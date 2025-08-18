5 máy hút bụi cầm tay hiện đại khiến việc dọn nhà nhẹ như chơi: Nhỏ gọn, hút khỏe, sạch đến từng khe tủ

Nếu bạn đang tìm một chiếc máy hút bụi không dây hiện đại, thông minh, dễ dùng, đây là 5 lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc:

1. Máy hút bụi không dây Dreame Z10S Station

Giá tham khảo: ~12.490.000 VNĐ

Lực hút: 18.000 Pa

Điểm đặc biệt: Dock sạc kiêm hệ thống tự động làm sạch bụi

Ưu điểm:

Dock đi kèm không chỉ sạc mà còn tự động đổ rác, làm sạch chổi hút – cực tiện lợi.

Thời gian hoạt động lên tới 65 phút, hút được cả nhà 2 tầng chỉ trong 1 lần sạc.

Hệ thống lọc 5 lớp giữ lại 99,9% bụi mịn – tốt cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người dị ứng.

Màn hình LED cảm ứng, báo trạng thái pin – rác – chế độ hút rõ ràng.

Nhược điểm:

Giá cao – phù hợp người đầu tư nghiêm túc hoặc nhà rộng.

Dock chiếm chỗ – cần một không gian riêng để đặt cố định.

Máy hơi nặng (~4.7kg cả dock) – không tiện xách đi xa.

2. Máy hút bụi không dây thông minh Dreame V12S

Giá tham khảo: ~7.390.000 VNĐ

Lực hút: 27.000 Pa

Điểm đặc biệt: Vừa hút bụi – vừa lau sàn

Ưu điểm:

Đầu hút kết hợp lau, giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp đến 50%.

Động cơ tốc độ cao (160.000 vòng/phút), hút mạnh nhưng tiếng ồn rất thấp (~73dB).

Trọng lượng nhẹ (chỉ ~1.6kg), dễ cầm bằng 1 tay, làm sạch trần nhà, rèm cửa, cầu thang.

Màn hình OLED hiển thị chế độ – cảnh báo tắc nghẽn – trạng thái pin.

Nhược điểm:

Bình chứa nước lau hơi nhỏ, phải châm lại nếu nhà lớn.

Không có dock đổ rác tự động như Z10S.

Không có cảm biến bụi (ở tầm giá này, một số mẫu khác đã có).

3. Máy hút bụi không dây Dyson V12 Detect Slim

Giá tham khảo: ~19.990.000 VNĐ

Lực hút: 150 AW (~21.000 Pa)

Điểm đặc biệt: Có laser xanh phát hiện bụi siêu nhỏ

Ưu điểm:

Laser dò bụi – chiếu tia xanh trên sàn giúp nhìn thấy rõ các hạt bụi li ti.

Cảm biến Piezo đếm số lượng hạt bụi và tự tăng lực hút khi phát hiện bụi nhiều.

Đầu hút đa năng: từ sàn gỗ – thảm – khe ghế sofa đều dùng được.

Pin thay được, sạc nhanh (~4 giờ).

Nhược điểm:

Giá cao, gần bằng máy hút bụi robot.

Hộp chứa bụi nhỏ, phải đổ thường xuyên.

Không có đầu lau sàn như Dreame V12S.

4. Máy hút bụi không dây Philips SpeedPro Max Aqua

Giá tham khảo: ~10.500.000 VNĐ

Lực hút: 1000 lít/phút khí + đầu hút lau ướt

Điểm đặc biệt: Hút và lau đồng thời

Ưu điểm:

Tích hợp đầu hút và lau sàn ướt – tiết kiệm thời gian dọn dẹp.

Công nghệ PowerCyclone duy trì lực hút mạnh mẽ xuyên suốt thời gian hoạt động.

Pin Li-ion bền – sạc 5h dùng 75 phút.

Nhược điểm:

Đầu hút hơi lớn, khó len vào các ngóc ngách như gầm giường thấp.

Không có cảm biến bụi – không tự điều chỉnh lực hút.

Trọng lượng phần đầu hơi lệch, người tay yếu có thể thấy nặng.

5. Máy hút bụi cầm tay Xiaomi G10

Giá tham khảo: ~3.990.000 VNĐ

Lực hút: 150 AW (~25.000 Pa)

Điểm đặc biệt: Màn hình HD – đầu lau kèm

Ưu điểm:

Giá mềm hơn đáng kể so với Dyson và Dreame, nhưng lực hút rất mạnh.

Có màn hình HD báo % pin, chế độ hút.

Tặng kèm nhiều đầu hút: sàn, khe ghế, rèm cửa, nệm…

Có đầu lau khô – tiện cho việc lau bụi nhẹ.

Nhược điểm:

Không có cảm biến bụi.

Không có dock đổ bụi tự động.

Chất liệu vỏ hơi dễ trầy nếu không bảo quản kỹ.

