5 thói quen giúp tôi thoát cảnh căng thẳng vì tiền cuối tháng

1. Ghi chép từng khoản chi – không vì kiểm soát mà để “nhìn thấy”

Tôi không thích ghi chép chi tiêu. Trước đây, tôi nghĩ mình đã “biết mình tiêu gì”. Nhưng sau một lần thử ứng dụng theo dõi chi tiêu, tôi sốc vì con số thực tế. Chẳng hạn, mỗi tuần tôi uống 4–5 ly cà phê ngoài tiệm, mỗi ly 40.000 đồng. Một tháng trôi qua, hơn 800.000 đồng chỉ để… tỉnh táo buổi sáng. Thêm vài món “nhỏ nhỏ” như đặt đồ ăn, mua đồ lặt vặt, tôi bay hơn 3 triệu mà không nhận ra.

Ghi chép giúp tôi “nhìn thấy” dòng tiền, không còn tiêu trong vô thức. Nhờ đó, tôi nhận ra điều quan trọng nhất: kiểm soát tài chính không bắt đầu từ tiết kiệm, mà bắt đầu từ nhìn rõ dòng chảy tiền bạc.

2. Áp dụng quy tắc 3 ngày – đặc biệt với những món mua cho bản thân

Tôi từng mua nhiều thứ vì cảm xúc nhất thời: quần áo sale, đồ decor, mỹ phẩm “hot”. Nhưng rồi chúng nằm trong tủ… không đụng tới.

Từ khi áp dụng quy tắc 3 ngày, tôi để món đồ mình muốn vào giỏ hàng – và chờ. Sau 3 ngày, nếu vẫn muốn, tôi sẽ cân nhắc mua. Còn nếu đã quên hoặc thấy “không cần nữa”, tôi xóa đi. Kết quả? Tôi cắt được 30–40% chi tiêu không cần thiết mà không hề cảm thấy khổ sở.

3. Ưu tiên thanh toán cố định ngay khi có lương

Một trong những lỗi phổ biến khiến tôi "cháy ví" là tiêu xong mới tính tiền nhà, điện nước, học phí con. Đến khi cần đóng, mới cuống cuồng xoay xở.

Giờ đây, tôi áp dụng nguyên tắc: vừa nhận lương là trích ngay 3 khoản:

- Khoản cố định (tiền thuê nhà, học phí, hóa đơn)

- Khoản tiết kiệm 10–20%

- Khoản chi tiêu linh hoạt

Việc này giúp tôi luôn an tâm vì các khoản thiết yếu đã lo xong, không còn nơm nớp lo cuối tháng thiếu trước hụt sau.

4. Tự nấu ăn phần lớn thời gian trong tuần

Không phải chuyện “tiết kiệm từng đồng”, mà là tôi nhận ra: ăn ngoài thường tốn gấp 3 lần so với nấu ở nhà.

Ví dụ, một bữa cơm nhà cho 2 người chỉ hết khoảng 70.000 – 90.000 đồng, nhưng ăn tiệm thì ít nhất là 150.000 – 200.000 đồng.

Tôi chọn nấu ăn 5 ngày/tuần, chỉ cho phép bản thân ăn ngoài vào cuối tuần. Việc này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn giúp tôi chủ động về thực đơn, ăn uống lành mạnh hơn – và tiết kiệm ít nhất 1,5 triệu mỗi tháng.

5. Mỗi tuần 1 buổi “soi ví” – và tự hỏi: tiền đi đâu?

Tôi đặt lịch cố định mỗi tối Chủ nhật: ngồi lại với chiếc điện thoại, mở app ngân hàng và bảng ghi chi tiêu. Tôi không trách bản thân vì tiêu, mà chỉ ngồi nhìn lại để rút kinh nghiệm.

- Tuần này có khoản nào mua vì cảm xúc không?

- Món gì mua mà không dùng?

- Có điều gì khiến tôi tự hào vì kiểm soát được?

Buổi “soi ví” mỗi tuần giống như một cuộc hẹn với chính mình – để không đi lệch khỏi mục tiêu tài chính. Đây là cách tôi dần thay đổi tư duy, không còn cảm giác chông chênh cuối tháng.

Trước – Sau khi áp dụng 5 thói quen

Hạng mục Trước đây Sau khi thay đổi Cảm xúc cuối tháng Lo lắng, hụt hơi Nhẹ đầu, chủ động Chi tiêu không rõ ràng Mua theo cảm xúc, không theo dõi Ghi chép chi tiêu đầy đủ Tỷ lệ tiết kiệm Gần như bằng 0 Tiết kiệm 10–15% thu nhập Tiền ăn uống Ăn ngoài 80% tuần Nấu ăn 5 ngày/tuần Kiểm soát dòng tiền Không có thói quen rà soát Soi ví mỗi tuần, điều chỉnh kịp thờ

Kết luận

Thoát khỏi cảm giác căng thẳng vì tiền không phải là chuyện kiếm được bao nhiêu – mà là bạn quản lý những gì mình đang có như thế nào. 5 thói quen trên không giúp tôi giàu lên ngay lập tức, nhưng giúp tôi làm chủ tài chính của bản thân.

Và đó là nền tảng của sự ổn định – không chỉ trong ví tiền, mà cả trong tâm trí.