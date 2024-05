Áp mã giảm giá trên gian hàng ảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của sàn TMĐT

Hàng trăm chiếc hộp đựng hàng là tang vật của những vụ lừa đảo. Nhiều chiếc hộp, bên ngoài ghi rõ tên hàng hóa là điện thoại đắt tiền nhưng bên trong chỉ là chai nước.



Ổ nhóm gồm 4 đối tượng lừa đảo vừa bị bắt giữ. Đối tượng khai nhận đã cùng các đồng phạm lập ra các gian hàng ảo trên ứng dụng mua sắm trực tuyến Shopee để chiếm đoạt tiền của sàn TMĐT này thông qua các mã giảm giá, khuyến mại.

Hàng trăm chiếc hộp đựng hàng là tang vật của những vụ lừa đảo.

"Em và các thành viên trong nhóm đã tạo các gian hàng ảo để bán điện thoại và khẩu trang. Số tiền chiếm đoạt được là gần 600 triệu dùng, chia cho các thành viên trong nhóm chi tiêu cá nhân", đối tượng Lưu Thành Luân, xã Bản xèo, Bát xát, Lào Cai, khai nhận.



Cơ quan công an nhận định, các đối tượng đã dựng lên màn kịch lừa đảo thông qua nhiều công đoạn: Lập gian hàng ảo - Tuyển người chốt đơn mua hàng ảo - Tìm kiếm mã giảm giá - Áp mã giảm giá, yêu cầu sàn TMĐT đặt đơn mua hàng ảo - Đóng gói hàng hóa không đúng mô tả - Cấu kết thực hiện giao nhận hàng hóa ảo để tạo chứng từ giả lừa sàn TMĐT chuyển tiền khuyến mãi vào tài khoản của người mua hàng.

"Tinh vi ở chỗ là các đối tượng đã lập ra nhiều hội nhóm, Fanpage trên mạng để dẫn dụ những người dân thiếu hiểu biết về pháp luật tham gia chốt đơn hàng ảo cho chúng. Bên cạnh đó, các đối tượng trong vai cả người bán lẫn người mua nhằm dựng lên những màn kịch mua hàng, nhận hàng để chiếm đoạt tiền của các sàn TMĐT", Đại úy Lê Thành Vương, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết.



Kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong khoảng nửa năm hoạt động, bằng thủ đoạn trên, ổ nhóm này đã tạo ra giao dịch mua bán hàng hóa ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng để chiếm đoạt tiền từ các voucher khuyến mãi của sàn TMĐT Shopee tài trợ cho người mua hàng trực tuyến.

"Vấn đề ở đây là các sàn TMĐT đã không kiểm soát được các mặt hàng được quảng cáo, rao bán trên các gian hàng, được đăng ký mua sắm trực tuyến. Bên cạnh đó cũng không kiểm soát được các mặt hàng có được rao bán, vận chuyển đến tay khách hàng hay không. Đây chính là sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện trót lọt hành vi phạm tội", Trung tá Nguyễn Văn Chính, Phó Đội trưởng Đội án sở hữu, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, cho hay.



Nhận định cũng được đưa ra là bất cứ sàn sàn TMĐT nào cũng có thể trở thành nạn nhân của chiêu trò này. Hệ lụy đi kèm sẽ là quyền lợi của người tiêu dùng bị ảnh hưởng khi bị chiếm mất cơ hội mua hàng khuyến mãi.

Chỉ ít ngày sau khi bắt giữ ổ nhóm lừa đảo trên, cơ quan công an cũng bắt giữ 1 đối tượng ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Cũng với thủ đoạn áp mã giảm giá trên các gian hàng ảo, đối tượng này đã chiếm đoạt của Shopee hàng trăm triệu đồng.

Biện pháp mua bán hàng trực tuyến an toàn



Vậy biện pháp nào để người mua hàng và bên bán hàng là những sàn thương mại điện từ có thể phòng tránh chiêu trò chiếm đoạt tiền khuyến mãi mua hàng cũng như các chiêu trò lừa đảo khác khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa trực tuyến?

Các sàn TMĐT cần siết chặt việc mở các gian hàng trên ứng dụng mua sắm trực tuyến bằng cách: bổ sung thêm tính năng xác thực danh tính người bán hàng bằng thiết bị công nghệ điện tử; yêu cầu người bán phải có đầy đủ thông tin cá nhân, thực hiện liên kết số tài khoản ngân hàng với thông tin trên CCCD của người bán.

"Cơ quan công an yêu cầu các sàn TMĐT phải giám sát chặt chẽ quy trình chi trả tiền khuyến mãi trong các đợt khuyến mãi, giảm giá hay các voucher khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng; bên cạnh đó yêu cầu người bán hàng có biện pháp thực hiện chứng minh nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng đang rao bán tại các gian hàng trên ứng dụng mua sắm trực tuyến", Thượng úy Trần Hải Đăng, Phó Đội trưởng đội 3, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết.



Mỗi người dân cần tuyệt đối không tham gia và làm theo hướng dẫn từ các hội nhóm chốt đơn đang xuất hiện tràn lan trên mạng. Vì đây thực chất là biến tướng của chiêu lừa tuyển cộng tác viên, chốt đơn hàng ảo đã được nhiều lần cảnh báo.

"Khi tham gia các hội nhóm này, người dân không chỉ đứng trước nguy cơ bị lừa đảo mất tiền, mà còn có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm lừa đảo. Do vậy người dân tuyệt đối không vì mức phí rẻ mạt mà các đối tượng trả cho mỗi lần chốt đơn hàng ảo để có thể bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật", Thượng úy Trần Hải Đăng, Phó Đội trưởng đội 3, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, khuyến cáo.



Người dân cũng cần ghi nhớ, không chia sẻ, công khai các thông tin cá nhân lên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Khi mua hàng trực tuyến, người dân cần xem kỹ đánh giá về gian hàng, xem những người mua hàng trước đó đánh giá thế nào; cũng có thể so sánh các sản phẩm tương tự trên các ứng dụng mua hàng trực tuyến khác trước khi quyết định mua hàng; không nên ham rẻ đặt mua những sản phẩm khuyến mại nếu không biết rõ về sản phẩm.

Người dân cũng cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm mình đã đặt mua xem có trùng khớp với thông tin mã đơn hàng trên ứng dụng của các sàn giao dịch TMĐT hay không mới nhận hàng và trả tiền.

Khi phát hiện hành vi lừa đảo, người dân cần ngay lập tức liên hệ các tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng của các trang TMĐT hoặc gửi đơn tố giác tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương.