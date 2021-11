4 thí sinh chung kết Olympia năm thứ 21: Việt Thái siêu đỉnh, song vẫn "thua nhẹ" nam sinh được coi thần đồng, thành tích chất cao như núi!

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, trận đấu quan trọng nhất của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ chính thức diễn ra. Khán giả đang rất ngóng chờ xem ai là thí sinh sẽ lên ngôi vô địch và giành lấy giải thưởng 40.000 USD cùng suất học bổng du học toàn phần tại Australia. Năm nay, 4 thí sinh lọt vào chung kết đều là những cái tên đáng gờm với profile cực đỉnh. Cùng điểm qua 4 chàng trai này là ai nhé!

1. Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh)

Nhất Tuần 1 - Tháng 1 - Quý I: 320 điểm

Nhì Tháng 1 - Quý I: 270 điểm

Nhất Quý I: 375 điểm

Hoàng Khánh là thí sinh nhất Quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia. Cậu bạn đã phá kỷ lục chương trình khi trải qua tất cả 17 câu hỏi Khởi động chỉ trong 60 giây, qua đó giành được 110 điểm ở phần thi này. Trong 4 thí sinh tham dự chung kết, 10X cũng đang là người có thành tích Quý tốt nhất.

Nam sinh từng chia sẻ có sở trường đọc rất nhanh, chỉ đọc 1 trang sách trong vòng 7-8 giây. Đó cũng là lý do mà hầu hết ở phần thi Khởi động (phần thi cần đọc nhanh câu hỏi), nam sinh đều giành được số điểm khá cao.

Điều đặc biệt trong phong cách chơi của Hoàng Khánh là cậu bạn rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Nam sinh tâm sự lý do: "Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia chỉ tuyển 144 thí sinh/năm. Các bạn thí sinh đều là những người rất xuất sắc. Trước trận đấu, mình luôn chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Đó là lý do suốt mấy vòng thi, mình không thể cười được để đặt quyết tâm thi đấu cao nhất".

Được biết, ngay từ đầu năm lớp 10, Hoàng Khánh đã thổ lộ mong muốn tham gia chương trình Olympia và được nhà trường cùng gia đình tạo điều kiện. Anh chàng sau đó đã chứng minh được bản thân với chiếc vé lọt chung kết. Với thế mạnh về Lịch sử, Hóa học và Sinh học, cái tên này rất có thể sẽ đem vinh quang về cho đất mỏ lần thứ 3.

2. Nguyễn Việt Thái (trường THPT chuyên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Nhì tuần 2 - Tháng 3 - Quý II: 280 điểm

Nhất Tháng 3 - Quý II: 255 điểm

Nhất Quý II: 295 điểm

Nguyễn Việt Thái là một trong hai đại diện của Hà Nội góp mặt trong trận chung kết Olympia năm nay. Cậu bạn là học sinh lớp 12B1, khóa 51, khối chuyên tiếng Đức, trường THPT chuyên ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.



Việt Thái là fan trung thành của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Nam sinh từng là chủ nhân của trò chơi "Olympia trên giấy" dành cho học sinh tiểu học và từng được vinh dự trở thành khách mời trong trận chung kết năm thứ 15, khi ấy cậu bạn chỉ mới học lớp 6.

Ngoài thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi, Việt Thái đạt nhiều giải thưởng trong các hoạt động ngoại khóa như: Quán quân giải đấu Olympia do trường THPT chuyên Lào Cai tổ chức, trưởng ban dự án "The X Olympia Challenge" - dự án về Olympia do học sinh toàn quốc lập ra với mục tiêu lan tỏa tình yêu với chương trình.

Việt Thái cũng từng giành giải Quán quân HSGS Olympians Tournament, giải đấu có format chương trình Olympia được tổ chức và bảo trợ bởi trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Thiện Hải An (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội)

Nhất tuần 3 - Tháng 3 - Quý III: 410 điểm

Nhì Tháng 3 - Quý III: 260 điểm

Nhất Quý III: 325 điểm

Trong 4 thí sinh góp mặt chung kết năm nay, Hải An có profile thành tích học tập được đánh giá khủng nhất. Trong cuộc thi tuần, Hải An đã xác lập kỷ lục chưa từng có suốt 21 năm của Đường Lên Đỉnh Olympia khi trả lời đúng 15/17 câu hỏi phần thi Khởi động, qua đó giành được 150 điểm vòng đầu.

Nam sinh từng đạt được danh hiệu Á quân Chung kết năm cuộc thi Chinh Phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3. Cậu bạn đã xuất sắc trả lời được 28 câu hỏi trong vòng 60 giây - một thành tích cũng khá khủng trong chương trình.



Ngoài ra, Hải An cũng có năng khiếu đặc biệt với môn Toán khi từng giành vô số huy chương trong các cuộc thi quốc tế:

- Huy chương Đồng vòng Mùa thu, kỳ thi Toán học không biên giới.

- Huy chương Vàng (Hạng Prize - đạt điểm tuyệt đối cao nhất của cuộc thi) vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng.

- Huy chương Vàng kỳ thi Toán ở Hoa Kỳ.

- Giải Nhất môn Hóa học/Khoa học Học sinh giỏi thành phố.

Bên cạnh thành tích học tập, Hải An cũng có năng khiếu nghệ thuật khi từng giành giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada tổ chức lần thứ 32.



4. Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An)

Nhất Tuần 2 - Tháng 1 - Quý IV: 320 điểm

Nhì Tháng 1 - Quý IV: 250 điểm

Nhất Quý IV: 250 điểm

Trong 4 thí sinh, Duy Anh có pha bứt tốc ngoạn mục nhất. Dù chỉ góp mặt trong trận thi Quý với tư cách là thí sinh có điểm Nhì cao nhất thế nhưng bằng sự xuất sắc của mình, anh chàng đã giành lợi thế trước đối thủ, qua đó ẵm luôn chiếc vé thi chung kết với tổng số điểm là 250.

Được biết, Duy Anh là đại diện của ngôi trường vốn rất giàu truyền thống hiếu học - THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Anh chàng trúng tuyển vào trường với vị trí thủ khoa lớp chuyên Vật lý với điểm số 47,48 điểm.

Thành tích này của cậu bạn được nhà trường đánh giá là "vô tiền khoáng hậu" vì những năm trước, danh sách lớp chuyên Lý hầu hết tề tựu học sinh ở các trường chuyên thuộc các địa phương, số học sinh ở trường công lập khác là rất ít, trong khi đó Duy Anh có xuất thân ban đầu từ một trường ngoài công lập tại TP. Vinh.

Trước đó, năm 2020, Duy Anh đã vượt qua 27 thí sinh khác của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành chiến thắng tại Cuộc thi Beyond the Knowledge - cuộc thi do Câu lạc bộ Olympians of Phan tổ chức để trở thành ứng cử viên duy nhất của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham dự cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia.