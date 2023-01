500 người tử vong mỗi tuần vì sự chậm trễ của bệnh viện ở Anh

Tiến sĩ Adrian Boyle, Chủ tịch Đại học Y khoa Cấp cứu Hoàng gia, cho biết, sự chậm trễ trong khoa cấp cứu của các bệnh viện tại Anh có thể gây ra từ 300 đến 500 ca tử vong mỗi tuần.



Theo dữ liệu từ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), 37.837 bệnh nhân đã đợi hơn 12 giờ để được đưa vào các khoa cấp cứu vào tháng 11/2022, tăng từ 10.646 trong cùng kỳ năm 2021. Mặc dù số liệu của tháng 12/2022 vẫn chưa được công bố, ông Boyle nói với tờ Times rằng ông sẽ " ngạc nhiên" nếu con số này không phải là tồi tệ nhất trong hồ sơ thống kê.

Ông Boyle nói trong nhận xét được trích dẫn bởi nhiều phương tiện truyền thông Anh vào ngày 1/1: "Những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay về tình trạng bệnh nhân phải chờ đợi lâu này có liên quan đến tỷ lệ tử vong gia tăng. Và chúng tôi nghĩ rằng khoảng 300 - 500 người đang chết do hậu quả của sự chậm trễ, các vấn đề liên quan tới dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và cấp cứu mỗi tuần".

Nhân viên y tế đẩy một bệnh nhân trên xe đẩy bên ngoài Khoa Tai nạn và Cấp cứu tại bệnh viện Bradford Royal Infirmary ở Bradford, Anh, ngày 5/1/2022. (Ảnh: AP)

"Chúng ta cần phải thực sự nắm bắt được điều này", ông Boyle nhận định. "Chúng ta cần tăng cường năng lực trong các bệnh viện của mình, cần đảm bảo rằng có những thay đổi để bệnh nhân không bị "dồn toa" tại dịch vụ xe cứu thương và khoa cấp cứu".

Trong khi thường đông bệnh nhân hơn vào mùa đông, các bệnh viện tại Anh trong mùa đông này đã chứng kiến các cuộc đình công của y tá và nhân viên cứu thương vào tháng 12/2022 và sự bùng phát dịch cúm nguy hiểm trong những tuần gần đây. Theo dữ liệu của NHS, 3.746 người phải nhập viện vì cúm mỗi ngày trong tuần trước lễ Giáng sinh, tăng từ 2.088 ca mỗi ngày một tuần trước đó.

Trong khi số trường hợp mắc COVID-19 vẫn ở mức thấp trên khắp Vương quốc Anh, số nhân viên y tế vắng mặt do nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng hơn 47% trong tháng 12/2022 so với tháng 11, tờ The Guardian đưa tin.