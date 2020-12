Ai là triệu phú bản Mỹ đã tìm được chủ nhân giải thưởng 1 triệu USD

Trong chương trình Who Wants to Be a Millionaire số mới nhất, đầu bếp David Chang đã xuất sắc vượt qua nhiều câu hỏi để đi tới câu cuối cùng có giá trị 1 triệu USD. Câu hỏi mà anh nhận được là về Tổng thống Mỹ đầu tiên cho nối điện trong Nhà Trắng.

Ở những giây phút cuối cùng, MC Jimmy Kimmel đã chứng kiến người chơi David Chang đứng giữa sự lựa chọn đi tiếp hay dừng lại. Nam MC cho biết, chưa từng có người nổi tiếng nào trả lời đúng câu hỏi trị giá 1 triệu USD.

Sau khi gọi điện thoại nhờ trợ giúp từ một người bạn, nhà báo Mina Kimes của ESPN, David Chang đã đưa ra câu trả lời là Tổng thống Benjamin Harrison, mặc dù anh thừa nhận thậm chí không biết Benjamin Harrison có phải là tổng thống hay không.

"Chờ đợi là điều kinh khủng nhất, thật hồi hộp", David Chang chia sẻ khi lắng nghe đáp án.

Kết quả, nam đầu bếp đã nhảy khỏi ghế và la hét khi ê-kíp sản xuất chương trình mang ra tấm séc trị giá triệu USD dành cho anh. Bức ảnh chụp cùng MC và đạo diễn chương trình, trên tay cầm tấm séc lớn đã được David Chang chia sẻ trên mạng xã hội sau đó.

David Chang cho biết anh muốn quyên góp số tiền 1 triệu USD cho những nhân viên nhà hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Toàn bộ số tiền được trao chocho Southern Smoke Foundation, tổ chức cứu trợ khủng hoảng cho những người trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

"Có một triệu đô vào thời điểm này là một sự thay đổi lớn đối với nhiều gia đình", David Chang chia sẻ.

David Chang sinh năm 1977, là đầu bếp, chủ nhà hàng, tác giả kiêm nhân vật truyền hình người Mỹ gốc Hàn. Anh là người sáng lập tập đoàn nhà hàng Momofuku có mặt ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như New York, Washington D.C, Sydney, Toronto. Năm 2018, Chang đã xây dựng, sản xuất và giữ vai trò chủ đạo trong series Ugly Delicious trên Netflix. Năm 2019, anh tiếp tục hợp tác với Netflix cho ra đời series Breakfast, Lunch, and Dinner.