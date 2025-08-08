AI trở thành trọng tâm tại giải thưởng Better Choice Awards 2025

Tại lễ công bố mùa giải thứ ba diễn ra ngày 7/8, Ban tổ chức Better Choice Awards 2025 khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò then chốt trong toàn bộ hệ thống chấm giải năm nay. Đây không chỉ là một hạng mục riêng lẻ, mà là tiêu chí được tích hợp xuyên suốt trong mọi đề cử - từ thiết bị công nghệ, ô tô cho đến các nền tảng tài chính.

"AI đang là một xu hướng rất mạnh và rất tốt. Chúng ta đang được sống trong một giai đoạn chuyển mình đặc biệt của công nghệ," ông Phạm Xuân Hà - Trưởng Ban tổ chức Better Choice Awards - chia sẻ tại buổi họp báo.

Ông Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tổ chức Better Choice Awards

Tại mùa giải năm nay, các hạng mục như Smart Choice Awards và Innovative Choice Awards sẽ được mở rộng để đón nhận những sản phẩm ứng dụng AI có tính thực tiễn cao - đặc biệt là các giải pháp "Make in Vietnam". Ban tổ chức nhấn mạnh: không phải sản phẩm nào tích hợp AI cũng được đánh giá cao, mà yếu tố quan trọng là AI đó có thực sự tạo ra giá trị sử dụng cho người tiêu dùng Việt hay không.

Better Choice Awards 2025 định nghĩa lại "AI thông minh" theo hướng bản địa hóa: dễ dùng, dễ hiểu, có thể học hành vi người dùng, và phù hợp với thói quen sử dụng tại Việt Nam. Từ thiết bị đeo, loa thông minh, xe hơi đến ứng dụng ngân hàng số, những công nghệ AI không cần phô trương nhưng mang lại trải nghiệm dễ tiếp cận sẽ là tâm điểm của hội đồng thẩm định.

Chuỗi nội dung "Vươn mình bằng AI"

Song song với các hạng mục giải thưởng, Better Choice Awards 2025 sẽ triển khai chuỗi nội dung "Vươn mình bằng AI" kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10/2025. Đây là tuyến nội dung chiến lược nhằm phản ánh chuyển động toàn cầu về ứng dụng AI trong đời sống, đồng thời gợi mở hướng đi cho cộng đồng công nghệ nội địa.

Ông Phạm Xuân Hà cho biết: "Từ tháng 3 năm nay, chúng tôi đã bắt đầu triển khai các nội dung liên quan đến phương tiện và vai trò của AI. Đây là một nội dung đặc biệt nhằm đề cao phương tiện, cũng như vai trò của trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

Một trong những điểm nhấn lớn là Hackathon AI diễn ra ngay sau lễ trao giải, nơi các startup và kỹ sư trẻ cùng phát triển các giải pháp AI phục vụ đời sống thực tiễn. Bên cạnh đó là loạt hội thảo chuyên đề về AI, công nghệ lượng tử và bán dẫn, có sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu - bao gồm cả những chuyên gia từng đạt Nobel và Huy chương Tate (Mỹ).