90% chị em chưa biết luộc ngô với thứ này thì ngon hơn gấp 10 lần, đảm bảo về sau không muốn luộc ngô kiểu cũ nữa!

Một vài công dụng của ngô tới sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

1. Hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hoá

Ngô có hàm lượng chất xơ không hòa tan rất cao. Chất xơ không hoà tan này giúp bạn lợi tiểu và giúp phát triển các loại vi khuẩn có lợi cho ruột già. Vì vậy, ăn nhiều ngô sẽ giúp bạn tránh tình trạng rối loạn tiêu hoá, giảm nguy cơ mắc các bệnh về ruột kể cả bệnh ung thư ruột kết.

2. Giúp bạn giảm cân một cách lành mạnh

Ngô chính là một trong những loại thực phẩm nằm trong danh sách thực phẩm giúp giảm cân an toàn mà bạn nên tham khảo. Hàm lượng chất xơ cao có trong ngô giúp cơ thể bạn nhanh no mà không bị dư chất béo, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt do đói.

3. Tốt cho hoạt động của não bộ

Ngô có rất nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin B1. Vitamin B1 này giúp cho Acetylcholine - chất truyền tín hiệu thần kinh não bộ hoạt động tốt hơn. Bạn sẽ hiếm khi gặp phải tình trạng mệt mỏi hay nhức đầu trong giờ làm việc nếu trong bữa sáng hoặc bữa trưa có ngô.