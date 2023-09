5 món sinh tố vàng tươi cho làn da và mái tóc "không tuổi"

Một vài công dụng của sinh tố xoài mà có thể bạn chưa biết

1. Làm đẹp da và tóc

Những loại quả có màu vàng cam thường sẽ chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Vitamin C trong xoài sẽ góp phần sản sinh ra collagen giúp tóc mượt và phòng ngừa việc da xuất hiện nếp nhăn do thiếu collagen. Hơn nữa lượng nước dồi dào trong sinh tố xoài sẽ giúp dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa nguy cơ nổi mẩn ngứa và viêm da cho cơ thể.

2. Hỗ trợ giảm cân

Xoài chứa rất nhiều chất phytochemical có khả năng phá hủy đi các tế bào mỡ thừa trong cơ thể, giúp hành trình giảm cân, giảm lượng mỡ thừa diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

3. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hàm lượng magie và kali trong xoài khá cao, điều này sẽ giúp mạch máu của bạn luôn hoạt động tốt, giảm tình trạng tắc nghẽn. Ngoài ra, hợp chất mangiferin trong quả xoài sẽ giúp chống oxy hóa cho hệ tim mạch và làm giảm cholesterol trong máu.