5 nguyên tắc giúp các chị em lái xe an toàn dưới trời mưa lớn

Các chuyên gia về xe cộ khuyên rằng, khi trời mưa to kèm sấm sét thì tốt nhất không nên lái xe ra đường. Nhưng trong một số trường hợp bất khả kháng, hãy nhớ các nguyên tắc sau để giữ an toàn cho mình.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ là yếu tố dẫn đến nhiều rủi ro cho người điều khiển xe ô tô, đặc biệt là các chị em phụ nữ tay lái yếu.

1. Khi trời mưa quá to, hãy dừng lại xe và trú tạm ở đâu đó

Đúng là xe ô tô vốn được sinh ra để phục vụ con người trong việc di chuyển, che nắng che mưa. Thế nhưng khi trời mưa to quá, tầm nhìn xung quanh xe gồm có khu vực phía trước, phía thân và phía sau xe đều có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì điều này, bạn khó mà quan sát đường đi và chủ động phòng tránh các chướng ngại vật có thể xảy tới.

Đấy là chưa kể, khi trời mưa to sẽ kèm theo rủi ro như đổ cây - đây là 1 tình huống đặc biệt nguy hiểm khó lường trước. Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra liên quan tới vấn đề này.

Bởi thế, nếu trời mưa quá to, cách tốt nhất bạn nên làm là tìm 1 chỗ đậu xe an toàn, không ảnh hưởng tới giao thông, bật đèn cảnh báo và lưu ý tránh đỗ xe khu vực có nhiều cây to.

2. Không đi đối đầu với xe to

Đi đối đầu với những chiếc xe to luôn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Theo đó, nếu phải di chuyển trong những ngày trời mưa to, việc đi đối đầu với các xe có kích thước lớn hơn xe của bạn sẽ khiến sóng nước tạo ra từ các xe đấy tràn vào bên trong khoang động cơ, lọt vào cổ hút hoặc ống xả ở phía sau dẫn tới hiện tượng chết máy.

3. Chạy từ từ, quan sát xe trước và đều ga

Điều này sẽ giúp hạn chế nguy cơ nước lọt vào các chi tiết trong xe.

- Trong trường hợp trưa mưa vừa phải, đường không ngập lụt, bạn vẫn có thể quan sát được xung quanh thì hãy điều khiển xe thật chậm rãi, đồng thời tập trung tối đa sự quan tâm để lái xe.

- Còn đối với những cung đường ngập lụt, hãy lưu ý quan sát các xe xung quanh. Nếu những chiếc xe có cùng kiểu dáng, kích thước với bạn vẫn đi qua được thì hãy cố gắng bám theo xe đó, đi theo vệt đường đi của xe đó.

- Ngoài ra, trong trường hợp phía trước không có phương tiện thì quan sát thật kỹ khu vực trước mặt là điều bạn cần làm. Ngoài ra cũng nên đưa ra dự đoán về mực nước tại khu vực đó dựa trên quan sát các đồ vật bên đường hoặc vỉa hè. Nếu như thấy mực nước cao thì không nên đi qua.

Hãy cố gắng chạy xe đều ga và quan sát thật kỹ các xe phía trước để đưa ra cách xử lý kịp thời.

4. Luôn bật đèn

Như đã nói ở trên, khi trời mưa dông sẽ đi kèm với tầm nhìn bị hạn chế. Chính thế nên, bạn nên bật thêm đèn chiếu gần, đèn sương mù và bật kèm đèn cảnh báo để các phương tiện khác có thể nhìn thấy bạn dễ dàng hơn.

5. Không cố nổ máy khi đi vào đường ngập và bị chết máy

Lúc này, nhiều chị em bị hoảng loạn sẽ cố nổ máy để mong chờ chiếc xe có thể tiếp tục di chuyển và thoát ra khỏi đây. Thế nhưng, điều bạn cần làm lúc này là gọi cho đội cứu hộ tới để đưa chiếc xe về Garage kiểm tra.

Đồng thời, bạn cũng nên lưu ý không mở cửa xe nếu mực nước cao bởi có thể nước sẽ tràn vào trong xe gây hư hỏng nội thất.

Ngoài ra, dưới đây là những lời khuyên từ các chuyên gia của Văn phòng Met (Met Office - Anh) đưa ra khi buộc phải lái xe dưới trời mưa bão, sấm sét:

1. Luôn ở bên trong xe

Hầu hết các xe ô tô đều có mái và khung kim loại, đóng vai trò như một chiếc lồng Faraday. Điều này có nghĩa là kể cả khi bị sét đánh thì khung kim loại sẽ dẫn tia sét truyền xuống đất mà không gây hại cho hành khách bên trong.

Như vậy, ở trong xe là biện pháp an toàn nhất. Cũng không nên chạm vào các vật dụng kim loại trên xe bởi chúng có thể bị dẫn điện khi sét đánh.

Do đó khi bạn cùng chiếc xe của mình ở giữa đường và dưới trời sấm sét thì tuyệt đối không nên chạy ra ngoài để trú mưa, trừ khi đã đỗ xe ở một vị trí an toàn.

2. Đi chậm tỷ lệ với tốc độ gạt mưa

Khi lái xe dưới trời mưa, việc đầu tiên cần làm là giảm tốc độ để giữ an toàn cho mình và các xe xung quanh.

Met Office đưa ra một quy tắc "ngón tay cái" hữu ích về tốc độ vào những ngày mưa. Cụ thể là nếu đã đến lúc phải sử dụng cần gạt nước, thì cũng là lúc giảm tốc độ. Khi cần gạt nước ở mức càng mạnh thì tốc độ xe càng phải giảm tương ứng. Ví dụ, gạt mưa trên chiếc xe của bạn có 3 mức, hãy giảm tốc độ tương ứng 20-35-50%.

Mong rằng, những nguyên tắc trên đây sẽ giúp các chị em lái xe an toàn, nhất là trong những ngày Hà Nội liên tục mưa lớn và ngập lụt như hiện nay.

