8 loại cây phong thủy cực tốt cho người mệnh Kim

Việc trồng cây cảnh trong nhà đóng vai trò rất quan trọng, nó không chỉ là vật trang trí cho không gian thêm xanh tươi mà còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy. Cây phong thủy hợp mệnh với gia chủ sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cả gia đình.

Dựa theo thuyết ngũ hành, mệnh Kim là cung mệnh đầu tiên trong ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, đại diện cho các kim loại được bồi tụ từ các khoáng vật, nguyên khí và đất đá sâu trong lòng đất. Do đó, những người mệnh Kim thường có tính cách mạnh mẽ, độc đoán và tham vọng. Nhược điểm về tính cách lớn nhất của người mệnh này chính là cứng nhắc, bảo thủ, thiếu linh hoạt.

Cây phong thủy cho gia chủ mệnh Kim

Dưới đây là một số cây phong thủy đem đến may mắn, tài lộc cho người mệnh Kim:

Cây Kim Tiền

Cây phong thủy Kim Tiền hay còn được gọi với tên gọi khác là cây Kim Phát Tài. Cây Kim Tiền thường mọc thành khóm, có lá tán lá xanh tròn, thân to và mập biểu trưng cho tiền bạc, của cải. Khi trồng cây này sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, kinh doanh thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Trồng cây Kim Tiền mang nét tự nhiên cho không gian.

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý còn được gọi là cây Vỹ Hoa Trắng, Lan Ý có tán lá như lá mo cau, thân trắng và tán lá xanh. Cây còn có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thụ tia UV, những năng lượng tiêu cực trong nhà. Người mệnh Kim trồng cây này trong nhà sẽ giúp cho tinh thần tích cực, may mắn trong mọi điều.

Cây Lan Ý biểu trưng cho sự thuần khiết và thanh cao.

Cây Kim Ngân

Cây Kim Ngân phong thuỷ có lá cây dài, nhỏ, mọc thành từng khóm trên thân, thân cây có từ 3-5 gốc được uốn thành 1 gốc to, 1 gốc cây tượng trưng cho sự vững chắc, 3 gốc tượng trưng cho 3 ông Phúc - Lộc - Thọ còn 5 gốc tượng trưng cho an khang, thịnh vượng. Hơn nữa còn giúp cân bằng nguồn năng lượng và đem đến nhiều sự may mắn cho gia chủ.

Cây Kim Ngân mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp

Cây Sen Đá Nâu

Cây Sen Đá Nâu có hình dáng nhỏ nhắn, thấp, có nhiều tán lá dày và mọng nước. Đây là một trong những cây trong nhà hợp mệnh Kim bởi nó tượng trưng cho sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt và ý chí mãnh liệt theo thời gian. Mang lại nhiều điều may mắn và thu hút tài lộc cho gia chủ.

Chậu Sen Đá Nâu cho người mệnh Kim.

Cây Lưỡi Hổ Vàng

Không chỉ giúp không gian sống thêm đẹp mà cây lưỡi hổ vàng còn có tác dụng loại bỏ formaldehyde, benzene, trichloroethylene. Điểm quan trọng nhất của loại cây phong thủy này đó là giúp xua đuổi xui xẻo, tà khí hay những điều không may mắn xung quanh không gian sống của gia chủ mệnh Kim. Nhờ vậy, ngôi nhà sẽ ngập tràn những năng lượng tích cực.

Cây Lưỡi Hổ Vàng có thể dùng trang trí nhà ở, thanh lọc không khí,...

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử thường mọc theo nhóm, có thân màu trắng, lá xoè to rộng và bóng là một loài cây mang đến sự may mắn cho người mệnh Kim. Khi sở hữu nó gia chủ sẽ có được nhiều thành công, may mắn, hanh thông trong công việc và cuộc sống.

Cây Bạch Mã Hoàng Tử mang ý nghĩa tốt đẹp.

Cây Trầu Bà Đế Vương

Trầu Bà Đế Vương cùng họ với cây trầu bà có thân cây nhỏ, mọc thành khóm, thường được cố định vào một cọc xốp ở giữa chậu. Lá cây rất to, hình trái tim, màu xanh, vàng hoặc đỏ nâu, mọc xòe ra xung quanh. Cây thường được trồng trong chậu đất hoặc trồng dạng thủy sinh. Loài cây này giúp người sở hữu làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Cây trầu bà có vẻ đẹp đơn giản mang lại sinh khí rất tốt cho căn phòng của bạn.

Cây Hạnh Phúc

Thuộc loài cây thân gỗ, đây cũng là loại cây phong thủy dễ trồng, dễ chăm sóc nên thường được các gia chủ mệnh Kim lựa chọn. Cũng như tên gọi của cây, cây Hạnh Phúc tượng trưng cho sự hạnh phúc, viên mãn và sung túc. Trưng loại cây này trong nhà sẽ giúp gia đình hòa thuận, êm ấm, tràn ngập niềm vui.

Cây hạnh phúc được trồng ở trong nhà hay ngoài sân vườn đều giúp người trồng có những phút giây thư giãn.

Những loại cây phong thuỷ hợp người mệnh Kim nên tránh

Có nhiều loại cây trong nhà hợp mệnh Kim nhưng bên cạnh có những loài cây mà người mệnh Kim nên tránh như Cây phú quý, Cây xương rồng, Cây trầu bà đế vương đỏ.