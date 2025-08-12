Alena - Ái nữ nhà Jimmii Nguyễn đỗ Nhạc viện TP.HCM

Một trong những điểm nhấn trong phần mở đầu đêm nhạc là phần xuất hiện của hai ái nữ nhà Jimmii Nguyễn với tiết mục vui nhộn “Nhậu chữa lành”, sáng tác của chính cô con gái đầu của nam danh ca – Alena.

Vừa tròn 19 tuổi Alena khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi tiết mục có sự phối hợp ăn ý giữa cô và em gái Mộc Anh. Bài hát được khán giả yêu mến gọi bằng cái tên "tuý ca chữa lành" mang âm hưởng tuổi trẻ.

Đặc biệt, ngay sau show diễn Jimmii Nguyễn Du Ca 3, Alena đã đón nhận tin vui cô đã đỗ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành khoa Lý- Sáng- Chỉ chuyên ngành sáng tác.

Nữ ca nhạc sĩ trẻ tài năng Alena thuộc thế hệ GenZ vậy nên tư duy âm nhạc mới mẻ, sức sáng tạo của cô là luồng gió mới khẳng định chất riêng, cái tôi nghệ sĩ không trộn lẫn. Alena còn lôi cuốn khán giả trong đêm Du ca tại Đại Lải bằng giai điệu của ca khúc Gã Điên và đặc biệt mang đến âm hưởng RnB hiện đại qua sáng tác hoàn toàn mới mang tên “Hysteron Proteron”.

Đã trở thành thương hiệu, Jimmii Nguyễn luôn luôn chào đón khán giả bằng chuỗi những ca khúc về quê hương, thân phận con người và đặc biệt về mẹ. Sự xuất hiện đầy mới mẻ của 5 thành viên gia đình Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm trên sân khấu rừng thông với những sáng tác mới đã cho người hâm mộ thấy được sự tròn đầy và năng lượng tích cực của âm nhạc của tình yêu.