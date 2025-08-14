ASICS Asia đồng hành cùng phụ nữ tại Women’s Retreat 2025 - Vận động vì một tâm trí và cơ thể khỏe mạnh

Sáng kiến này tiếp nối thành công của chương trình retreat đầu tiên diễn ra vào năm 2023, với chủ đề thu hẹp khoảng cách vận động giữa các giới – nhấn mạnh thực trạng phụ nữ thường tham gia hoạt động thể chất ít hơn đáng kể so với nam giới. Thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ này, ASICS mong muốn truyền cảm hứng để phái đẹp chủ động luyện tập thường xuyên, từ đó trải nghiệm những lợi ích tích cực cho sức khỏe tinh thần mà chuyển động mang lại.

Trong khuôn khổ retreat, ASICS đã kết nối nhóm phụ nữ đa dạng về quốc tịch, sắc tộc và vóc dáng hình thể thông qua chuỗi hoạt động được thiết kế chỉn chu nhằm nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, đúng với triết lý "Sound Mind in a Sound Body". Ngày đầu tiên bắt đầu bằng buổi chạy bộ lúc bình minh do các thành viên ASICS Global Frontrunners dẫn dắt, gồm Ania Gabb, Nina Ashton, Prakriti Dutta và vận động viên siêu marathon Natalie Dau. Những bước chạy đầu tiên không chỉ khởi tạo một ngày tràn đầy năng lượng mà còn nhấn mạnh vai trò của vận động trong việc nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh hoạt động thể chất, chuỗi nghi lễ "Let Go" và thiền định Mandala hoa - pha lê, được thiết kế để thả lỏng cảm xúc, thúc đẩy quá trình hồi phục và tăng cường sự thấu hiểu bản thân. Với "Let Go", người tham dự được mời gọi buông bỏ những rào cản, hoài nghi bản thân, từ đó đón nhận sự đổi mới và phát triển bản thân. Trong khi đó, nghi thức Mandala hoa - pha lê mang đến không gian thiền định, nơi mọi người dễ dàng kết nối với trực giác, làm rõ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân cũng như kết nối sâu sắc hơn với nội tâm, từ đó nâng cao sự thấu hiểu và nhận thức về chính mình.

Các thử thách nhóm như chống đẩy "high-five", sáng tạo cờ đội và trò chơi Karuta Tori đã góp phần xây dựng tinh thần đồng đội, sự gắn kết giữa các khách mời, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng sức bền tinh thần. Bên cạnh đó, trải nghiệm thủy trị liệu (hydrotherapy) mang lại cho khách mời khoảnh khắc thư thái, yên bình để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Ngoài các hoạt động thể chất và tinh thần, khách mời còn được tham gia workshop mang tính nghệ thuật và bền vững như in vải Furoshiki Eco-print, thêu tay Nhật Bản Sashiko. Những trải nghiệm này không chỉ khơi gợi sự sáng tạo, trau dồi kỹ năng biểu đạt mà còn góp phần vun đắp trạng thái chánh niệm – một yếu tố quan trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Ông Sin Ting Low, Giám đốc Marketing ASICS khu vực châu Á, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng vận động có thể thay đổi cuộc sống và khóa retreat này là minh chứng của chúng tôi trong việc cam kết đồng hành cùng phụ nữ ưu tiên chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần. Bằng cách xây dựng một cộng đồng nơi mọi người cùng hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau, chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực vượt xa khuôn khổ của một sự kiện. Khi ASICS tiếp tục phát triển thương hiệu, chúng tôi cam kết xây dựng một cộng đồng vững mạnh và đầy sự đồng hành, nơi phụ nữ được trao quyền để phát huy tối đa tiềm năng của mình".

Sự kiện cũng là dịp ra mắt bộ sưu tập mới nhất của ASICS NAGINO™ Thu đông 2025, được thiết kế bởi phụ nữ, dành riêng cho phụ nữ, tôn vinh nét đẹp đa dạng của hình thể và phong cách vận động. Với chủ đề "Feel Comfort, Find Calm" (Cảm nhận sự thoải mái, tìm thấy sự bình yên), BST NAGINO™ đã chạm đến trái tim khách mời qua từng hoạt động trải nghiệm.

Những sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của ASICS NAGINO™ Thu đông 2025

Bà Maaya Fujita, Quản lý Marketing Sản phẩm ASICS toàn cầu, cho biết: "Bộ sưu tập NAGINO™ được tạo ra để tôn vinh sự đa dạng của hình thể và cách phụ nữ chuyển động, và chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy nó nhận được sự đồng cảm từ phụ nữ ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh sống. Thông qua việc phát triển sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu và sở thích khác nhau, ASICS mong muốn truyền cảm hứng để nhiều phụ nữ hơn tìm được sự thoải mái và nhịp điệu riêng trong chuyển động của mình".

ASICS khẳng định sẽ tiếp tục phát triển và nuôi dưỡng cộng đồng ASICS Women’s Club mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu kiến tạo một môi trường gắn kết – nơi phụ nữ luôn được kết nối và tiếp sức lẫn nhau, dù họ ở bất cứ lĩnh vực hay địa phương nào. ASICS tin rằng khi phụ nữ cùng nhau vận động với mục tiêu rõ ràng, họ sẽ truyền cảm hứng và tạo nên những thay đổi tích cực cho thế giới xung quanh mình.