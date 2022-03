8 công việc có thể BIẾN MẤT vĩnh viễn trong năm 2030: Từ nghề ngân hàng, kế toán, cho tới thu ngân, tư vấn qua điện thoại…

Bill Gates từng viết trong cuốn The Road Ahead rằng: "Chúng ta luôn quá để tâm đến những thay đổi trước mắt, mà xem nhẹ những thay đổi trong tương lai".

Chúng ta đang bắt đầu đi trên một con đường cực kỳ khó khăn. Tự động hóa, AI, điện toán lượng tử, blockchain và các tập đoàn đa quốc gia,...can thiệp ngày càng sâu vào việc sử dụng lao động và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thất nghiệp với quy mô lớn chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

Chưa có số liệu chính xác, nhưng các ước tính cho thấy, trong 10 năm tới, tự động hóa có thể làm mất đi khoảng 800 triệu đến 2 tỷ việc làm.

Điều này sẽ tạo ra những biến động lớn về kinh tế và chính trị. Và cách mà chúng ta đối phó với cuộc khủng hoảng thất nghiệp sẽ đi vào lịch sử, trở thành một nguồn cảm hứng cho các thế hệ tương lai.

Career Addict đã thống kê các công việc sẽ biến mất vĩnh viễn vào năm 2030, dưới sự tác động của công nghệ, trí tuệ nhân tạo.



1. Giao dịch viên ngân hàng



Khá nhiều ngân hàng hiện nay đang chuyển sang hoạt động online. Khách hàng sẽ không cần ra điểm giao dịch để thực hiện việc chuyển khoản, rút tiền hay thậm chí làm lại thẻ ATM, gửi tiết kiệm.

Tất cả giao dịch chỉ cần thông qua một chiếc điện thoại thông minh. Điều đó có nghĩa là 98% nhân viên sẽ bị mất việc. Và nghề giao dịch viên cũng nằm trong số những công việc sẽ bị thay thế bằng máy móc trong vài năm tới.

2. Nhân viên thu ngân

Thế giới không tiền mặt đang dần trở nên phổ biến với thao tác một chạm, thanh toán không tiếp xúc. Xu hướng có thể nhận ra dễ dàng nhất đó là nhu cầu về tiền mặt giảm mạnh.

Với thực tế đó, nhiều trạm thu phí tự động hay máy phục vụ dần trở nên phổ biến ở các chuỗi siêu thị, thậm chí nhà hàng đồ ăn nhanh. Số lượng công việc cho các thu ngân thu hẹp nhanh chóng là điều dễ hiểu.

3. Nhân viên nấu đồ ăn nhanh

Với những chuỗi tự động hóa, việc chi trả phí cho dàn máy hiện đại với công suất lớn trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều doanh nghiệp hiện nay. Bởi chúng hiếm khi sai sót và không cần trả lương, đóng bảo hiểm hay nghỉ thai sản.

Nên việc cắt giảm nhân sự là một điều tất yếu dễ hiểu hiện nay. Nhân viên nấu thức ăn nhanh có thể bị dư thừa trong vài năm tới khi các nhà tuyển dụng sử dụng công nghệ hiện đại để tăng tốc quy trình, giảm thiểu chi phí hoạt động.

4. Bưu tá

Với nhu cầu hiện tại người mua vẫn cần chuyển phát nhanh tại các bưu kiện ở bưu điện khá nhiều. Song nhiều hãng vận chuyển đang dần thay thế cho người đưa thư truyền thống. Điều này đồng nghĩa công việc của họ sẽ dần biến mất trong 10-20 năm tới.

Các hóa đơn, bảng sao kê sẽ được gửi và thanh toán trực tuyến. Bưu kiện cũng có thể gửi bằng máy hoặc tới điểm tập kết. Nên chúng ta sẽ không được thấy hình ảnh những người đưa thư truyền thống, người thu hóa đơn điện nước trong những năm kế tiếp.



5. Tiếp thị qua điện thoại

Thật khó tin khi ở Mỹ vẫn còn gần 9.000 công ty tiếp thị qua điện thoại. Nhưng hãy yên tâm, bạn sẽ không còn bị làm phiền bởi bất kỳ cuộc gọi rác nào nữa! Bởi những năm tiếp theo việc tiếp thị qua điện thoại sẽ được tự động hóa trong thập kỷ tới. Cơ hội để có thể bán được hàng khi thực hiện một cuộc gọi là quá thấp. Vì hiện nay, đa số mọi người đều đang lướt web để tìm những thứ họ cần. Những công việc này sẽ biến mất vĩnh viễn.

6. Công nhân dệt may

Với hệ thống máy móc hiện đại, nhiều công việc sản xuất, chế tạo sản phẩm dệt may sẽ do chúng đảm nhiệm. Do đó, công nhân dệt may ít có cơ hội việc làm hơn. Tuy nhiên, sự chuyển dịch nghề này cũng có điểm sáng khi họ sẽ trở thành những chuyên gia với tay nghề tinh xảo để làm công việc khác mà máy móc không thể "mày mò" thiết kế.

7. Trọng tài thể thao

Với những ai đang có đam mê với nghề trọng tài thì bạn hãy "dừng lại" ngay nhé. Bởi rất có thể, nghề này sẽ biến mất trong vài năm tới.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) có thông báo về việc cắt giảm nhiều vị trí trọng tài để đưa thêm công nghệ vào các trận đấu. Điển hình là hệ thống trợ lý trọng tài video VAR đang được sử dụng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Đây cũng là một điểm tích cực khi vừa giảm thiểu tình trạng phạm lỗi, tăng tính cạnh tranh, công bằng cho thể thao hơn.

8. Đại lý du lịch



Vào năm 2017, một báo cáo của Local Data Company (LDC) cho biết chỉ riêng ở Anh đã có khoảng 700 đại lý du lịch truyền thống đã đóng cửa. Nghiên cứu cho thấy nguyên nhân dẫn đến việc đóng của hàng loạt là do các đại lý này không có khả năng cạnh tranh với các OTA (đại lý du lịch trực tuyến) và các công ty cho thuê phòng như Airbnb.

Tuy nhiên, vẫn sẽ còn một số đại lý du lịch tồn tại trong tương lai. Và hầu hết chúng sẽ hoạt động trong các lĩnh vực như du lịch mạo hiểm, thể thao mạo hiểm hoặc du lịch theo nhóm dành cho người hưu trí. Hoặc cũng có thể là du lịch ngoài trái đất. Những lĩnh vực này vẫn còn cần đến những công ty hoặc đại lý du lịch, đặc biệt là lĩnh vực du lịch ngoài không gian.

Những công việc mới sẽ được tạo ra?

Chắc chắn rồi. Trong nền kinh tế đó, những công việc trên có thể sẽ trở thành các công việc bán thời gian, được trả lương thấp hơn và tiếng nói trong xã hội cũng nhỏ bé hơn.

Các công việc trong tương lai cũng đòi hỏi trình độ học vấn cao hơn rất nhiều. Và nó có thể sẽ là cái bẫy lớn nhất từng được tạo ra. Khi Trái đất có thêm hơn 2 tỷ người, liệu chúng ta có đủ khả năng để cung cấp việc làm cho tất cả mọi người với mức lương "đủ" sống mà không ảnh hưởng đến môi trường?

Ngoài ra, việc tạo ra các ngành công nghiệp hoàn toàn mới cần có thời gian. Những người thất nghiệp không có hàng chục năm để chờ đợi cho đến khi công việc mới xuất hiện và sau đó quay lại trường học ở độ tuổi 40 hoặc 50.

Xét cho cùng, người lao động là những con người đã tạo ra của cải cho các cổ đông. Vì vậy, không có gì là sai khi họ được đối xử một cách công bằng.

