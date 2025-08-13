AEON gắn kết cùng cộng đồng, chung tay trồng 1.200 cây xanh tại AEON Tân An

"Chạm dòng Vàm Cỏ – Gieo mầm gắn kết" thông qua hoạt động trồng cây

Lễ trồng cây "Cánh rừng quê hương AEON" đã trở thành một cầu nối gắn kết giữa khách mời, không chỉ có Đại diện chính quyền địa phương, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM các em học sinh và cư dân địa phương mà còn nhân viên từ Công ty AEON Việt Nam và các công ty thành viên trong Tập đoàn. Tất cả đã cùng nhau vun trồng những mầm sống mới, tạo nên một không khí ấm áp và tràn đầy cảm hứng.

Tại sự kiện lần, gần 1.200 cây xanh – gồm cây cao và cây bụi – thuộc 21 chủng loại khác nhau đã được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Mỗi cây đều là một biểu tượng cho cam kết bền chặt của AEON với thiên nhiên và con người Tây Ninh.

Các em nhỏ cũng tham gia trồng cây, góp phần bảo vệ và nuôi dưỡng môi trường sống xanh

Không chỉ góp phần phủ xanh cảnh quan thông qua hoạt động trồng cây xung quanh trung tâm, AEON còn chú trọng kiến tạo không gian mua sắm xanh bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn công trình xanh ngay từ khâu thiết kế và xây dựng, như sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, đảm bảo chất lượng không gian bên trong, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường bên ngoài. Nhờ những nỗ lực này, AEON Tân An dự kiến sẽ trở thành TTTM đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt được chứng nhận "Hệ thống Tiêu chí Công trình xanh LOTUS" do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cấp.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với AEON Tân An, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng vì một tương lai xanh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng Đại diện AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi cam kết AEON Tân An sẽ trở thành một trung tâm mua sắm không thể thiếu, mang đến sức sống mới cho sự phát triển của Thành phố Tân An và tỉnh Tây Ninh. Trung tâm không chỉ là nơi mua sắm hay giải trí, mà còn là không gian gắn kết cộng đồng – nơi con người gặp gỡ, giao lưu và gắn bó hằng ngày".

Trồng cây - hoạt động truyền thống tiền khai trương của AEON

Lễ trồng cây tại TTTM AEON Tân An ngày 9/8/2025 nằm trong khuôn khổ Chương trình "Cánh rừng quê hương AEON" – sáng kiến được khởi động từ năm 1991 và đến nay đã trở thành một trong những hoạt động vì môi trường tiêu biểu của Tập đoàn. Cụ thể, mỗi khi khai trương địa điểm kinh doanh mới, AEON sẽ đều tổ chức hoạt động trồng cây trong khuôn viên trung tâm thương mại, cùng với sự tham gia của khách hàng địa phương. Chương trình không chỉ chú trọng đến số lượng mà còn đề cao chất lượng mảng xanh tại mỗi nơi AEON hiện diện.

Đây là một trong những hành động cụ thể thể hiện rõ nét triết lý cơ bản của Tập đoàn: "Theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng, với việc luôn lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi."

Lễ trồng cây "Cánh rừng quê hương AEON" nằm trong chuỗi hoạt động truyền thống tiền khai trương của AEON từ năm 1991

Là một hoạt động mang tính truyền thống, lễ trồng cây luôn được tổ chức với sự đồng hành của cộng đồng và khách hàng tại mỗi địa phương AEON hiện diện. Tính đến tháng 2 năm 2025, tổng số lượng cây xanh tại tất cả các quốc gia AEON đã trồng lên tới hơn 12,7 triệu cây, trong đó có hơn 113.000 cây tại Việt Nam.

Những khoảnh khắc trong Lễ trồng cây còn góp phần gắn kết cộng đồng địa phương



