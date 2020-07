9 người chết trên đường trekking đến ngọn núi có tên như điềm báo, thi thể đầy rẫy vết thương nghi bị người ngoài hành tinh giết, sự thật là gì?

Nhóm người này đã lên kế hoạch cho chuyến trekking xuyên quốc gia dài hơn 300km nhưng đáng tiếc, nó lại không thể hoàn thành nó mà buộc phải bỏ mạng tại đèo Dyatlov khét tiếng ở dãy núi Ural vào năm 1959.

Người ta tìm thấy một số nạn nhân trong tình trạng hộp sọ và ngực bị tổn thương. Trong khi đó, 2 người trong nhóm Lyudmila Dubinina, 21 tuổi và Semen Zolotarev, 38 tuổi, lại thiếu đi lưỡi và mắt. Tất cả những người chết đều mặc đồ lót hoặc chỉ mang tất.

Trước cái chết đáng ngờ của 9 nạn nhân, một loạt các giả thiết được đưa ra. Người thì tin rằng vụ việc do người ngoài hành tinh hoặc người tuyết khổng lồ Yeti gây ra, số khác thì đơn giản nghĩ chính cơn gió cực lớn đã giết chết nhóm người này. Không chỉ có vậy, người ta còn suy đoán rằng nhóm người này đã bị tên lửa của Liên Xô giết chết, nạn nhân của một hoạt động hyền bí nào đó hoặc họ đang thực hiện nhiệm vụ bí mật để gặp các đặc vụ Mỹ thì mất mạng.

Thế nhưng, mới đây, các công tố viên người Nga đưa ra lời giải thích cho nguyên nhân cho cái chết của 9 người này đơn giản là họ bị hạ thân nhiệt. Công tố viên cấp cao Andrei Kuryakov cho biết lều của nhóm người này bị ảnh hưởng bởi trận tuyết lở và họ phải đến trú nạn ở phía sau sườn núi.

"Đó là một trận tuyết lở tự nhiên và họ đã làm mọi thứ có thể. Nhưng ở đây, chúng ta có lý do thứ 2 khiến cả nhóm người ấy bị mất mạng. Khi trở lại, họ không thấy lều của mình nên đã đốt lửa để tìm. Thế là cả nhóm bị đóng băng đến chết ở nhiệt độ từ -40 độ C đến -45 độ C. Đó là một cuộc chiến dữ dội. Dù không hoảng loạn nhưng họ không có cơ hội sống sót trong trường hợp ấy" - ông Andrei nói.

Sau 61 năm, các công tố viên người Nga cuối cùng cũng tìm ra nguyê nhân cái chết của 9 nạn nhân mất mạng trên núi tuyết 61 năm về trước.

Trong quá khứ, vụ tai nạn bí ẩn này từng được nhắc đến trong sách vở, phim tài liệu, phim ảnh và trò chơi máy tính. Nội dung là một nhóm các sinh viên tốt nghiệp Viện Bách Khoa Ural dưới sự dẫn dắt của Igor Dyatlov, 23 tuổi, đã thực hiện chuyến trekking bao gồm trượt tuyết kéo dài hơn 300km đến ngọn núi Otorten (tên gọi có ý nghĩa là "Đừng đến đó" trong tiếng địa phương Mansi). Tất cả bọn họ đều có kinh nghiệm trượt tuyết.

Nhóm thanh niên trẻ đã không thể hoàn thành được mục tiêu của mình và khi đội cứu hộ đến hiện trường, họ đã nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh mà sau này khiến các nhà điều tra Liên Xô phải hoang mang.

Người dẫn đầu nhóm trượt tuyết Ifor Dyatlov.

Thời điểm đó, các nhà điều tra kết luận 9 nạn nhân kia đã hoảng loạn tháo chạy từ lều của họ đến ngọn núi cách đó khoảng 1,6km trong đêm khuya lạnh lẽo. Họ không có thời gian để mặc quần áo nên một vài người chỉ mang tất, đồ lót và số khác thì đi chân trần.

Một giả thuyết được đưa ra vào năm 2014 tin rằng nhóm người này đã bị mất trí do "sóng siêu âm", hiện tượng kinh dị gây ra bởi một cơn gió hiếm gặp có thể gây ra cảm giác khó chịu, lo lắng và thậm chí là hoảng loạn. Chúng được hình thành bởi sự chuyển động của không khí và di chuyển theo hình quạt. Với sức gió đủ mạnh và đúng góc, cơn gió có thể biến thành lốc xoáy cực mạnh, phát ra âm thanh rất to và gây thương tổn cho con người.

Giả thuyết về người tuyết khổng lồ Yeti xuất phát từ tiêu đề của một trang báo thuộc về một trong 9 nạn nhân mất mạng. Nó được tìm thấy ở trong kho nơi người này lưu trữ thiết bị trước khi thực hiện chuyến đi định mệnh.

(Nguồn: The Sun)