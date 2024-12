Album của Rosé: Tố cáo người yêu cũ lên tivi “diễn kịch”, từng quen “mối mới” nhưng luôn ám ảnh tình cũ

Đúng 0h ngày 6/12 tại tất cả mọi quốc gia, full album đầu tiên của Rosé (BLACKPINK) mang tên rosie đã chính thức được phát hành sau thời gian dài chờ đợi. Ngay từ những ngày đầu tiên công bố album, nàng “bông hồng nước Úc” đã khiến người hâm mộ toàn cầu như “ngồi trên đống lửa”, đếm ngược từng ngày để chờ đón siêu dự án được cô ấp ủ, thực hiện trong suốt hơn 1 năm qua.

Đúng như những gì được hé lộ trước đó, rosie là album bao trùm những tổn thương, sự đau khổ của một cô gái ở độ tuổi 27 phải chịu những lời chỉ trích và cả những dằn vặt, thấu tâm can khi trải qua một mối tình đầy sự độc hại. Nghe xong album của Rosé, nhiều người đồng cảm và cảm nhận như vừa thực sự trải qua một cuộc tình tan vỡ.

Rosé chính thức trình làng full album đầu tiên trong sự nghiệp - rosie

Là nạn nhân của “red-flag” nhưng vẫn không quên được người cũ dù đã quen tình mới

Album rosie của Rosé bao gồm 12 ca khúc mở đầu với Number One Girl - một sản phẩm đã được cô nàng cho ra mắt trước đó để kể về những ngày tháng chịu sự tổn thương khi đọc những lời chỉ trích về mình trên MXH. 3AM và 2 Years lại là sự nghẹn ngào chạm đến trái tim khi bộc lộ rõ tâm trạng của Rosé khi cô vờ như không biết mình là nạn nhân của dấu hiệu “red-flag” (cờ đỏ).

Để rồi khi rối bời, cô đơn lúc 3 giờ sáng hay thậm chí là sau 2 năm chia tay, cô vẫn khắc khoải, không thể nào quên hình bóng của chàng trai đã từng làm tổn thương mình: “Lúc 3 giờ sáng, khi em lạc mất chính mình, tâm trí rối bời, anh là người trao cho em tình yêu bất khả xâm phạm. Dù thế giới này có quay lưng thì cũng chẳng hề gì vì em chỉ muốn đó là anh thôi”; “Đã 2 năm kể từ lần cuối anh bên em trên chiếc giường ấy. Dù vậy em vẫn thấy đau mỗi khi anh hiện diện trong tâm trí em. Em đã cố gắng nhưng tình yêu này chẳng thể mất đi”.

Và rồi cô thừa nhận từng yêu một người mới nhưng người cũ luôn ám ảnh trong tâm trí: “Em thậm chí đã thử bên một người mới, một người tử tế. Nhưng em ghét sự thật rằng anh đã hủy hoại và làm em chẳng thể trọn vẹn với ai đến sau anh”.

Tố cáo người cũ diễn vai “chàng trai tốt”, thao túng và giỏi diễn kịch

Từng câu hát trên giai điệu của ballad của Rosé như khiến người nghe thấm từng chữ và càng thêm “xé lòng” khi bóc tách từng câu chuyện mà cô đặt để vào mỗi ca khúc. Đặc biệt qua bài hát Toxic Till The End và Gameboy, người nghe càng thêm thấu hiểu sâu sắc về nỗi đau mà nàng “bông hồng nước Úc” đã từng trải qua trong mối quan hệ yêu đương đầy bí mật của mình.

Cô gọi đó là tình yêu độc hại, tố cáo người cũ biến cô trở thành một nhân vật trong trò chơi mang đầy tính tiêu khiển. Anh ghen tuông, chiếm hữu, thao túng tâm lý đến mức Rosé phải “kính nể” và gọi đó là tài năng. Cô thừa nhận mối tình trải qua là sự đau khổ đến tột cùng: ”Nếu khóc là niềm vui, em hẳn đang tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất đời mình. Nếu yêu anh là một cú nhảy, có lẽ em đã ngã đau hàng trăm lần”.

Rosé không quên tiết lộ người yêu cũ có sở thích chơi cờ vua và sắp xếp những quân cờ trong trái tim cô. Rosé còn tố cáo anh chàng này từng lên tivi nói những lời “ong bướm” nhưng thực chất chỉ là lời ăn cắp: “Gần đây anh xuất hiện trên màn hình và nói ‘Đừng rời xa anh’. Câu nói đó, anh ăn cắp từ em”.

Sau tất cả, sự vui vẻ của tình yêu chỉ là màn kịch được dựng lên mà sau 2 năm cô mới có thể nhận ra: “Anh diễn vai "chàng trai tốt" quá giỏi, đúng không? Em đã vui vẻ đôi chút, nhưng tất cả chỉ là một màn kịch mà anh dựng lên. Gương mặt dễ thương và sự hài hước của anh từng giữ chân em, Và khi anh gọi tên em, em không thể phủ nhận cảm giác tuyệt vời ấy. Nhưng anh lại xem tình yêu của em là điều hiển nhiên. Phải mất hai năm em mới nhận ra”.

Và chắc chắn trong Toxic Till The End, không thể thiếu câu lyrics gây bão MXH từng được Rosé hé lộ: “Em có thể tha thứ cho anh tất cả. Kể cả việc anh không trả lại nhẫn Tiffany cho em. Nhưng em không thể tha thứ một điều, anh yêu à, Anh đã lãng phí những năm tháng đẹp nhất của em”. Câu nói như một sự bao dung, tha thứ cho một tình yêu độc hại, thao túng nhưng lại chất chứa nỗi đau khổ, tổn thương của những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ không thể nào lấy lại thêm một lần nữa xoáy sâu vào trái tim người nghe.

Học cách chấp nhận mọi sự tồi tệ trong khoảng thời gian đen tối và trân trọng chuyện tình đẹp đã qua

Từ Stay A Little Longer cho đến Too Bad For Us lại là mớ cảm xúc hỗn độn của Rosé. Dù đau khổ như rơi xuống đáy đại dương nhưng cô vẫn một lần muốn níu kéo tình yêu đó: “Em chẳng thể chịu nổi bốn bức tường trống rỗng này nếu không có anh”, “Xin anh, đừng đi, hãy ở lại bên em lâu hơn chút nữa”. Nhưng rồi đôi lúc lại là sự trách móc khi người mà cô dành trọn sự yêu thương đã hoàn toàn thay đổi: “Cầm đồ của anh lên đi. Nhặt chìa khóa, thu dọn đồ đạc. Hãy tìm một trái tim khác để trút bầu tâm sự. Vì làm tổn thương em đã trở thành thói quen của anh”.

Để rồi khi chia tay, khi nhìn lại mối quan hệ này, Rosé phải tự hỏi chính mình về việc cô không biết phải gọi người cũ bằng danh xưng nào: “Em nên gọi anh là người yêu cũ, hay vẫn là bạn trai của em? Là người tình, hay chỉ là một người bạn bình thường? Là định mệnh của em, hay người đã rời đi? Chúng ta có tương lai nào không, hay đây chính là sự kết thúc?”. Từng câu hỏi canh cánh nỗi lòng khiến người nghe phải thốt lên rằng không biết cô đã trải qua những chuyện gì để viết nên những lời ca đầy chất suy và tự sự đến vậy.

Sau tất cả, Dance All Night khép lại album với giai điệu R&B tươi sáng như diễn tả cảm xúc chân thực nhất của Rosé sau khoảng thời gian đen tối. Dẫu xảy ra những chuyện tồi tệ thế nào thì cô vẫn luôn chấp nhận như những điều tất yếu của cuộc sống. Dù đau khổ nhưng cô trân trọng chuyện tình đẹp đã trải qua, cảm thấy yêu bản thân mình hơn, tận hưởng mọi khoảnh khắc, không ngại ngần “nhảy xuyên đêm” và luôn sẵn sàng nói 3 chữ “em yêu anh” khi có cơ hội: “Ba từ ấy, em đã nên nói ra mỗi khi có cơ hội. Em sẽ sống tự tin tin hơn và tin tưởng nhiều hơn, thổ lộ những điều mà em từng giữ kín. Em sẽ để trái tim mình dẫn lối, Để anh là người ôm trọn em vào lúc này. Biết đâu, lần này anh sẽ không rời xa”.

Vào lúc 7h sáng 6/12 (giờ Việt Nam), Rosé đã đăng tải teaser MV Toxic Till The End - sản phẩm âm nhạc thứ 3 trong album được cô phát hành dưới dạng music video. Chưa đầy 30 giây, Rosé đã mang tới cho người xem những thước phim đẹp như phim điện ảnh và hé lộ khoảnh khắc đầu tiên khi gặp “người yêu cũ”. Bên cạnh giai điệu của Toxic Till The End, không thể thiếu câu nói mà nhiều người thừa nhận “sởn da gà” khi lắng nghe toàn bộ ca khúc: “Thưa quý vị, xin giới thiệu người yêu cũ của tôi”. MV Toxic Till The End sẽ chính thức được lên sóng vào lúc 12h ngày 6/12 (giờ Việt Nam)

Teaser MV Toxic Till The End - Rosé (BLACKPINK)

Rosé xuất hiện cực ngầu trên ô tô, hé lộ khoảnh khắc đầu tiên khi gặp người yêu cũ