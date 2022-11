90% người chơi cá độ thua cược: Đừng để World Cup thành canh bạc cuộc đời

World Cup 2022 đã bắt đầu, người hâm mộ bóng đá háo hức chờ đợi những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn sẽ được các ngôi sao, nghệ sĩ sân cỏ trình diễn tại Qatar.

Tuy nhiên, cùng với không khí thể thao sôi động, tệ nạn cá độ bóng đã bắt đầu nhức nhối dần lên trong những ngày qua. Cơ quan công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền đánh bạc lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Điển hình là đường dây đánh bạc với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng vừa bị công an Bắc Ninh khởi tố cách đây ít ngày.

Trong đường dây này có 4 đối tượng ở thành phố Từ Sơn gồm: Nguyễn Duy Tùng, Trần Thị Thơm, Chu Văn Hà và Phạm Văn Mạnh cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Anh ở thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Xuân Quỳnh, ở huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

Công an xác định Nguyễn Duy Tùng (phải) là người cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng. Ảnh CACC

Bước đầu đấu tranh, Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Duy Tùng là đối tượng cầm đầu quản lý, điều hành đường dây từ đầu năm 2022 đến nay. Để điều hành đường dây, Tùng sử dụng 1 tài khoản tổng của nhà cái Bong88; rồi từ đó thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới; các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các Website Bong88. Quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 15 điện thoại, 4 xe ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, đồ vật, tài liệu khác có liên quan.



Để triệt phá thành công đường dây, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ, triển khai 11 tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm tại Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Với thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, các đối tượng liên kết với nhau có tính ẩn danh, độ bảo mật cao nên gây khó khăn trong quá trình điều tra.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Chơi cá độ bóng đá có thể bị phạt tù đến 7 năm



Cá độ bóng đá được thực hiện chủ yếu dưới 3 hình thức:

- Trực tiếp thỏa thuận đặt cược

- Cá cược bằng tiền thông qua người môi giới

- Mở tài khoản trên các trang mạng cá cược trên Internet – hình thức này hiện đang khá phổ biến.

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi cá độ bóng đá tùy vào tính chất, mức độ mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu cá độ bóng đá bằng tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng thì sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức

Nếu rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để cá độ trái phép thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm.

Hành vi cá độ bóng đá có giá trị từ 5.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng đồng, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc, có thể phạt tù tới 3 năm.

Nếu tiền hoặc hiện vật dùng cá độ bóng đá trị giá 50.000.000 đồng trở lên, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 7 năm.

Theo thống kê, có tới 90% người chơi, người cá độ bị thua. Nhưng trong nhiều năm qua, gần như năm nào cơ quan công an cũng phá vài chuyên án cá cược bóng đá lớn qua mạng, cao nhất lên tới 30.000 tỷ đồng.

Vòng xoáy cá độ kích hoạt tính hám lợi, lòng tham vật chất khiến người chơi không có điểm dừng, mỗi trận bóng có thể cá cược hàng chục triệu đồng. Mùa giải qua đi, nhiều người đối diện với món nợ hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng. Tội phạm trộm cắp, cướp của giết người, thậm chí là hành vi tự tử cũng theo đó gia tăng, trở thành nỗi nhức nhối sau mỗi mùa bóng lăn.

Tháng 6/2021, 2 nam thiếu niên ở Thành phố Hồ Chí Minh cầm dao đi cướp xe máy của một phụ nữ. Công an xác định, 2 thiếu niên này do cá độ bóng đá, bị chủ nợ đòi mà không có tiền trả nên nghĩ cách đi cướp.

Tháng 7/2021, một nam học sinh lớp 9 do tham gia cá độ bóng đá, nợ tiền của nhiều người nên đã thực hiện hành vi trộm cắp và tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Nam học sinh bị tuyên án 12 năm tù.

Cũng trong tháng 7/2021, một nam thanh niên 22 tuổi ở Kiên Giang đã ra tay sát hại một phụ nữ để cướp tài sản do thua cá độ bóng đá, nợ nần không có khả năng trả. Tổng hợp 2 tội danh giết người và cướp tài sản, "con bạc" này đã phải nhận án tử hình.

Cuối tháng 10, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã công bố danh sách 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cờ bạc.

Đấu tranh chống cá độ bóng đá cần sự vào cuộc của không chỉ lực lượng công an. Trong khi chờ đợi các khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động đặt cược, thì hơn ai hết mỗi người dân cần tỉnh táo suy xét cái được mất theo trái bóng tròn. Vậy hãy đừng để những trận bóng đỉnh cao trở thành những canh bạc cuộc đời, mà phần thua đã nhìn thấy rõ trước mắt.