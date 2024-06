AI sáng tạo truyện tranh hấp dẫn thế nào, xem ngay tác phẩm này là rõ

AI vẽ Gấu Bắc Cực và cái kết "hài hước"



Câu chuyện bắt đầu với nhân vật chính là chú gấu Bắc Cực chật vật đối mặt với tình trạng băng tan và khí hậu nóng lên. Mới mở miệng than nóng, gấu ta đã được tặng luôn kính mát, áo quần hoạ tiết nhiệt đới kèm một chiếc dù hoành tráng đúng kiểu nghỉ mát ở Hawaii. Biểu cảm ngơ ngác, bàng hoàng giữa những khối băng tan hay vừa bật quạt vừa ròng ròng nước mắt của gia đình gấu được AI tái hiện vô cùng sống động, đáng yêu. Trong khi đó, khoảnh khắc băng tan khiến gấu mất nhà và phải nhập vai bất đắc dĩ vào "Titanic" phiên bản Bắc Cực lại khiến người xem chạnh lòng trước vấn nạn biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến môi trường sống của muôn loài.



Bộ ảnh "Gấu Bắc Cực đi nghỉ mát và cái kết hết hồn" do Trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tác

Lời thoại được AI sử dụng trong các bức tranh cũng đón đầu hàng loạt xu hướng trên mạng xã hội hiện nay. Các từ khoá "homie", "chill", "xung quanh toàn là nước eii", "Quìn chá nà",… được sử dụng vô cùng duyên dáng, khiến nhiều người trẻ thả tim lia lịa. Bảo Trân (TP.HCM) cho biết: "Nếu bé AI vẽ truyện này mà là người thì chắc cũng tầm tuổi mình nè. Gì đâu mà bắt trend với tốc độ tên lửa, lại còn hài hước nữa, coi đi coi lại không chán". Không chỉ Bảo Trân, nhiều người trẻ cũng chia sẻ bộ ảnh này vì yêu thích nét vẽ độc đáo của AI.



Hướng truyền thông đột phá, sáng tạo

Nếu xem hết bộ tranh độc đáo nói trên, không khó để nhận ra đây là dự án do Samsung phối hợp cùng cộng đồng Al Gen Artist thực hiện nhân ngày Môi trường Thế giới 2024. Hình ảnh gia đình gấu Bắc Cực đối mặt với biến đổi khí hậu và cái kết bất ngờ là cách truyền thông đầy dí dỏm cho thông điệp tiết kiệm sống xanh đang được nhiều người quan tâm hiện nay.

Hiện tượng trái đất nóng lên do biến đổi khí hậu, thể hiện trực quan bằng cảnh băng tan và sự tuyệt vọng của gia đình gấu dưới nét vẽ của "nghệ sĩ" AI.

Lợi ích thực tế từ máy giặt Samsung Bespoke AI mang lại cho Gấu Bắc Cực và môi trường

Xuất hiện ở cuối truyện, sản phẩm máy giặt Samsung Bespoke AI đồng hành cùng gấu Bắc Cực trong hành trình ngăn chặn trái đất nóng lên nhờ khả năng "tiết kiệm đến 70% điện năng" là một cách truyền thông vô cùng sáng tạo. Hình thức quảng cáo thông qua tranh ảnh, hình vẽ không phải là mới trên thị trường hiện nay, song cái hay của Samsung là đã truyền tải chúng một cách duyên dáng, hóm hỉnh nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Chỉ với việc thay đổi thói quen giặt giũ thông qua những thiết bị có công nghệ thân thiện với môi trường, mỗi người đều có thể đóng góp thiết thực vào việc cải thiện các vấn đề về môi trường, giữ hành tinh mãi xanh.

Gợi ý thiết thực cho lối sống tiết kiệm, sống xanh

Xuất hiện với vai trò "bạn đồng hành" cùng mỗi người trong việc bảo vệ môi trường và giải cứu gia đình gấu Bắc Cực, máy giặt Samsung Bespoke AI sở hữu rất nhiều công nghệ, tính năng hữu ích cho việc thực hiện mục tiêu trên. Đây là lợi gợi ý hoàn hảo cho những người dùng đang muốn theo đuổi lối sống tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Samsung Bespoke AI tiết kiệm đến 70% điện năng tiêu thụ thông qua chế độ AI Energy trên ứng dụng SmartThings

Tính năng đầu tiên đã được chia sẻ trong bộ tranh là tiết kiệm đến 70% điện năng tiêu thụ thông qua chế độ AI Energy trên ứng dụng SmartThings. Khi bật chế độ AI Energy, máy sẽ tự động tối ưu lượng bong bóng siêu mịn, giúp giặt sạch hơn mà không cần dùng nước nóng. Người dùng có thể theo dõi báo cáo điện năng tiêu thụ trên SmartThings, từ đó kiểm soát lượng điện sử dụng, góp phần giảm khí thải (CO2) ra môi trường.

Máy giặt Bespoke AI với chu trình Less Microfiber thân thiện với môi trường biển

Một vấn đề nhức nhối khác là hiện tượng hạt vi nhựa trong áo quần theo hệ thống nước sinh hoạt chảy ra đại dương, gây ảnh hưởng đến các loài sinh vật cũng có thể được hạn chế thông qua chế độ Less Microfiber trên Máy giặt Bespoke AI. Chế độ này giúp giảm đến 54% lượng vi nhựa mỗi lần giặt nhờ vào việc tối ưu hóa tốc độ quay của động cơ và cường độ giặt.

Đặc biệt, AI trên dòng máy giặt của Samsung có khả năng sử dụng các cảm biến nhận diện độ bẩn và khối lượng quần áo, từ đó tự động phân bổ bước giặt xả để làm sạch tối ưu mà không làm hao tốn nước (tính năng AI Wash). Người dùng chỉ việc đổ một lần vào ngăn chứa có nắp đậy kín là đã đủ dùng cả tháng. Công nghệ AI Ecobubble độc đáo trên máy giặt này sử dụng cảm biến chất liệu sợi vải giúp tự động điều chỉnh lượng bong bóng siêu mịn và tối ưu tốc độ của động cơ, nhờ đó bảo vệ sợi vải tốt hơn 45%, ngăn quần áo bị phai màu, sờn cũ, gián tiếp giảm thiểu lượng rác thải thời trang ra môi trường. Samsung sử dụng động cơ Digital Inverter với khả năng vận hành bền bỉ, êm ái, bảo hành 20 năm, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài cho máy giặt.

Với rất nhiều lý do thuyết phục kể trên, không quá bất ngờ khi bộ tranh "Gấu Bắc Cực đi nghỉ mát và cái kết hết hồn" lại lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Đúng như câu chốt hạ cuối truyện, "Hình là AI ảo nhưng lợi ích Samsung Bespoke AI đem lại là thật", chiếc máy giặt này dự báo sẽ trở thành xu hướng mới trên thị trường, đặc biệt là khi tiết kiệm, sống xanh trở thành những từ khóa được quan tâm hàng đầu.

Máy giặt Samsung Bespoke AI đạt danh hiệu "Thương hiệu máy giặt xuất sắc" 2 năm liên tiếp 2022-2023 trong khuôn khổ lễ trao giải Số hóa (Tech Awards). Mang theo thông điệp "Một chạm thông minh, Tiết kiệm sống xanh", máy giặt Bespoke AI không chỉ đơn giản hóa việc giặt giũ chỉ trong một chạm nhờ tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) mà còn giúp người dùng tiết kiệm hơn nhờ chính hành động giặt giũ mỗi ngày, qua đó góp phần bảo vệ môi trường. Xem thông tin chi tiết về máy giặt Bespoke AI t ạ i đây