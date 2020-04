Anh chồng than thở vì trót uống rượu say rồi ngủ qua đêm nhà bạn nên bị vợ giận nhưng "đòn dằn mặt" mạnh tay của cô vợ mới gây bất ngờ

Chuyện say rượu thì ai cũng đã từng một lần trải qua. Uống bao nhiêu để bị say thì không có gì đáng nói, vấn đề là trong lúc say bạn có biết đường về nhà để tránh cơn thịnh nộ của vợ hay không mới là điều đáng bàn.

Mới đây, câu chuyện của anh chồng trẻ và hình phạt cực quyết liệt của chị vợ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó và thanh niên trong câu chuyện này có lẽ đã có 1 bài học nhớ đời sau khi uống say đến mức "quên lối về nhà".

"Sáng nay đang ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng máy khoan với lại máy đục, thế là lại lọ mọ mò dậy xem hàng xóm làm gì mà ồn ào. Vừa bước ra cửa, mình thấy ông anh hàng xóm đang ngồi ôm mặt, đúng kiểu ăn năn hối lỗi.

Mình ban đầu định mở mồm chửi nhưng thôi, quay sang hỏi ông anh là gia đình anh chuyển nhà hay sao mà tháo hết đồ đạc ra như này. Ông anh trầm ngâm, đôi mắt như đang ngấn lệ, anh bảo:

"Hôm qua anh trót bận bữa rượu với mấy thằng em, sáng nay mới về, vợ anh điên tiết gọi người đến dỡ đồ đạc, đuổi anh đi luôn. Trong nhà những cái gì mà anh mua nó đều dỡ hết ra chú ạ, kể cả tủ bếp".

Người vợ thuê người dỡ hết đồ của chồng ra ngoài vì anh chồng say xỉn đi qua đêm không về nhà

Ban đầu mình tưởng ông anh nói đùa, nhưng đến lúc thấy chị vợ mặt như đâm lê đi ra thì mình tin rồi...".

Chẳng là, người đàn ông trong câu chuyện trên đi chơi rồi uống quá chén dẫn đến say xỉn, tận sáng hôm sau mới về phải chịu hình phạt mạnh tay từ vợ.

Điều đáng nói, chẳng phải giận dỗi thông thường như bao bà vợ khác, cô vợ này quyết liệt đến nỗi bất cứ cái gì chồng mua về nhà cũng cho người đến dỡ hết ra. Đây có thể coi là một "đòn dằn mặt" mạnh tay mà chẳng phải ai cũng làm được.

Ngay sau khi đăng tải, dân mạng tỏ ra khá thương cảm cho trường hợp của anh chồng trên. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, cô vợ làm thế là đúng, bởi chồng uống say đến nỗi quên đường về nhà thì thật sự đáng giận. Hành động trên có lẽ cũng do sự ức chế bị dồn nén quá lâu.

Số khác thì cho tranh thủ tag chồng mình vào để... "dằn mặt" trước, tránh để tan cửa, nát nhà vì tiệc vui hay quá chén.

Mặc dù chưa rõ cuối cùng câu chuyện nay sẽ kết thúc ra sao, song sự việc trên vẫn đang được dân mạng xôn xao bàn tán.