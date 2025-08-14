Ái nữ nhà Cường "Đô la" chính thức nhập học ngôi trường từng đi xem hồi tháng 5: Học phí gần cả tỷ đồng, chất lượng xịn sò ra sao?

Hồi tháng 5, vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) từng đưa con gái Suchin đến tham quan, làm quen ngôi trường mà con sẽ theo học. Mới đây, doanh nhân này cho biết, Suchin đã chính thức nhập học tại đây, đánh dấu một cột mốc mới. Hình ảnh Suchin trong bộ đồng phục xinh xắn, đáng yêu bên cạnh bố mẹ khiến cư dân mạng không ngớt lời khen.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, chắc hẳn môi trường giáo dục mà bố mẹ dành cho Suchin cũng không phải dạng vừa. Được biết, ngôi trường mà vợ chồng doanh nhân này "chọn mặt gửi vàng" cung cấp chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Mỹ, học phí đắt đỏ. Mỗi năm bố mẹ phải móc hầu bao từ 509 - 882 triệu đồng.

Cụ thể, trên website nhà trường, mức học phí năm học 2025 được công bố thay đổi tùy theo cấp học. Với lớp EC (Early Childhood - Giai đoạn ấu thơ) mức học phí là hơn 509 triệu đồng/năm (chưa chiết khấu). Lớp mẫu giáo hơn 580 triệu đồng/năm. Từ lớp 1 đến lớp 5 hơn 700 triệu đồng/năm. Lớp 6 đến lớp 8 hơn 749 triệu đồng/năm. Từ lớp 9 đến lớp 10 hơn 794 triệu đồng/năm. Từ lớp 11 đến lớp 12 hơn 882 triệu đồng/năm.

Như vậy, mức phí cao nhất mà phụ huynh ở đây chi cho con lên tới gần cả tỷ đồng, nếu tính cả các chi phí khác ngoài học phí.

Trường có khuôn viên rộng 6 ha với ba tòa nhà chính. Ngoài ra có khán phòng, phòng tập thể dục cỡ đôi chứa 2 sân bóng rổ, bể bơi, quán ăn chung. Các sân chơi bên ngoài có 3 sân bóng đá, các khu vực sân chơi riêng cho chương trình mầm non và học sinh tiểu học.

Các em học sinh tốt nghiệp đều được chấp nhận bởi các trường đại học danh tiếng hàng đầu trên thế giới như Cambridge, Princeton, Columbia, Stanford, Trường đại học Kinh Tế Luân Đôn, là những trường mà các học sinh tốt nghiệp tại SSIS theo học.

Trường không chỉ chú trọng học tập mà còn tích cực đầu tư các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Điều này giúp các em trở nên năng động, phát huy các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cần thiết. Trường có rất nhiều câu lạc bộ ở nhiều bộ môn thể thao và nghệ thuật như: Bóng đá, bóng rổ, kiếm thuật, tennis, bơi lội, robot, âm nhạc, khiêu vũ, triển lãm nghệ thuật,... Bên cạnh đó, còn nhiều hoạt động thú vị như Hội đồng sinh viên, Mạng lưới các vấn đề toàn cầu,...

Trước khi tìm trường cấp 1, bé Suchin cũng theo học một trường mầm non quốc tế, có mức học phí tương đối đắt đỏ tại quận 7, TP.HCM. Thời gian trước, Cường "Đô la" từng gây bất ngờ khi đưa con gái sang Mỹ học tập trong thời gian ngắn hạn.