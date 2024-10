An dưỡng tuổi hưu trí và trăm nỗi niềm

Tìm đâu không gian trong lành bình yên giữa lòng phố thị

Bỏ lại thời tuổi trẻ nồng nhiều với hoài bão, đam mê, bước vào tuổi trung niên, nhiều người lớn tuổi không còn thích sự ồn ào, sôi nổi bon chen phố thị nữa mà có xu hướng tìm đến những không gian trong lành, môi trường yên tĩnh, hòa mình vào thiên nhiên để tận hưởng cảm giác thư thái.

Trên thực tế, khi quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp thì việc tìm kiếm không gian xanh cho người lớn tuổi đang trở thành vấn đề nan giải của nhiều gia đình. Những tòa nhà chọc trời san sát, phố xá tấp nập xe cộ ồn ào khiến họ không thoải mái và luôn bí bách. Những cơn đau mỏi kéo dài, dấu hiệu sức khỏe cần được chăm sóc...

Chú bác cố gắng "tranh thủ" được một góc ban công để trồng cây, hay vài mét vuông sân vườn đặt đôi ba chậu cảnh, nhưng nhìn chung vẫn là chưa đủ. Ngôi nhà an dưỡng trong mơ của các cụ ông, cụ bà là một khoảng trời riêng để cùng bạn đánh cờ, chơi cầu lông, tập dưỡng sinh, chăm sóc sức khoẻ gần gũi thiên nhiên...

Nỗi niềm lạc lõng mang tên "khoảng cách thế hệ"

Cùng với sự thay đổi về tuổi tác, bên cạnh những nỗi lo về sức khoẻ, bệnh tật cho người già còn là cảm giác cô đơn không thể kết nối cùng con cháu do sự cách biệt thế hệ.

Guồng quay cuộc sống hối hả. Mỗi ngày con đi làm, cháu đi học ai cũng vội vã chạy theo nhịp hối hả của cuộc sống. Khi đó, các cụ như bị bỏ quên, không thể tìm thấy được chủ đề chung với thế hệ trẻ, có tâm sự cũng chẳng thể giãi bày vì lo ngại làm phiền con cháu.

Những lúc như vậy tận hưởng thú vui riêng, nghỉ ngơi thư giãn chăm sóc sức khỏe cùng bạn bè tại ngôi nhà thứ 2 chính là liều thuốc cho tinh thần và thể chất của người cao tuổi.

Tận hưởng khoảng thời gian an dưỡng tuyệt vời

Tìm kiếm một ngôi nhà thứ 2 an nhiên với nhiều mảng xanh và những tiện ích chăm sóc sức khỏe để an dưỡng là bài toán trăn trở của nhiều cô chú trung niên và cả các gia đình có bố mẹ, ông bà lớn tuổi. Người làm con, làm cháu nào lại chẳng mong bố mẹ, ông bà mình được tận hưởng không gian sống trong lành, thư giãn chăm sóc sức khỏe và tràn ngập niềm vui để có thể an hưởng tuổi già sau nhiều năm vất vả lo toan?

Thấu hiểu những trăn trở của các bậc trung niên, các gia đình, cách Hà Nội 60 phút di chuyển, người ta tìm thấy một toạ độ biệt thự khoáng nóng tự nhiên được đánh giá là không gian an dưỡng tuyệt vời với nguồn khoáng nóng được cấp dẫn vào từng căn. Được biết Tokyu Retreat là phân khu giai đoạn 2 của tổ hợp khoáng nóng 5 sao Lynn Times Thanh Thuỷ, được phát triển từ cảm hứng kiến trúc Nhật Bản với đặc quyền tiện ích Home Spa: bể Onsen, bể bơi khoáng nóng 4 mùa, khu xông nóng, lạnh... mang đến không gian an dưỡng cao cấp ngay trong khuôn viên biệt thự.

Cùng với đó là không gian tiện ích kết nối cộng đồng tinh hoa với vườn Ngự Uyển, quảng trường Mặt Trời, clubhouse Mặt trăng với diện tích rộng, cảnh quan xanh mát cho các không gian dạo bộ, dưỡng sinh gặp gỡ kết nối của người cao tuổi. Tại đây, bố mẹ, ông bà có thể nâng cao sức khỏe trong các bài Thiền – Yoga – Múa quyền, tham gia các buổi khiêu vũ, chơi cờ, thưởng trà hay tản bộ giữa thiên nhiên trong lành, yên tĩnh, mang lại cuộc sống viên mãn và tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

Vườn Ngự Uyển Tokyu Retreat với không gian xanh mát là không gian lý tưởng cho những hoạt động dạo bộ, thiền, yoga... kết nối bạn bè, nâng cao sức khoẻ

Kết nối với giai đoạn 1 - quần thể nghỉ dưỡng đã đi vào hoạt động với nhiều lễ hội được tổ chức định kỳ, công viên khoáng nóng 2ha, phố đi bộ Nhật Bản, Thanh Thuỷ Camping... mang đến không gian cho các trải nghiệm vui chơi, kết nối ông bà với con cháu, sum họp đầm ấm.



Quần thể biệt thự khoáng nóng tự nhiên Tokyu Retreat - Bến đỗ an dưỡng, chăm sóc sức khỏe

