Ấn Độ khắc phục hậu quả thảm họa đường sắt

Các nhà điều tra vẫn đang xem xét cụ thể vì sao hệ thống không hoạt động như dự kiến, ai đã can thiệp và bằng cách nào, theo The New York Times và AP.



Trước đó, báo cáo sơ bộ cho biết chuyến tàu chở khách 12841 Coromandel Express (hướng về TP Chennai) thay vì đi theo một trong 2 đường ray chính khi đi ngang nhà ga Bahanaga Bazar thì lại bất ngờ bẻ lái về phía đường ray phụ bên trên vốn là đường tránh.

12841 Coromandel Express tông thẳng vào tàu chở hàng đang ở trên đường ray phụ, khiến một số toa văng sang phía đường ray chính thứ hai, nơi một chuyến tàu chở khách khác vô tình đi ngang, làm 3 toa của tàu này trật bánh theo.



Thân nhân xem ảnh để nhận dạng nạn nhân tại một nhà đại thể dã chiến được dựng trong một khu thương mại ở quận Balasore, bang Odisha - Ấn Độ hôm 4-6 Ảnh: REUTERS

Nhà chức trách vẫn đang nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát trong khi một chuyến tàu đặc biệt liên tục chạy giữa 2 bang Tây Bengal và Odisha để chở người thân của các nạn nhân.

Các quan chức tin rằng có 100-200 thi thể vẫn chưa được nhận diện trong số người thiệt mạng, đòi hỏi nhiều cuộc giám định ADN. Tính đến cuối ngày 4-6 (giờ Việt Nam), số người tử vong chính thức là 275 người, theo India Express.



Nhiều tình nguyện viên bao gồm bác sĩ, sinh viên y khoa và người dân của thị trấn Balasore gần hiện trường đã đến giúp đỡ ngay từ khi tai nạn xảy ra, nhiều người xếp hàng chờ hiến máu hoặc phục vụ ăn uống tại các bệnh viện.

Các cơ quan khai thác đường sắt cũng hủy bỏ và định tuyến lại hơn 100 chuyến tàu. Đường sắt vốn là một trong những mạng lưới giao thông huyết mạch của Ấn Độ. Bộ trưởng Vaishnaw cho biết ông hy vọng dịch vụ sẽ khôi phục chậm nhất vào ngày 8-6. Tạm thời 50 xe buýt được huy động để vận chuyển miễn phí người dân bị ảnh hưởng bởi đường sắt gián đoạn.