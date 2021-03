6 mẫu ô tô đầy màu sắc giá bán dưới 500 triệu cho chị em vừa thích xe nhỏ vừa có màu ưng ý

Nếu bạn là người đang có ý định mua ô tô lần đầu với kinh phí trong tay còn eo hẹp thì cũng đừng quá lo lắng. Bởi lẽ, ở phân khúc A các mẫu ô tô có mức giá bán thấp cũng có kha khá dòng sản phẩm sẽ là lựa chọn khá hợp lý dành cho bạn.

Điểm chung của những mẫu xe có mức giá bán phải chăng này là kích thước nhỏ nhắn, phù hợp với điều kiện vận hành của những người sống tại khu đô thị.

Những chiếc ô tô này có kiểu dáng nhỏ xinh cùng sự lựa chọn màu sắc đa dạng, hợp phong thủy, trẻ trung sẽ phù hợp với lối sống năng động của người trẻ, chị em phụ nữ trong thời điểm hiện nay.

Với khoảng 500 triệu, bạn có thể lựa chọn đến 6 mẫu xe khác nhau ngay dưới đây. Đặc biệt, các dòng xe đều sở hữu bảng màu đa dạng chắc chắn sẽ khiến bạn có sự lựa chọn thoải mái hơn.

1. VinFast Fadil: 384 - 410 triệu

VinFast Fadil và bảng màu đa dạng cho bạn lựa chọn. Ảnh minh họa.

Với dòng xe đang nổi như cồn này, bạn có các tuỳ chọn màu gồm xanh dương đậm, xám, cam, đỏ, bạc, trắng, xanh lá và xanh dương nhạt. Thiết kế trẻ trung, nhiều lựa chọn màu sắc, cùng giá bán ở mức thấp là những điểm giúp mẫu xe cỡ A của nhà VinFast này được nhiều người tiêu dùng yêu thích vào thời điểm hiện tại.

Với sự đa dạng màu sắc, người mua Fadil dễ lựa chọn một màu sắc phù hợp với mệnh theo ngũ hành.

Ngoài ra, dòng xe Fadil sở hữu động cơ mạnh, nhiều trang bị nhất phân khúc. Mẫu xe của VinFast có 3 phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp để cho bạn lựa chọn.

2. Hyundai Grand i10: 315 - 415 triệu đồng

Bảng màu đa dạng của Hyundai Grand i10. Ảnh minh họa.

Dòng xe Hyundai i10 cũng là một trong những ôtô bán chạy nhất thị trường. Mẫu xe Hàn Quốc này từng siêu nổi vào cuối năm 2014 nhờ sở hữu nhiều trang bị, nhiều phiên bản màu sắc.



Với 6 màu sắc gồm trắng, cam, bạc, đỏ, vàng, xanh dương, mẫu xe nhỏ này phù hợp ở cả 5 mệnh theo ngũ hành. Như nhiều dòng xe nhỏ cùng phân khúc, Grand i10 không có màu đen. Các màu sắc đang bán hầu hết phù hợp với tập khách hàng trẻ.

3. Kia Morning: 304 - 439 triệu đồng

Kia Morning. Ảnh minh họa.

Với thiết kế nhỏ gọn để nhắm đến những khách hàng trẻ năng động, Kia Morning sở hữu 8 lựa chọn màu sắc trắng, bạc, xám, vàng, xanh mạ, xanh, cam, đỏ. Với bảng màu sắc này, người dùng mệnh nào cũng có thể tìm được màu sắc phù hợp.

Bên cạnh đó, diện mạo mới của chiếc xe ô tô mang thương hiệu của Hàn Quốc hiện đại, trẻ trung hơn rất nhiều so với thế hệ trước.

Sự chuyển mình này của Morning nhằm đáp ứng những đòi hỏi cao hơn của tập khách hàng trẻ, đồng thời là cách để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Tiện nghi và trang bị của chiếc xe này không thua kém những mẫu xe ở cùng phân khúc. Kia Morning có 6 phiên bản gồm X-Line, GT-Line, MT, AT, AT Deluxe và AT Luxury.

4. Toyota Wigo: 352 - 384 triệu

Toyota Wigo. Ảnh minh họa.

Thuộc thương hiệu Nhật Bản, dòng xe ô tô này đang sở hữu 7 màu sơn ngoại thất. Toyota Wigo là mẫu xe duy nhất trong cùng phân khúc xe nhỏ có màu đen. Tuy nhiên trên thị trường, dòng xe này thường được mua nhiều trong hai gam màu trắng và cam.

Wigo được hãng xe Nhật làm mới ở phần đầu xe, bổ sung một số tiện ích cho người dùng. Wigo có hai phiên bản 5MT và AT cho bạn lựa chọn.

5. Honda Brio: 418 - 454 triệu

Honda Brio. Ảnh minh họa.

Tương tự người người anh em Toyota Wigo, Honda Brio cũng nhắm đến đối tượng khách hàng mua xe lần đầu khi có những lựa chọn màu sắc trẻ trung như trắng, đỏ, ghi bạc, vàng, cam.

Brio có hai phiên bản G và RS (các phiên bản RS có giá khác nhau tuỳ theo màu sắc).

6. Mitsubishi Mirage: 350 - 450 triệu

Mitsubishi Mirage. Ảnh minh họa.

Sở hữu 6 lựa chọn màu sắc, Mitsubishi Mirage nổi bật nhất trong hai màu cam và đỏ.

Kích thước nhỏ gọn, cùng mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất ở mức khoảng 4,9 lít/100 km, Mirage là lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên chạy xe ở khu vực đô thị.

Xe ô tô cỡ A này có 3 phiên bản MT, CVT Eco và CVT.