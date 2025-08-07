Agribank đẩy mạnh giải pháp phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng

Trong bối cảnh buôn lậu và hàng giả ngày càng tinh vi, Agribank – một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam – đang từng bước thể hiện vai trò tiên phong và quyết liệt nhằm giữ vững sự minh bạch cho nền kinh tế. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cam kết phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội của ngân hàng.

Agribank tích hợp nội dung phòng chống gian lận vào dịch vụ, tư vấn, giúp khách hàng nhận diện và tránh rủi ro từ các giao dịch bất thường.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 về việc tăng cường phòng chống buôn lậu và hàng giả, Agribank đã nhanh chóng triển khai các văn bản chỉ đạo toàn hệ thống. Ngân hàng cũng nghiêm túc thực hiện các công điện khẩn từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia như số 65/CĐ-TTg, 72/CĐ-TTg…

Bên cạnh đó, Agribank chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bám sát Kế hoạch số 55/KH-VPTT của Ban Chỉ đạo 389 để nắm bắt tình hình, phát hiện và phản ứng kịp thời trước các nguy cơ vi phạm.

Với mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh, thành phố, Agribank đã ban hành hệ thống văn bản nội bộ nhằm lan tỏa tinh thần "nói không với gian lận" đến từng phòng, ban, chi nhánh. Trong đó, văn bản số 703/NHNO-KTNB ngày 16/01/2023 nêu rõ phân công trách nhiệm cho từng bộ phận như: Kế toán, Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro…

Không chỉ xây dựng quy định chặt chẽ, Agribank còn tích cực ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Đồng thời, ngân hàng lồng ghép nội dung phòng chống gian lận vào hoạt động tư vấn khách hàng, giúp người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các giao dịch bất thường.

Một điểm đáng chú ý là Agribank đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tổ chức các buổi tập huấn nội bộ nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, nhân viên cũng như cộng đồng. Mỗi người lao động đều trở thành "người gác cổng" trong chuỗi kiểm soát rủi ro.

Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cũng được ngân hàng thực hiện nghiêm túc. Quy định số 302/QĐ-NHNO-PTD ngày 16/02/2023 về thu thập, phân tích dữ liệu tổn thất nội bộ là cơ sở để xử lý các sai phạm một cách minh bạch, nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính răn đe trong toàn hệ thống.

Không chỉ là "người bạn đồng hành" trong tài chính nông nghiệp – nông thôn, Agribank còn đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ hiện đại như: Agribank E-Mobile Banking, ngân hàng số, thẻ thanh toán tiện ích… với hệ thống bảo mật cao nhằm hạn chế tối đa rủi ro từ gian lận trong giao dịch.

Các dịch vụ không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn được thiết kế để bảo vệ khách hàng khỏi những cạm bẫy ngày càng tinh vi – đúng với cam kết của Agribank: phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và xã hội làm định hướng.