem có sự so sánh này không", nickname N.H chia sẻ.

Trường công và trường tư - Đâu mới là lựa chọn tối ưu?

Trong số vô vàn chia sẻ, một bình luận được nhiều người hưởng ứng: "Nếu phụ huynh thông được tư tưởng học công hay tư đều được, các con sẽ đỡ bị áp lực trong kỳ thi vào lớp 10".

Trong các kỳ thi chuyển cấp, trường công lập luôn được đại đa số phụ huynh và học sinh lựa chọn. Tuy nhiên, nếu chẳng may con không đỗ cấp 3, còn nhiều cánh cửa khác như: học trường tư thục, học nghề hay học tập tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Còn về việc học giữa trường công và trường tư, theo đa phần ý kiến của phụ huynh, mỗi cái sẽ có ưu - nhược điểm khác nhau.

Trường công lập thường được biết đến với việc cung cấp một chương trình giáo dục cơ bản, chất lượng tốt với chi phí thấp, phù hợp với nhiều người. Mặt khác, trường tư thục thường cung cấp một môi trường học tập với cơ sở vật chất khang trang, lớp học nhỏ hơn và sự chú trọng cá nhân hoá cao hơn trong giáo dục. Nhiều trường tư thục cũng cung cấp các chương trình đặc biệt như giáo dục quốc tế, tiếng Anh tăng cường, hay các chương trình nghệ thuật và thể thao...

Tóm lại, quyết định cuối cùng nên phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân, sở thích cá nhân, nhu cầu giáo dục, và khả năng tài chính của gia đình. Điều quan trọng là phải cân nhắc kỹ lưỡng và tìm hiểu thông tin một cách đầy đủ trước khi đưa ra quyết định.

