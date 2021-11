Á hậu Phương Nga đón sinh nhật tuổi 24 ngọt ngào cạnh soái ca Bình An

Mới đây, để chào đón tuổi 24 rực rỡ, Á hậu Phương Nga đã cùng bạn trai - soái ca Bình An thực hiện một bộ ảnh đời thường, ghi lại những khoảnh khắc giản dị nhưng ngọt ngào của hai người.

Hai nhân vật khác cũng xuất hiện trong khung hình của cặp đôi chính là đôi mèo đáng yêu. Á hậu Phương Nga bật mí, trước đây bạn trai rất sợ mèo nhưng sau gần 4 năm gắn bó, Bình An dần bị những chú mèo của cô 'cảm hoá'. Hiện tại Phương Nga nuôi 2 chú mèo, một cún cưng tại nhà, còn Bình An cũng có một chú mèo riêng.

Nói về chuyện tình 4 năm với Bình An, Phương Nga tiết lộ: "Chúng tôi không còn chí chóe, căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thuở mới yêu. Cả hai hiểu rõ tính cách của nhau, ảnh hưởng tốt cho nhau và giúp nửa kia hoàn thiện bản thân. Tôi là người nhanh, đoảng, còn Bình An lại trầm tư, kỹ lưỡng. Mỗi lần xảy ra vấn đề tranh cãi, tôi chỉ nhìn thấy kết quả trước mắt trong khi An chậm rãi, suy nghĩ theo hướng lâu dài. Nhờ An mà tôi học cách nhìn rộng hơn, toàn diện hơn trước mỗi vấn đề về cuộc sống".

Phương Nga và Bình Anh được ví như cặp "tiên đồng ngọc nữ" khi luôn ngọt ngào, tình cảm. Đời tư thì sạch bóng scandal. Gần 4 năm bên nhau, Phương Nga cho biết, cả hai đều cảm nhận rõ sự trưởng thành về tình cảm để có thể nghĩ đến tương lai xa hơn.