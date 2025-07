Gần đây, Ngô Văn Hân - Á hậu Hong Kong 1998 - cho biết căn bệnh ung thư vú của cô đã tái phát và hiện ở giai đoạn 4. Tế bào ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết, xương cụt. Năm ngoái, bệnh tình của cô chuyển biến nặng, có thời điểm nguy kịch đến mức phải nằm viện suốt 16 ngày vì bị tích nước trong phổi và tim. Ngô Văn Hân được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2022. 3 năm qua, cô gắng "chung sống" với căn bệnh hiểm nghèo thay vì đầu hàng số phận.

Đáng buồn, giữa lúc Ngô Văn Hân đang chống chọi với ung thư, cuộc hôn nhân của cô và ông xã đại gia Trần Kiến Lăng đổ vỡ. Nữ diễn viên đã thông báo ly hôn chồng sau 14 năm chung sống vào cuối tháng 6. Nguyên nhân chia tay không được Á hậu đình đám 1 thời tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Trần Kiến Lăng đã ruồng bỏ Ngô Văn Hân vì bệnh ung thư của vợ ngày càng nặng, tiêu tốn nhiều tiền của chạy chữa vẫn không có kết quả tốt. Đau khổ vì bệnh tật quái ác hành hạ, gia đình ly tán, Ngô Văn Hân đã quyết định cạo đầu.

Ngô Văn Hân tái phát bệnh ung thư vú. Cuối tháng 6 vừa qua, cô và chồng đại gia cũng ly hôn

Theo On, sau khi ly hôn Trần Kiến Lăng, cuộc sống của mẹ con Ngô Văn Hân vô cùng khổ sở. Nữ diễn viên vừa phải dọn khỏi biệt thự sang trọng do không có đủ tiền gia hạn hợp đồng để thuê tiếp. Tiền nhà trước đây đều do Trần Kiến Lăng gánh vác. Ngoài ra, Ngô Văn Hân còn bán rẻ rất nhiều đồ đạc trong nhà để có tiền chi trả tiền viện phí và nuôi 2 con nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn của Á hậu Hong Kong khiến khán giả không khỏi xót xa, thương cảm.

Mất đi chỗ dựa kinh tế là người chồng giàu có, Ngô Văn Hân phải dọn khỏi biệt thự sang trọng và bán rẻ đồ đạc trong nhà để có tiền trang trải cuộc sống

Ngô Văn Hân sinh năm 1974, từng giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Hong Kong 1998. Những năm đầu 2000, Ngô Văn Hân là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2011, Ngô Văn Hân kết hôn với doanh nhân Trần Kiến Lăng và rút khỏi showbiz. Cặp đôi có với nhau con gái 10 tuổi và con trai 8 tuổi.

Ngô Văn Hân là gương mặt Á hậu đình đám ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Nguồn: Sina, Sohu, On