Ajinomoto Việt Nam tiếp tục lan tỏa giải pháp dinh dưỡng đến bà mẹ, trẻ em tại Vĩnh Long

Cán bộ y tế tại Vĩnh Long tham gia Hội nghị tập huấn sử dụng Phần mềm.

Giải pháp thiết thực cho hành trình làm mẹ

Chế độ dinh dưỡng khi mang thai, cho con bú và giai đoạn trẻ dưới 5 tuổi, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của trẻ. Vì thế, đây là nỗi trăn trở của nhiều bà mẹ, đặc biệt là những ai lần đầu làm mẹ, khi không có đủ thông tin và thời gian để thiết kế các thực đơn, món ăn khoa học và đảm bảo dưỡng chất.

Chính vì thế, với thế mạnh được thừa hưởng từ Tập đoàn Ajinomoto có hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe, từ tháng 05/2018, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với Cục Bà mẹ - Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế phát triển các nội dung cho Phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi" cùng các nội dung chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe khác thuộc Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em.

Thực đơn cho mẹ mang thai 3 tháng đầu tại Phần mềm.

Đến nay, Phần mềm đã được hơn 21.000 cán bộ y tế và hơn 1,7 triệu bà mẹ trên cả nước tin dùng. Vĩnh Long là địa phương gần nhất đang tích cực triển khai các nội dung hữu ích từ Chương trình. Tại hội nghị, các cán bộ y tế từ bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đã được cán bộ dự án chia sẻ về ý nghĩa, tính ứng dụng của Phần mềm trong chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng mẹ và bé, đồng thời hiểu được cách sử dụng Phần mềm để ứng dụng vào chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại địa phương.

Trang chủ Phần mềm dinh dưỡng mẹ và bé của Ajinomoto Việt Nam.

Phần mềm cung cấp hơn 2.000 thực đơn cân bằng dinh dưỡng được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn: từ tam cá nguyệt của mẹ bầu, giai đoạn cho con bú, đến quá trình phát triển của trẻ từ 7 đến 60 tháng tuổi. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn thay đổi nguyên liệu, khẩu vị vùng miền từ các gợi ý của Phần mềm để đảm bảo thực đơn ngon miệng mà vẫn cân bằng dinh dưỡng. Phần mềm bao gồm luôn cả hướng dẫn chế biến giúp mẹ có thể dễ dàng thực hiện theo ngay tại nhà. Bên cạnh đó, với các tính năng theo dõi dinh dưỡng và sức khỏe tại nhà, mẹ có thể hàng ngày theo dõi tình trạng dinh dưỡng hoặc cân nặng có đang trong mức khuyến nghị để điều chỉnh thói quen ăn uống, vận động hợp lý. Người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản tại www.dinhduongmevabe.com.vn để sử dụng toàn bộ tính năng hoàn toàn miễn phí.

Vì một Việt Nam tầm vóc

Song song với Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, Ajinomoto Việt Nam đang triển khai Dự án Bữa ăn học đường tại hơn 4.300 trường tiểu học bán trú trên toàn quốc, mang đến bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cho hơn 2,2 triệu học sinh.

Bữa trưa dinh dưỡng của học sinh tại một trường tiểu học triển khai Dự án Bữa ăn học đường.

Dự án cung cấp các thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và ngon miệng cho các học sinh trường tiểu học bán trú trên toàn quốc, đồng thời nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cho học sinh thông qua chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức". Ngoài ra, Dự án còn xây dựng "Bếp ăn mẫu bán trú" theo nguyên tắc một chiều chuẩn Nhật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến.

Ajinomoto Việt Nam không ngừng đẩy mạnh các sáng kiến dinh dưỡng giá trị, lan tỏa đến các đối tượng thụ hưởng là bà mẹ, trẻ em và học sinh các trường tiểu học cả nước, chung tay vun đắp cho sự khỏe mạnh và phát triển toàn diện của các thế hệ tương lai Việt Nam, đồng thời hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".