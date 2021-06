Âm mưu tàn độc của gã đàn ông ghen tuông, đấu điện vào cổng nhà nhân tình

Ngày 1/6, Công an huyện Quốc Oai (TP.Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Đức Thịnh (SN 1956 ở thôn 4, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) về tội Giết người.

Theo công an, giữa Dương Đức Thịnh và bà N. (trú ở huyện Quốc Oai) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, do nghi ngờ bà N. có mối quan hệ tình cảm khác nên Thịnh đã dùng dây cáp mạng viễn thông đấu nối nguồn điện dân sinh với cánh cổng sắt nhà người tình. Sau đó bà N. bị điện giật nhưng may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ hành vi phạm tội của Dương Đức Thịnh.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Quốc Oai đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Dương Đức Thịnh. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.