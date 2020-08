5 cung Hoàng đạo thành công vượt mong đợi trong ngày thứ Sáu 7/8

Xử Nữ - Ai ai cũng mến

Xử Nữ đã có đôi không tiếc công sức dành tặng một nửa còn lại những điều ngọt ngào. Bạn sẽ khiến trái tim đối phương tan chảy. Bạn rất cố gắng trong công việc để chứng tỏ bản thân với cấp trên. Tin vui là sếp và đồng nghiệp chắc chắn đều nhìn ra nỗ lực của Xử Nữ. Bạn không ngại tìm tòi học hỏi, thử nghiệm điều mới để rút ngắn quãng đường tiến đến mục tiêu. Xử Nữ mang đến cảm giác dễ chịu cho mọi người. Chẳng trách ai ai cũng thích ở gần bạn.

Bọ Cạp - Vận may đang tới

May mắn tiền bạc của Bọ Cạp có được nhờ trực giác nhạy bén và tư duy sáng suốt. Là người khá lý tính, cung Hoàng đạo này không dễ tin vào những nhận định mơ hồ. Nhờ vậy bạn ít khi mắc sai lầm. Bọ Cạp hào hứng chuẩn bị những kế hoạch, dự án mới. Hiện tại chưa được như mong muốn nhưng cung Hoàng đạo này vẫn hết sức trân trọng. Đó là lý do hạnh phúc, may mắn và tiếng cười sắp sửa ào ạt đến với bạn.

Sư Tử - Thành công vượt mức

Sư Tử lúc nào cũng vui vẻ và cởi mở. Bạn có thể bồn chồn lo lắng trong giây lát khi gặp khó khăn. Nhưng một khi đã quyết định đối mặt, sự tự tin của cung Hoàng đạo này là "thiên hạ vô địch". Những suy nghĩ tích cực giúp Sư Tử có những góc nhìn cởi mở, sáng tạo về các vấn đề. Bạn có vẻ như đang nỗ lực hết mình để đạt được vị trí cao hơn. Nhờ quyết đoán, dám nghĩ dám làm nên hôm nay Sư Tử sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Bạch Dương - Hài hoà mọi mặt

Nhìn chung cung Hoàng đạo Bạch Dương khá hài lòng với những gì đang có. Cuộc sống đã rất ưu ái bạn khi mọi lĩnh vực đều thuận lợi, suôn sẻ. Các Bạch Dương đã có đôi có xu hướng dàng thời gian chăm sóc... chính mình trong ngày thứ Sáu. Đây thật ra chính là một trong những cách để bạn cân bằng, nuôi dưỡng mối quan hệ. Tiền bạc chưa bao giờ là nỗi lo với Bạch Dương. Bạn kiếm tiền nhiều và chi tiêu cũng luôn rộng rãi.

Song Tử - Hỗ trợ từ nhiều phía

Đây sẽ là một ngày làm việc thuận lợi đối với cung Hoàng đạo Song Tử. Bạn nhận được sự trợ giúp từ nhiều phía. Đồng nghiệp hỗ trợ hết mức, bạn bè luôn động viên, gia đình cũng là hậu phương vững chắc. Tài chính của Song Tử trong tầm kiểm soát. Bạn có kế hoạch chi tiêu và sử dụng đồng tiền cực kỳ hợp lý. Dù thế nào đi nữa thì Song Tử vẫn luôn là cung Hoàng đạo nổi tiếng nhanh nhẹn, thông minh.

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)