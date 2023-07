5 phim lãng mạn Hàn tiêu biểu trong 5 năm gần đây

Nhắc đến nền điện ảnh Hàn Quốc, tin rằng khán giả sẽ ngay lập tức nghĩ tới các bộ phim lãng mạn. Những năm gần đây, giới làm phim xứ Kim Chi đang ngày càng cố gắng trong việc đa dạng hóa thể loại và đạt được nhiều thành công. Dẫu vậy, không vì thế mà dòng phim lãng mạn thiếu đi những tác phẩm đình đám. Dưới đây là những tác phẩm tiêu biểu trong khoảng thời gian từ 2019 đến nay.

2019 – "Khách sạn bí ẩn"

"Khách sạn bí ẩn" là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất màn ảnh Hàn ngữ trong năm 2019. Bộ phim lấy bối cảnh ở khách sạn Ánh Trăng, nơi mà linh hồn con người nghỉ ngơi trước khi sang thế giới bên kia.

IU và Yeo Jin Goo trong phim "Khách sạn bí ẩn".

Dự án phim này có sự góp mặt IU trong vai nữ chính Jang Man Wol, người phải chịu hình phạt trở thành chủ nhân của khách sạn trong suốt hơn 1000 năm. Jang Man Wol từng mắc phải một tội lỗi rất lớn nên bị cây Nguyệt Linh, một cái cây tưởng chừng đã chết từ rất lâu về trước trói buộc. Chỉ khi nào cây Nguyệt Linh có thể tiếp tục vòng đời, cô mới có thể rời khỏi trần thế.

Trong khi đó, vai nam chính Goo Chan Sung, người cõi dương duy nhất làm việc tại khách sạn Ánh Trăng do diễn viên Yeo Jin Goo đảm nhận. Goo Chan Sung là người giúp Jang Man Wol buông bỏ quá khứ đau khổ và bước tiếp về phía trước.

"Khách sạn bí ẩn" được khán giả đánh giá rất cao cả về nội dung lẫn diễn xuất của dàn cast. Đây là một bộ phim cực hay về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình và mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa cho người xem.

2020 – "Hạ cánh nơi anh"

Ra mắt vào cuối năm 2019, bộ phim "Hạ cánh nơi anh" đã tạo nên cơn sốt lớn trong giai đoạn đầu năm 2020. Tác phẩm này đạt mức rating 12,15% với lượng khán giả trung bình lên tới 3,331 triệu người/tập.

Bộ phim "Hạ cánh nơi anh" từng tạo nên một cơn sốt lớn trong giai đoạn đầu năm 2020.

Sức hút của "Hạ cánh nơi anh" không chỉ đến từ kịch bản mà còn nhờ sự xuất hiện của cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin. Trong phim, Son Ye Jin vào vai cô tiểu thư nhà tài phiệt tên Yoon Se Ri. Ở chiều ngược lại, Hyun Bin vào vai chàng sĩ quan Bắc Hàn tên Ri Jung Hyuk.

Định mệnh đưa Yoon Se Ri gặp gỡ Ri Jung Hyuk sau khi cô chẳng may đáp dù xuống địa phận Bắc Hàn do gặp lốc xoáy. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Tình yêu của họ vấp phải rất nhiều trắc trở. Tuy nhiên, rất may là đến cuối cùng cả hai vẫn có một cuộc đoàn tụ cực kỳ hạnh phúc.

2021 – "Viền đỏ trên tay áo"

"Viền đỏ trên tay áo" là bộ phim cổ trang duy nhất trong danh sách. Tác phẩm này kể về mối tình giữa Hoàng đế Yi San và Sung Deok Im, người con gái luôn mang trong mình khao khát tự do.

Lee Jun Ho và Lee Se Young trong phim "Viền đỏ trên tay áo".

Yi San yêu Deok Im, vì thế vị hoàng đế trẻ muốn giữ cô bên cạnh mình. Về phần Deok Im, cô hiểu nếu trở thành phi tần của Yi San, bản thân sẽ không thể có được thứ hạnh phúc mình mong muốn. Nhưng vì tình yêu, rốt cuộc Deok Im vẫn chọn ở lại bên cạnh Yi San.

Có thể nói, "Viền tay áo màu đỏ" là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất màn ảnh Hàn trong vài năm trở lại đây. Tại Baeksang 2022, bộ phim được đề cử cho giải Phim truyền hình hay nhất. Cũng nhờ tác phẩm này, nam chính Lee Jun Ho đã trở thành Thị đế, trong khi nữ chính Lee Se Young nhận đề cử cho ngôi Thị hậu.

2022 – "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

Hồi năm ngoái, bộ phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" đã càn quét mọi bảng xếp hạng và khiến khán giả toàn cầu phát sốt. Tác phẩm này thuộc thể loại tình cảm - luật pháp, do Park Eun Bin đảm nhận vai nữ chính.

Trong phim, Park Eun Bin vào vai Woo Young Woo, một cô gái thiên tài mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Dù sở hữu khả năng học tập tuyệt vời, thế nhưng vì căn bệnh của mình, Woo Young Woo thường xuyên bị chế giễu.

Park Eun Bin và Kang Tae Oh yêu nhau trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo".

Woo Young Woo vào làm việc tại công ty luật Hanbada. Tại đây, cô phải đương đầu với rất nhiều thử thách. Thế nhưng song song với đó, Woo Young Woo cũng nhận được sự giúp đỡ từ những con người tốt bụng xung quanh mình, trong đó có cả nam chính Lee Jun Ho (Kang Tae Oh).

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" là một tác phẩm thực sự xuất sắc. Sức hút của phim không chỉ đến từ tình yêu của cặp đôi chính mà còn đến từ tình bạn, tình đồng nghiệp cùng nhiều chi tiết hết sức nhân văn.

2023 – "Khách sạn vương giả"

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Khách sạn vương giả". Nội dung phim kể về mối tình giữa Gu Won (Lee Jun Ho), chàng tài phiệt đời hai giàu có cùng với Cheon Sa Rang (Yoona), một cô nhân viên khách sạn làm việc dưới quyền của anh.

Dễ thấy, bộ phim theo đuổi mô típ kinh điển của dòng phim lãng mạn và không có sự đột phá trong nội dung. Dẫu vậy, nhờ phản ứng hóa học ấn tượng của Yoona và Lee Jun Ho, "Khách sạn vương giả" vẫn thu hút được rất nhiều sự quan tâm.

Dù sở hữu một kịch bản bị đánh giá là thiếu sự đột phá, thế nhưng "Khách sạn vương giả" vẫn được đông đảo khán giả đón nhận.

Dù từng phải đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là tác phẩm tạo được hiệu ứng lớn nhất trong số các bộ phim thuộc thể loại lãng mạn. Đó cũng là lý do "Khách sạn vương giả" có tên trong danh sách này.

Tất nhiên, năm 2023 vẫn chưa kết thúc nên vị trí của "Khách sạn vương giả" chỉ là tạm thời mà thôi. Trong những tháng còn lại, sẽ có những tác phẩm đầy tiềm năng được cho ra mắt khán giả như "Thợ săn nói dối" của Kim Soo Hyun - Hwang Min Hyun, "Behind your touch" của Han Ji Min - Lee Min Ki, "Doctor slump" của Park Shin Hye - Park Hyung Sik hay "Thời gian gọi tên em" của Ahn Hyo Seop - Jeon Yeo Been.