70 ngày nữa đón năm mới: Bỏ túi nhanh bí kíp 5s sạch nhà cửa của người Nhật

5S là gì?

Người Nhật tạo ra mô hình 5S để quản lý chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và vận hành doanh nghiệp. Những quy tắc này toàn vẹn đến nỗi, các bà nội trợ dù sống theo phong cách châu Âu hay châu Á, cổ điển hay hiện đại, đều có thể áp dụng luôn vào gia đình mà không gặp trở ngại gì. Đó là lí do nhiều người Việt cũng bắt đầu vận dụng 5S trong cuộc sống hiện nay.

5S theo tiếng Nhật: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu và Shitsuke (Tạm dịch: Sàng lọc – Sắp xếp – Sáng sủa – Sạch sẽ – Sẵn sàng).

Sàng lọc

Lời khuyên đầu tiên đó là hãy sàng lọc và loại bỏ càng nhiều càng tốt những đồ đạc hư hỏng, lâu ngày không sử dụng hoặc quá hạn. Việc này sẽ giúp không gian sống thông thoáng, sạch bụi và dễ sắp xếp hơn.

Bạn hãy lọc và phân loại theo quy tắc Thường Xuyên Sử Dụng - Ít Dùng - Quá Hạn. Sau đó thanh lý hoặc bỏ các đồ vật mà bạn đã không sử dụng từ 6 tháng đến 1 năm vì chắc chắn rằng bạn không có nhu cầu sử dụng chúng. Việc tích trữ chỉ khiến bạn tốn thêm diện tích mà thôi. Bạn cần mạnh dạn và kiên quyết thực hiện bước này.

Sắp xếp

Người Nhật có rất nhiều quy tắc hay để sắp xếp nhà cửa gọn gàng. "Thánh dọn nhà" Marie Kondo khuyên bạn nên sắp xếp theo chiều dọc, sử dụng triệt để các loại kệ, ngăn hộc tủ, khay,.. để phân loại đồ vật ngăn nắp và tiết kiệm diện tích. Điều quan trọng là bạn phải trả lại vật vào đúng vị trí của nó sau khi dùng xong.

Tận dụng triệt để việc chia ngăn nhỏ hơn trong ngăn tủ lớn là cách "thánh dọn nhà" Marie Kondo thường dùng để giữ nhà cửa gọn gàng

Sáng sủa, sạch sẽ

Hiện nay rất nhiều thành phố lớn đều phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí bên ngoài và cả bên trong nhà, lau dọn bằng khăn hay chổi cũng chỉ loại bỏ được bụi bẩn trên bề mặt, còn bụi siêu mịn hoặc vi khuẩn lơ lửng trong không khí thì không. Thật không may, đây lại chính là nguyên nhân của các bệnh về hô hấp.

Không gian nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ giảm bớt ô nhiễm không khí

Với tính cách cẩn thận, kỹ càng, người Nhật luôn tìm cách dọn sạch cả những chất bẩn "vô hình" ấy. Máy lọc không khí là trợ thủ đắc lực trong việc dọn dẹp không khí trong nhà, cũng như duy trì sự sạch sẽ sau đó. Họ ưu tiên chọn dòng máy có màng lọc Hepa tích hợp như Panasonic, giúp lọc sạch bụi mịn ở kích thước siêu nhỏ như PM1.0, vi khuẩn, virus và các tác nhân gây hại khác. Không chỉ thế, máy lọc không khí Panasonic còn dựa trên thông số thu được mà cung cấp lượng ẩm phù hợp cho ngôi nhà.

Ngoài ra, công nghệ nanoeTM khử mùi chủ động kết hợp với màng lọc than hoạt tính công nghệ Super Nano của Panasonic giúp khử mùi nhanh chóng trong vòng 15-30 phút. Những người từng sử dụng máy lọc không khí đã so sánh nhà cửa trước và sau khi có hỗ trợ của máy móc, công nhận rằng việc dọn dẹp của họ hiệu quả hơn so với làm theo cách truyền thống. Đặc biệt, tính năng Mega Catcher lọc bụi mạnh mẽ ở tầm thấp khoảng cách 30cm so với mặt đất, phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ hay vui chơi dưới sàn nhà.

Sẵn sàng

Quy tắc sau cùng cũng là quy tắc quan trọng nhất. Đó là bạn phải duy trì và thực hành thường xuyên để biến chúng thành thói quen, đừng đợi đến Tết mới bắt đầu dọn nhà.

Bạn có thể lên danh sách việc cần làm hàng ngày, hàng tuần, tránh dồn lại vài tháng mới dọn sẽ rất mệt. Bên cạnh đó, đừng quên ứng dụng công nghệ để giảm tải công việc.

Đơn cử như sử dụng nồi áp suất điện để nấu món hầm, cắm điện buổi sáng, tối về có sẵn canh nóng ngon lành. Dùng máy rửa bát để giải phóng việc dọn rửa bát đĩa. Bật máy lọc không khí thường xuyên để giảm bụi mịn, vi khuẩn, virus… trong nhà. Một số dòng cao cấp của máy lọc không khí Panasonic có công nghệ Econavi ghi nhớ quy luật hoạt động của ô nhiễm giúp ngăn chặn các tác nhân ô nhiễm trước khi nó phát tán ra xung quanh nhà và giúp tiết kiệm điện đến 50% không khác gì một "người giúp việc" lâu năm và hiểu gia đình bạn.

Công nghệ lọc thông minh đi kèm các tính năng khử mùi hiệu quả, cấp ẩm… sẽ giúp chất lượng sống của bạn được nâng cao

Ứng dụng quy tắc 5S này và các sản phẩm công nghệ thông minh, việc dọn nhà ngày Tết sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Còn chần chừ gì nữa mà không thử áp dụng ngay để Tết này dọn nhà không còn là nỗi sợ?

Tham khảo các dòng sản phẩm máy lọc không khí Panasonic tại đây