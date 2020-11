Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - CEO TNI King Coffee, chính thức trở thành Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

Việc bầu chọn này được đưa ra với kỳ vọng bà Thảo sẽ đảm trách sứ mệnh xây dựng thương hiệu cà phê Việt, đưa cà phê trở thành mặt hàng chiến lược trọng điểm của quốc gia, giúp Việt Nam bứt phá và vươn mình trở thành cường quốc số 1 về cà phê.



Với cương vị là Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, bà Lê Hoàng Diệp Thảo – CEO TNI King Coffee chia sẻ: "Trên bản đồ cà phê thế giới với hơn 75 quốc gia trồng cà phê, Việt Nam được xếp vị trí thứ 2 trong danh sách các nước xuất khẩu cà phê lớn nhất toàn cầu. Đó là về sản lượng. Còn về hương vị cà phê, với những người yêu cà phê trên dải đất chữ S, nếu được hỏi cà phê ở đâu ngon nhất Việt Nam, câu trả lời sẽ là cà phê Buôn Mê Thuột! Là một người con của núi rừng Tây Nguyên, tôi thật sự may mắn khi được lớn lên và đồng hành cùng sự thay đổi rõ nét theo chiều hướng tích cực của vùng đất cao nguyên lẫn vị thế của quốc gia trong việc vun trồng, sản xuất và xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng mà cà phê Việt Nam đang hướng đến trong tương lai cũng như công sức của những người nông dân đã bỏ ra hàng ngày. Và trước giờ cũng chưa từng có một phương án và chiến lược hành động cụ thể để có thể tối ưu gia tăng giá trị cho cà phê, đó là một trong những điều khiến tôi luôn trăn trở. Với vai trò mới cùng trách nhiệm mới mà Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã đặt niềm tin trao gửi, tôi sẽ cùng Hiệp hội đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất cà phê theo chuẩn cà phê quốc tế, cùng làm việc với các chuyên gia nước ngoài để tăng cường giao lưu, trao đổi cũng như quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam vươn tầm toàn cầu".

Madame Lê Hoàng Diệp Thảo (1973, Gia Lai) là đồng sáng lập và sở hữu Tập đoàn Trung Nguyên, CEO Công ty TNHH TNI Corporation, sáng lập thương hiệu TNI King Coffee. Với hơn 25 năm kinh nghiệm khởi nghiệp và làm việc trong ngành cà phê, Bà Thảo gần như dành trọn sự nghiệp của mình với khát khao mãnh liệt là đưa cà phê Việt vươn tầm thế giới, minh chứng là sự phát triển của tập đoàn Trung Nguyên và gần đây là TNI King Coffee.

Khởi nghiệp và cung gầy dựng nên tập đoàn Trung Nguyên, bà thành công khi phát triển hệ thống nhượng quyền cà phê Trung Nguyên lên đến hơn 500 quán; đưa lợi nhuận sau thuế của Trung Nguyên năm 2014 là 1.193,1 tỷ đồng (năm Bà giữ cương vị là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực) – cao nhất của tập đoàn từ trước đến nay. Tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn này duy trì ở mức cao trên 52,6% năm, từ quy mô tổng tài sản 397,2 tỷ đồng (năm 2008) lên mức 5.024,5 tỷ đồng (năm 2014). Bà cũng là người đưa thương hiệu cà phê hòa tan G7 ra nước ngoài, được đón nhận tại các thị trường Nhật Bản, Singapore…

Với kinh nghiệm thương trường, am hiểu ngành cà phê của người đồng sáng lập và đồng sở hữu Trung Nguyên, bà Diệp Thảo đã đưa King Coffee đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chỉ sau 1 năm ra mắt (năm 2016), đặc biệt là các thị trường cà phê lớn như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Úc, Nga, Dubai… King Coffee cũng thành lập các văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc để điều hành mạng lưới kinh doanh trên toàn cầu. Từ cộng đồng người Việt ở hải ngoại, giờ đây khách hàng của King Coffee là người tiêu dùng bản xứ với thị trường quốc tế khổng lồ.

Tháng 7.2017 King Coffee chính thức quay về Việt Nam, và chỉ sau 2 năm đã có hơn 33 cửa hàng chính thức và các cửa hàng nhượng quyền trên toàn quốc. Đặc biệt, chất lượng của King Coffee được nâng tầm, vượt trội hơn các thương hiệu trước đây để phù hợp với các thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng thế giới. "Hồn cà phê Việt" được thổi vào trong những sản phẩm được đóng gói hiện đại, đẳng cấp. Trong chuỗi sản phẩm "Thế giới cà phê – Cà phê thế giới" của King Coffee, tất cả sản phẩm đang được người tiêu dùng thế giới ưa chuộng đều có mặt, bao gồm: các loại hòa tan, rang xay, nguyên hạt đến chai cà phê RTD, viên nén Capsule, dòng cao cấp như Golden, quà tặng ngoại giao như Legacy, Weasel.

Năm 2018, Bà Diệp Thảo là diễn giả tại Diễn đàn CEO Allegra Coffee World London cùng với một số doanh nhân khác như Esteban Liang, Nicholas Stone, Brett Smith... đại diện tiếng nói cho doanh nghiệp cà phê Việt Nam và đưa hình ảnh cà phê Việt ra toàn cầu.

Mới đây, Bà Thảo cũng là người sáng lập và vận hành dự án Women Can Do - dự án 100.000 phụ nữ khởi nghiệp do Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam phối hợp cùng TNI – King Coffee triển khai thí điểm, góp phần thực hiện đề án 939 của Chính phủ (Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025).