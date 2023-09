7 vấn đề an ninh mà mọi gia đình đều cần lưu ý khi chuyển đến nhà mới

An ninh là vấn đề cực kì quan trọng khi bạn sắp hoặc vừa mới dọn đến sống tại một ngôi nhà, căn hộ mới. Có khá nhiều vấn đề mà bạn cần quan tâm để đánh giá mức độ an toàn của ngôi nhà mới như tỷ lệ tội phạm, các biện pháp phòng cháy chữa cháy hoặc đồn cảnh sát khu vực nằm cách đó bao xa.

Để bạn có thể dễ dàng kiểm tra tính an toàn tại ngôi nhà mới, bài viết này đã tổng hợp 7 vấn đề quan trọng nhất bạn nên lưu tâm.

1. Cửa sổ và cửa ra vào

Thống kê cho thấy hầu hết kẻ trộm vào nhà thông qua cửa sổ hoặc cửa ra vào không khóa. Vậy nên, để đảm bảo an ninh tốt nhất cho ngôi nhà thì vấn đề đầu tiên bạn cần kiểm tra là cửa sổ và cửa ra vào. Bạn cần xác định khóa cửa vẫn đang hoạt động tốt. Trong trường hợp, hệ thống khóa cửa không khiến bạn tin tưởng thì đừng ngại thay mới để nâng cao tính an toàn cho ngôi nhà của mình.

2. Hàng xóm

Đầu tiên thì việc làm thân với những người hàng xóm mới sẽ giúp bạn bắt đầu cuộc sống tại ngôi nhà mới dễ dàng hơn. Tiếp đó, những người hàng xóm cũng sẽ giúp để mắt ngôi nhà của bạn trong trường hợp vắng nhà. Ngoài ra, những người hàng xóm đã sinh hoạt một thời gian dài cũng sẽ có các cách bảo vệ an toàn cho ngôi nhà rất đáng để bạn tham khảo hoặc học tập làm theo.

3. Lên kế hoạch dự phòng

Ngay khi chuyển đến nhà mới, bạn cần lên kế hoạch dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp xảy ra. Đầu tiên là danh sách những số điện thoại của các đơn vị chức năng, quản lý có thể hỗ trợ bạn trong những tình huống khẩn cấp.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, bạn cần hướng dẫn bé những quy tắc không nên mở cửa cho người lạ khi không có người lớn trong nhà. Đặc biệt, hướng dẫn trẻ kế hoạch thoát hiểm trong trường hợp có kẻ đột nhập hoặc hỏa hoạn khi chỉ có mình chúng trong nhà.

4. Giữ sự riêng tư

Giữ sự riêng tư ở đây được hiểu là cách bạn thực hiện để ngăn kẻ trộm nhìn thấy mọi thứ bên trong nhà. Bạn có thể lựa chọn sử dụng cửa bịt kín hoặc thiết lập hệ thống rèm che nếu sử dụng cửa kính. Việc ngăn người khác nhòm ngó vào bên trong nhà sẽ giấu những món đồ vật có giá trị khỏi tầm ngắm của kẻ trộm, đồng thời khiến chúng khó xác định bên trong nhà đang có người hay không.

5. Cảnh giác với người lạ

Mối nguy hiểm từ người lạ là một vấn đề an ninh bạn không thể bỏ qua. Không phải ai bạn cũng nên mời vào nhà, nhất là khi bạn vừa chuyển đến sống tại đó. Có rất nhiều đối tượng khả nghi sẽ lợi dụng việc bạn là người mới để giả danh đến từ các đơn vị dịch vụ và muốn vào bên trong nhà bạn. Điều này tiềm tàng nhiều nguy hiểm đến an ninh của ngôi nhà. Vì thế, khi chuyển đến nhà mới, bạn chỉ nên mở cửa cho những đơn vị dịch vụ đã hẹn trước khi bạn có mặt tại nhà.

6. Nuôi một chú chó

Không chỉ là một người bạn nhỏ, những chú chó còn thực hiện vai trò là một người trông nhà rất hiệu quả. Những tên trộm đều muốn hành động nhanh và không gây ra tiếng động. Trong khi đó, những chú chó lại không cho phép điều đó xảy ra. Chúng sẽ lên tiếng báo động khi có sự xuất hiện của người lạ trước cửa nhà. Chính vì thế mà những tên trộm rất e ngại các gia đình có nuôi chó.

7. Lắp camera an ninh

Camera an ninh giúp bạn luôn theo dõi được tình trạng ngôi nhà dù ở bất kì đâu. Nhờ vậy, khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện khả nghi, thường xuyên xuất hiện tại khu vực sống, bạn sẽ có được những biện pháp phòng ngừa kịp thời. Đồng thời camera an ninh cũng sẽ cho bạn có được thông tin quan trọng về mặt nhận dạng khi trình báo việc này với các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực bạn đang sinh sống.